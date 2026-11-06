Colombia

Capturadas en Bogotá tres personas que mantuvieron secuestradas dentro de un taxi durante varias horas a un par de mujeres: las contactaron en Medellín con falsas ofertas de empleo

Las víctimas fueron captadas en Medellín con la promesa de asistir a una fiesta en la capital. Luego de ser recogidas en el aeropuerto El Dorado, fueron trasladadas al cerro de Guadalupe, donde permanecieron retenidas mientras sus captores presionaban a los familiares mediante videollamadas y mensajes amenazantes

Desarticulación del grupo delictivo Los del Cerro por secuestro extorsivo a mujeres - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

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Tres personas fueron capturadas en Bogotá tras desarticular la banda Los del Cerro, acusada de secuestrar a dos mujeres procedentes de Medellín mediante una falsa oferta de trabajo como damas de compañía. La operación, denominada Kratos, fue ejecutada por el Gaula —Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal— en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una célula criminal dedicada al secuestro extorsivo que operaba en el cerro de Guadalupe. Los tres detenidos —dos venezolanos y un colombiano— habrían retenido a las víctimas durante aproximadamente 24 horas dentro de un taxi y exigieron $35 millones a sus familiares para liberarlas.

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Las víctimas fueron captadas en Medellín con la promesa de asistir a una fiesta en la capital. Luego de ser recogidas en el aeropuerto El Dorado, fueron trasladadas al cerro de Guadalupe, donde permanecieron retenidas mientras sus captores presionaban a los familiares mediante videollamadas y mensajes amenazantes.

La intervención policial permitió localizar el taxi, rescatar a las dos mujeres con vida y efectuar las capturas en flagrancia. Durante el procedimiento se incautaron un arma de fuego, un arma corto-punzante, tres teléfonos celulares y el vehículo utilizado en el crimen.

Tres personas fueron capturadas en Bogotá tras desarticular la banda Los del Cerro, acusada de secuestrar a dos mujeres procedentes de Medellín mediante una falsa oferta de trabajo como damas de compañía - crédito Mebog
Tres personas fueron capturadas en Bogotá tras desarticular la banda Los del Cerro, acusada de secuestrar a dos mujeres procedentes de Medellín mediante una falsa oferta de trabajo como damas de compañía - crédito Mebog

Las investigaciones establecieron que las rentas criminales de Los del Cerro superarían los $20 millones y que la estructura estaría vinculada a por lo menos dos hechos delictivos registrados en el mismo sector durante octubre de 2026, lo que sugiere un patrón de operación reiterado en la zona.

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La banda también habría incurrido en la modalidad conocida como “paseo millonario”, esquema en el que las víctimas son retenidas temporalmente para extorsionar a sus allegados. El uso de falsas ofertas laborales como anzuelo, dirigido especialmente a mujeres, constituiría el método central de reclutamiento de víctimas.

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los tres capturados, quienes responden por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Nacional instó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.

Detuvieron en Colombia a juez mexicano acusado de recibir sobornos para liberar a ‘snowboarder’ olímpico vinculado al narcotráfico

La fiscalía estadounidense formalizó el pedido de extradición en noviembre de 2024. Según el expediente, Clark entregó primero USD 2,75 millones a personas no identificadas y luego habría acordado el pago de USD 2 millones al juez - crédito @USAO_LosAngeles/X
La fiscalía estadounidense formalizó el pedido de extradición en noviembre de 2024. Según el expediente, Clark entregó primero USD 2,75 millones a personas no identificadas y luego habría acordado el pago de USD 2 millones al juez - crédito @USAO_LosAngeles/X

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la detención en Colombia del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, con fines de extradición. Las autoridades estadounidenses lo acusan de recibir sobornos para conceder la libertad bajo fianza a Andrew Clark, ciudadano canadiense señalado como presunto integrante de la organización de Ryan Wedding.

Benítez enfrenta nueve cargos relacionados con tráfico de cocaína y metanfetamina, delincuencia organizada y asesinato. Si es declarado culpable, podría recibir una pena mínima de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Según la acusación, Clark fue detenido el 8 de octubre de 2024 en Zapopan, Jalisco, por una solicitud de Estados Unidos, que buscaba su extradición por presuntos delitos de narcotráfico y asesinato.

La fiscalía sostiene que Clark entregó primero USD 2,75 millones a personas no identificadas y, después, habría acordado el pago de USD 2 millones al juez. El documento afirma que Benítez concedió la fianza y ordenó su liberación cerca del 24 de febrero de 2025, el mismo día en que habría recibido la totalidad del dinero.

Arrestaron en Colombia a Luis Benítez, el juez mexicano acusado de favorecer a un socio de Ryan Wedding - crédito @USAO_LosAngeles/X
Arrestaron en Colombia a Luis Benítez, el juez mexicano acusado de favorecer a un socio de Ryan Wedding - crédito @USAO_LosAngeles/X

Luego de la decisión judicial, las autoridades mexicanas extraditaron a Clark a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso penal.

El expediente está relacionado con la investigación contra Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico canadiense acusado por Washington de liderar una red de tráfico de cocaína desde Colombia a través de México. Wedding se entregó a autoridades estadounidenses en México en enero de 2026 y fue trasladado a California, donde afronta dos procesos penales.

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