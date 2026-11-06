Quién es Camilo Mena, la gran sorpresa en la convocatoria de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: este es perfil del futbolista que juega en Polonia

Camilo Mena fue convocado a la selección Colombia-crédito Korona Kielce

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El entrenador Néstor Lorenzo convocó al delantero Camilo Mena para los partidos de la Selección Colombia contra Chile, programados para el 13 de noviembre en Cali y el 17 en Santiago.

De esta forma, el delantero es una de las grandes sorpresas de la convocatoria junto a Juan David Arizala (defensor del Udinese de Italia) y Devis Vásquez (portero de la Roma de Italia).

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Mena es una de las grandes sorpresas de Néstor Lorenzo-crédito Korona Kielce

En primer lugar hay que decir que el jugador que tuvo un paso por el Tigres FC de Bogotá y el Deportivo Pereira en el fútbol colombiano, durante la temporada 2026-2027, lleva un total de 14 partidos en 1.059 minutos, de los cuales ya marcó en cuatro ocasiones y asistió en cinco oportunidades.

Es importante recordar que, Camilo Mena fue transferido del Lechia Gdansk de la I Liga, al Korona Kielce en el comienzo de la temporada 2026-2027.

A continuación, estos son los detalles de sus goles en el fútbol de Polonia:

19 de septiembre de 2026 - Ekstraklasa de Polonia: 70 minutos y gol en el Korona Kielce 3-2 Raków

18 de octubre de 2026 - Ekstraklasa de Polonia: 90 minutos y gol en el Lech Poznan 6-1 Korona Kielce

24 de octubre de 2026 - Ekstraklasa de Polonia: 83 minutos y gol en el Korona Kielce 1-0 GKS Katowice

29 de agosto de 2026 - Betclic 1 Liga: 90 minutos y gol en el Polonia 2-4 Lechia Gdansk

Camilo Mena fue destacado dentro de los 60 mejores jugadores del 2019

Mena juega en uno de los equipos más importantes de Polonia junto al Lech Poznan y el Legia Varsovia: el Korona Kielce-crédito Korona Kielce

Otro de los datos más destacados de Camilo Mena es que el diario británico The Guardian de Inglaterra destacó al delantero como uno de los 60 mejores talentos juveniles a nivel mundial.

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Mena destacó entre los 60 jóvenes talentos del fútbol mundial nacidos en 2002, entre ellos Ansu Fati, el hijo de Eidur Gudjohnsen y un jugador presentado como el nuevo Paul Pogba, dentro de su selección Next Generation 2019.

La publicación reunió a futbolistas considerados entre los más prometedores de su generación.

A continuación, esta fue la lista en la que estuvo presente el delantero colombiano:

Adel Belkacem Bouzida (Paradou AC, Argelia) Zito Luvumbo (Primeiro de Agosto, Angola) Bruno Amion (Club Atlético Belgrano, Argentina) Matías Palacios (San Lorenzo, Argentina) Alan Velasco (Independiente, Argentina) Noé Botic (Hoffenheim, Australia) Jérémy Doku (Anderlecht, Bélgica) Marco Kana (Anderlecht, Bélgica) Yan Couto (Coritiba, Brasil) Talles Magno (Vasco da Gama, Brasil) Reinier (Flamengo, Brasil) Steve Regis Mvoué (AS Azur Star de Yaundé, Camerún) Camilo Mena (Tigres, Colombia) Joško Gvardiol (Dinamo Zagreb, Croacia) Adam Hložek (Sparta Praga, República Checa) Mohamed Daramy (FC Copenhague, Dinamarca) Johan Mina (Emelec, Ecuador) Taylor Harwood-Bellis (Manchester City, Inglaterra) Yunus Musah (Valencia, Inglaterra) Lucien Agoumé (Inter de Milán, Francia) Adil Aouchiche (París Saint-Germain, Francia) Eduardo Camavinga (Rennes, Francia) Nianzou Tanguy Kouassi (París Saint-Germain, Francia) Georginio Rutter (Rennes, Francia) Karim Adeyemi (FC Liefering, Alemania) Lazar Samardžić (Hertha Berlín, Alemania) Malik Tillman (Bayern de Múnich, Alemania) Ronaldo Shani (Atromitos, Grecia) Djibril Fandjé Touré (libre, Guinea) Andri Lucas Guðjohnsen (Real Madrid, Islandia) Riccardo Calafiori (Roma, Italia) Sebastiano Esposito (Inter, Italia) Manuel Gasparini (Udinese, Italia) Jun Nishikawa (Escuela Secundaria Cerezo Osaka/Toko-Gakuen, Japón) Luqman Hakim (Programa Nacional de Desarrollo del Fútbol de Malasia, Malasia) Efraín Álvarez (LA Galaxy, México) Ryan Gravenberch (Ajax, Países Bajos) Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven, Países Bajos) Alessandro Burlamaqui (Espanyol, Perú) Filip Marchwiński (Lech Poznań, Polonia) Tomás Esteves (Oporto, Portugal) Fábio Silva (Oporto, Portugal) Cătălin Cîrjan (Arsenal, Rumania) Aaron Hickey (Hearts, Escocia) Aliou Badara Baldé (Diambars FC, Senegal) Filip Stevanović (Partizan de Belgrado, Serbia) Ansu Fati (Barcelona, España) Pablo Moreno (Juventus, España) Pedri (Las Palmas, España) Germán Valera (Atlético de Madrid, España) Tim Prica (Malmö FF, Suecia) Mukhriddin Khasanov (Parvoz, Tayikistán) Suphanat Mueanta (Buriram United, Tailandia) Mustafa Kapı (Galatasaray, Turquía) Muhammed Emin Sarıkaya (Başakşehir, Turquía) Gianluca Busio (Sporting Kansas City, Estados Unidos) Giovanni Reyna (Borussia Dortmund, Estados Unidos) Matías Arezo (River Plate de Montevideo, Uruguay) Juan Manuel Gutiérrez (Danubio, Uruguay) Jasurbek Jaloliddinov (Bunyodkor, Uzbekistán)

El delantero fue destacado como una de las grandes promesas por el diario británico en 2019-crédito The Guardian

Es importante recordar que, Camilo Mena jugó en 13 partidos en 593 minutos con el Deportivo Pereira en la temporada 2020, mientras que con Tigres FC de Bogotá estuvo en 9 partidos en 508 minutos entre el 2018 y 2019.

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Además estuvo presente en los procesos de la selección Colombia Sub-20.

Lista de convocados de la selección Colombia

Convocados de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026-crédito FCF

Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador) Camilo Vargas – Club Atlas (México) Devis Vásquez – AS Roma (Italia) Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia) Juan Arizala – Udinese Calcio (Italia) Daniel Arcila – Club León (México) Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía) Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá) Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia) Jaminton Campaz – Rosario Central (Argentina) Jhon Arias – Palmeiras (Brasil) Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia) Juan Cabal – Juventus FC (Italia) Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia) Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia) Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra) Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (Inglaterra) Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España) Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal) Matías Orozco – C.D. Castellón (España) Óscar Perea – Club América (México) Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia) Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia) Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia) Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)