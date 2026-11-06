Aida Victoria Merlano habló de su estado tras aparecer llorando en redes sociales: “Hay que cuidar la salud mental”

Después de preocupar a sus seguidores con un video entre lágrimas, la influenciadora afirmó que busca afrontar la tristeza sin esconderla y priorizar su bienestar psicológico - crédito @aidavictoriam/ Instagram

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La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a dirigirse a sus seguidores después de las historias de Instagram en las que apareció llorando y habló de las dificultades emocionales que atraviesa. La barranquillera afirmó que decidió dejar de ocultar su tristeza y explicó que busca atender su salud mental sin la presión de mostrar una versión permanente de fortaleza.

La publicación generó preocupación entre sus seguidores, quienes habían advertido una menor actividad de Merlano en redes sociales durante los últimos días. La influenciadora, que suele compartir aspectos de su rutina y de su maternidad con una comunidad de millones de usuarios, explicó que su ausencia obedeció a la necesidad de hacer una pausa.

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“Me han preguntado mucho que cómo estoy, cosa que agradezco, y estoy bien, sorprendentemente bien”, expresó en una nueva aparición. Aida Victoria sostuvo que compartir previamente que no se encontraba bien le permitió liberarse de expectativas que, según dijo, había construido para sí misma.

Aida Victoria Merlano dijo que dejó de fingir que está bien ante sus seguidores y se refirió al post en el que apareció llorando - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La creadora señaló que durante mucho tiempo sintió que solo podía mostrarse ante sus seguidores cuando estaba en condiciones de transmitir una imagen positiva. “Yo solamente tengo que estar aquí cuando estoy bien y, en su defecto, cuando no lo estoy, tengo que fingir que lo estoy porque es la única versión aceptada de mí”, manifestó.

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Aida Victoria Merlano dijo que dejó de sentir vergüenza por mostrarse triste

Merlano explicó que las experiencias complejas que ha enfrentado a lo largo de su vida la llevaron a adoptar una actitud de protección frente a los demás. Sin embargo, reconoció que esa postura terminó por convertirse en una carga emocional.

“Yo he tenido que ponerme una armadura para enfrentar al mundo y luego he hecho de esa armadura mi identidad”, afirmó. Para la creadora, el problema surgió cuando esa imagen de fortaleza pasó a ser una exigencia constante, incluso en momentos en los que necesitaba reconocer sus emociones.

La influenciadora aseguró que optar por la sinceridad frente a su comunidad fue una decisión liberadora. “Me quité la vergüenza de estar mal. Fingir que estás bien es muy desgastante, más desgastante que la tristeza de cargar con lo que estás cargando”, expresó.

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En ese sentido, Aida Victoria señaló que no busca evitar ni minimizar lo que siente. “Estoy enfrentando la vida con mi verdad, que es: me siento triste. Estoy en un momento de cuidar mucho de mi salud mental. Estoy sintiendo cada emoción como viene y ya no quiero fingir”, indicó.

La barranquillera sostuvo que quiere comunicar tanto sus momentos de bienestar como los días en los que enfrenta dificultades. “Cuando esté mal se los diré y así mismo también cuando esté bien”, agregó en sus historias de Instagram.

La creadora relacionó sus días difíciles con el proceso legal por su hijo

Las reflexiones de Aida Victoria Merlano ocurren en medio del proceso legal que mantiene con Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, padre de su hijo Emiliano. La situación, según había contado la creadora en publicaciones anteriores, tuvo efectos en su estado de ánimo.

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En una aparición previa, Merlano afirmó que su hijo es su “talón de Aquiles” y sostuvo que el conflicto alrededor de la maternidad le ha resultado difícil. También dijo que hay días en los que la ansiedad le impide levantarse de la cama, mientras en otros logra cumplir con sus compromisos laborales y crear contenido.

Tejada hizo pública una denuncia el 24 de octubre, en la que afirmó que había autorizado un viaje temporal del niño a Panamá, con fecha de retorno prevista para el 3 de agosto de 2026. Según su versión, ese regreso no ocurrió y luego perdió contacto con el menor.

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El empresario sostuvo que inició un procedimiento de restitución internacional ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Además, cuestionó una demanda de privación de la patria potestad que, según afirmó, Merlano presentó ante un juzgado de Barranquilla.

La creadora no se refirió directamente a esos señalamientos en su reciente mensaje sobre salud mental. Antes, respondió a la controversia con un video desde Río de Janeiro, Brasil, en el que apareció junto a Emiliano y aseguró, con tono irónico, que llevaba un tiempo viviendo en ese país.

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Durante su reflexión, Merlano también cuestionó la idea de que su valor dependa de mantenerse activa de forma constante. Recordó que durante los últimos 12 meses asumió varios proyectos, viajó y mantuvo una agenda intensa, una dinámica que asoció con una imagen de productividad y fortaleza.

“¿Quién es Aida cuando está descansando? ¿Quién es Aida cuando está tirada en la cama? ¿Quién es Aida cuando de alguna manera no es igual de fuerte?”, planteó. La influenciadora dijo que reconoce esa faceta vulnerable como una parte de sí misma que antes rechazaba.

Merlano comparó su ritmo de vida con una carrera de caballos y explicó que entendió la necesidad de disminuir la velocidad. “A veces uno tiene que bajar la velocidad y la cosa no solamente se trata de ir rápido, sino de saber maniobrar”, señaló.

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