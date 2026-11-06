Colombia

Encontraron un cadáver en pleno Chapinero Alto en Bogotá: el cuerpo, que tenía signos de violencia, no ha sido identificado

El cuerpo del hombre cuya edad ronda entre los 38 y 40 años fue reportado en una zona boscosa ubicada en el barrio Paraíso, en la parte alta de la localidad de Chapinero

El hombre fue hallado sin vida en medio de una zona boscosa - créditos Google Maps | imagen de referencia/archivo Colprensa
El hombre fue hallado sin vida en medio de una zona boscosa - créditos Google Maps | imagen de referencia/archivo Colprensa
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Un hombre de aproximadamente 38 años fue hallado sin vida la madrugada del viernes 6 de noviembre en una zona verde del barrio Paraíso, ubicado en la parte alta de la localidad de Chapinero, en el oriente de Bogotá.

De acuerdo con el reporte por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), el caso se reportó por alrededor de las 5:54 a. m. sobre la vía al cable.

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El cuerpo estaba en una zona boscosa del sector y presentaba señales de violencia.

El caso quedó en poder de los investigadores adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), y deberá establecer las circunstancias de la muerte, que apuntaría a un posible homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima ni han determinado la causa del fallecimiento. El caso fue registrado como el hallazgo de un cuerpo masculino sin identificar.

La Sijín deberá establecer qué ocurrió antes de la muerte

Los agentes adelantaron, además de la inspección al cuerpo, la recolección de elementos que permitan definir qué sucedió antes de que el hombre fuera localizado en el barrio Paraíso.

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La información preliminar descarta que la víctima hubiera sido degollada, de acuerdo con lo que conoció por una fuente el diario El Tiempo. Sin embargo, como el cuerpo tenía signos de violencia, será analizado dentro de la investigación a la espera del dictamen luego de la necropsia que se le practique en Medicina Legal.

Los investigadores también deberán establecer si el crimen ocurrió en el mismo punto del hallazgo o si el cadáver fue trasladado hasta ese sector de Chapinero.

Por ahora, los móviles y los responsables permanecen bajo investigación.

Vecinos del barrio Paraíso alertan sobre otros hechos de inseguridad

El homicidio ocurre en medio de las alertas de residentes del sector por distintos episodios de violencia e inseguridad.

Habitantes del barrio han denunciado la circulación de videos que mostrarían presuntos ataques contra personas en la zona, según lo que detalló el mismo medio bogotano.

Otro de los aspectos que llaman la atención es que los moradores en la zona también han informado sobre la presencia de desconocidos que, según sus relatos, intentaron ingresar a viviendas del sector.

No obstante, esas denuncias no han sido vinculadas oficialmente con el hallazgo del cuerpo ocurrido este viernes.

Por todo lo anterior, los vecinos solicitaron una mayor presencia de la Policía y acciones de investigación para identificar posibles estructuras delictivas que operen en el área.

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