Juliana Guerrero, condenada por falsificar su título universitario, se refirió a las acusaciones de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro: “Las relaciones interpersonales hacen parte de la esfera privada”

Juliana Guerrero negó tener vínculos con Deicy Jiménez y los ‘sexocontratos’ que habría entregado Petro - crédito Colprensa/Suministrado infobae

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Juliana Guerrero negó cualquier relación con Deicy Jiménez y rechazó las versiones que la asocian con un presunto esquema de contratos estatales a cambio de favores sexuales, un caso que ha generado denuncias públicas contra el expresidente Gustavo Petro y que permanece bajo revisión de las autoridades.

En un pronunciamiento divulgado en redes sociales, Guerrero afirmó que no conoce a Jiménez y que tampoco tiene información sobre la supuesta utilización de mujeres para obtener beneficios personales o sexuales. “No tengo ninguna relación con Deicy Jiménez ni conozco ni he escuchado sobre la instrumentalización de persona alguna para obtener favores sexuales”, sostuvo en su cuenta de X.

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La exfuncionaria, condenada a tres años de prisión por obtención de títulos falsos en la Fundación Universitaria San José, pidió que la justicia establezca los hechos y determine si existen responsabilidades. Su declaración se conoce en medio de las acusaciones formuladas por Jiménez, quien ha sostenido que obtuvo contratos con entidades públicas tras una relación personal con Petro y que otras mujeres habrían atravesado situaciones similares. Esos señalamientos están en investigación y no constituyen, por sí solos, una determinación judicial.

Guerrero cuestionó que se relacione con mujeres con favores sexuales

La exfuncionaria señaló que el hecho de haber tenido cercanía política con el exmandatario no puede utilizarse para hacer insinuaciones sobre su vida privada - crédito @J_Guerrero_J/X

Guerrero señaló que el hecho de haber tenido cercanía política con el exmandatario no puede utilizarse para hacer insinuaciones sobre su vida privada o para atribuirle conductas ajenas. Según expuso, esa clase de acusaciones afecta la autonomía y la dignidad de las mujeres vinculadas al debate público.

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“Es absolutamente reprochable que, por el simple hecho de yo haber tenido algún acercamiento político con el expresidente Gustavo Petro, se pretenda reducir a las mujeres, incluyéndome, a insinuaciones sobre nuestra vida sexual”, manifestó.

Bajo su criterio, ninguna persona debería convertir las relaciones personales de terceros en un elemento de persecución política. En ese sentido, defendió el derecho a la intimidad de quienes han ocupado cargos públicos y sostuvo que el ejercicio de una función estatal no elimina las garantías individuales.

A la par, dijo que ha respondido por las responsabilidades que le corresponden, como el caso de falsificación de títulos universitarios. Guerrero aseguró que no permitirá que se le atribuyan actuaciones que, según su versión, no cometió.

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dijo que ha respondido por las responsabilidades que le corresponden, como el caso de falsificación de títulos universitarios - crédito @j_guerrero_j/Instagram

En la parte final de su mensaje, la joven sostuvo que las garantías individuales no pueden depender de la afinidad política de cada persona. Por lo tanto, pidió evitar la difusión de afirmaciones que vinculen su vida privada con hechos que no han sido comprobados.

“La función pública no implica renunciar al derecho a la intimidad ni a la dignidad personal”, afirmó. Las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación , la Procuraduría y otras autoridades determinarán el alcance de las denuncias conocidas y la eventual responsabilidad de las personas mencionadas.

Petro negó entregar contratos para pagar favores sexuales

El expresidente de la República Gustavo Petro negó haber utilizado contratos del Estado colombiano para obtener favores sexuales y rechazó los señalamientos sobre una presunta relación entre la contratación pública y sus vínculos personales con mujeres que trabajaron durante su gobierno.

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A la par, aseguró que enfrentará las acusaciones ante las autoridades judiciales y cuestionó que se divulgue material relacionado con la vida privada de las personas antes de que sea examinado dentro de un proceso.

“He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción”, escribió Petro.

Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso. - crédito @petrogustavo/X

En su defensa, insistió en que “nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”.

Petro también se refirió al video divulgado por Jiménez y señaló que todavía no ha sido sometido a una evaluación pericial ni a una valoración judicial. Según indicó, no se ha establecido cuándo fue grabado, cuál es su procedencia ni qué muestra realmente.

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“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, señaló.