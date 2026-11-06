Carlos Antonio Vélez opinó sobre las ausencias de Jorge Carrascal y Jhon Jáder Durán en la selección Colombia y cuestionó la presencia de Camilo Vargas: “Me pondré a escudriñar un poco más”

Para Carlos Antonio Vélez, el llamado de Camilo Vargas reabre el debate por la competencia en el arco-crédito Jesús Aviles/Infobae

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El 6 de noviembre de 2026, la selección Colombia dio a conocer a su lista de 26 jugadores para los amistosos de la doble fecha FIFA ante Chile, el 13 en Cali y el 17 en Santiago.

La convocatoria generó todo tipo de reacciones, en especial por las ausencia de Jorge Carrascal del Flamengo y de Jhon Jáder Durán del Benfica. Uno de los que se refirió a este tema fue el periodista y analista de fútbol Carlos Antonio Vélez que cuestionó la presencia de Camilo Vargas en el arco, recordando que existen alternativas como Jordan García y Alexei Rojas, además de entender la ausencia de Álvaro Montero.

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Carlos Antonio Vélez consideró lógica la convocatoria de Álvaro Montero por la instancia que disputa con su equipo-crédito @velezfutbol/X

Carlos Antonio Vélez analizó la más reciente convocatoria de la selección Colombia y expresó reparos sobre algunos nombres incluidos y ausentes.

El periodista puso el foco en la competencia por el arco, cuestionó la falta de Jorge Carrascal y advirtió que el golpe sufrido por Jhon Durán podría ser más grave de lo previsto.

“Hay bueno, regular y malo en la convocatoria. Sin entrar en detalles, ¿vale la pena llamar a Vargas otra vez cuando García y Rojas, entre otros, tendrían que ser vistos para el arco? Lo de Montero tiene lógica por la instancia que juega con su equipo, pero ¿y lo demás? Hay caras nuevas, sí, pero me surge una pregunta: ¿Carrascal renunció?“, dijo.

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Y añadió que la ausencia de Jhon Jáder Durán, pese a su buena temporada con el Benfica de Portugal, está marcada por el supuesto conflicto que hubo el 6 de junio de 2025 tras el empate entre Perú y Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas:

“Me pondré a escudriñar un poco más este fin de semana para darle el valor que merece a esta convocatoria. No es bueno juzgar a la carrera. Bonus track: a mano alzada, se nota que el golpe de Jhon Durán fue más duro de lo que creímos”, cerró.

Los números de Jorge Carrascal y Jhon Jáder Durán en sus equipos

Jorge Carrascal

Jorge Carrascal es una de las grandes figuras de Colombia en Sudamérica-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Carrascal es uno de los jugadores más destacados del Flamengo en la temporada: con 51 partidos en total y 8 goles, el delantero que estuvo presente en el Mundial de 2026 con la selección Colombia. A continuación, estos son los detalles de sus goles.

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21 de enero de 2026 - Campeonato Carioca: 71 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Vasco da Gama

11 de marzo de 2026 - Campeonato Brasileiro Série A : 16 minutos y gol en el Flamengo 2-0 Cruzeiro

5 de abril de 2026 - Campeonato Brasileiro Série A: 81 minutos y gol en el Flamengo 3-1 Santos

10 de mayo de 2026 - Campeonato Brasileiro Série A: 87 minutos y gol en el Grêmio 0-1 Flamengo

9 de agosto de 2026 - Campeonato Brasileiro Série A: 86 minutos y gol en el Flamengo 2-0 EC Vitória

16 de agosto de 2026 - Campeonato Brasileiro Série A: 90 minutos y gol en el Mirassol 1-5 Flamengo

30 de agosto de 2026 - Campeonato Brasileiro Série A: 15 minutos y gol en el Flamengo 3-0 Botafogo

2 de septiembre de 2026 - Campeonato Brasileiro Série A: 73 minutos y gol en el Flamengo 2-0 Mirassol

11 de octubre de 2026 - Campeonato Brasileiro Série A: 90 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Fluminense

Jhon Durán

Jhon Jáder Durán tiene un nuevo aire en el fútbol europeo con el Benfica-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El delantero Jhon Durán lleva un total 18 partidos en todas las competencias, de las cuales marcó cinco goles en 590 minutos. A continuación, los detalles de sus goles en la temporada:

6 de agosto de 2026 - Clasificación a la UEFA Europa League: 25 minutos y gol en el Benfica 6-1 Heart of Midlothian

17 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: 31 minutos y gol en el Casa Pia 0-7 Benfica

15 de octubre de 2026 - UEFA Europa League : 67 minutos y doblete en el Benfica 4-1 Celtic

29 de octubre de 2026 - Allianz Cup: 84 minutos y gol en el Benfica 4-1 Gil Vicente

Esta es la lista de futbolistas convocados para la selección Colombia en la doble fecha FIFA ante Chile

Convocados de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026-crédito FCF

Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador) Camilo Vargas – Club Atlas (México) Devis Vásquez – AS Roma (Italia) Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia) Juan Arizala – Udinese Calcio (Italia) Daniel Arcila – Club León (México) Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía) Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá) Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia) Jaminton Campaz – Rosario Central (Argentina) Jhon Arias – Palmeiras (Brasil) Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia) Juan Cabal – Juventus FC (Italia) Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia) Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia) Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra) Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (Inglaterra) Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España) Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal) Matías Orozco – C.D. Castellón (España) Óscar Perea – Club América (México) Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia) Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia) Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia) Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)