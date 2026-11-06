Colombia

Iván Cepeda se pronunció sobre las acusaciones de Deicy Rodríguez contra Gustavo Petro de retribuir relaciones íntimas con contratos: “Rechazo absoluto a cualquier forma de corrupción o abuso de poder ”

En una publicación en X, el congresista pidió que militantes y directivos atiendan los señalamientos ante las autoridades, sin desconocer las garantías judiciales de quienes resulten vinculados a los hechos

Gustavo Petro afirmó que: "Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel" - crédito Presidencia de la República
Iván Cepeda solicitó al Pacto Histórico actuar con transparencia frente a las investigaciones por el caso de las 48 - crédito Presidencia de la República
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El senador Iván Cepeda pidió al Pacto Histórico asumir con transparencia las investigaciones relacionadas con el “caso de las 48” y los supuestos contratos que el expresidente Gustavo Petro habría ofrecido a Deicy Jiménez a cambio de mantener relaciones sexuales con ella.

En una publicación en X, Cepeda sostuvo que quienes integran y dirigen esa colectividad deben responder ante las autoridades por cualquier señalamiento o denuncia, sin desconocer las garantías judiciales de las personas involucradas.

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“El deber del manejo escrupuloso, responsable y transparente de los recursos públicos y de la contratación estatal” constituye, según el senador, uno de los principios que deben guiar a los integrantes del Pacto Histórico.

El mensaje también incluyó un rechazo a “cualquier forma de corrupción, abuso de poder o utilización indebida de las responsabilidades públicas”. Cepeda vinculó esa obligación con la necesidad de comparecer ante las autoridades cuando existan investigaciones o requerimientos judiciales.

El senador Iván Cepeda reclamó el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de las personas involucradas - crédito @IvanCepedaCast/X
El senador Iván Cepeda reclamó el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de las personas involucradas - crédito @IvanCepedaCast/X

Ante las denuncias relacionadas con el “caso de las 48”, el llamado de Cepeda es que los integrantes del Pacto Histórico asuman su defensa, respondan por sus actos y entreguen su versión bajo la obligación de actuar con verdad y respeto por la ley.

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El también excandidato presidencial Iván Cepeda afirmó que Gustavo Petro ha expresado su disposición a comparecer ante la justicia y responder con la verdad por su propia situación. “Esa debe ser una conducta y una convicción que nos comprometa a todos”, escribió.

El caso mencionado se refiere a los supuestos contratos por servicios sexuales que Petro habría ofrecido a Deicy Jiménez cuando él era senador. La acusación forma parte del expediente conocido como “las 48”, según el contexto aportado para esta publicación.

El senador también reclamó el respeto de las garantías constitucionales, entre ellas el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. “Toda investigación” debe adelantarse con independencia, imparcialidad y respeto por las personas y las partes intervinientes, escribió.

Así mismo, añadió: “Al mismo tiempo, como lo ordena la Constitución, es imprescindible el respeto irrestricto de las garantías al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”.

Cepeda cerró su pronunciamiento al señalar que la transparencia y la responsabilidad ante la justicia deben mantenerse junto con la protección de las garantías procesales.

“La transparencia y la responsabilidad frente a la justicia son inseparables de la obligación de garantizar que toda investigación se adelante con independencia, imparcialidad y respeto para todas las personas y las partes intervinientes”, se lee en la publicación.

María Margarita Giraldo, hermana de Miguel Varoni criticó el silencio de Iván Cepeda ante el caso de Deicy Jiménez

María Giraldo
María Margarita Giraldo cuestionó la negativa del senador Iván Cepeda a opinar sobre la controversia que involucra a Gustavo Petro - crédito @giraldomariamargarita/Instagram

La actriz María Margarita Giraldo criticó al senador Iván Cepeda después de que el 5 de noviembre se negara a comentar un video en el que el expresidente Gustavo Petro aparece besando a Deicy Jiménez. La grabación se difundió mientras Jiménez declaraba a Semana que habría recibido propuestas de favores sexuales a cambio de contratos con entidades del Estado durante el gobierno de Petro.

El material audiovisual, junto con conversaciones, documentos sobre contratos públicos y los señalamientos de Jiménez, volvió a situar al exmandatario en el centro del debate. La discusión distingue entre la vida sentimental de un dirigente, que pertenece al ámbito personal, y las denuncias sobre un eventual uso de recursos públicos para obtener beneficios privados.

María Margarita Giraldo afirmó en la red social X que los líderes afines a Petro evitan emitir críticas sobre sus propios errores - crédito @MariaMarGiraldo/X
María Margarita Giraldo afirmó en la red social X que los líderes afines a Petro evitan emitir críticas sobre sus propios errores - crédito @MariaMarGiraldo/X

Cepeda, excandidato presidencial y cercano al proyecto político de Petro, evitó referirse al caso cuando fue consultado. Giraldo cuestionó esa postura en su cuenta de X: “A los petristes cepedorros solo les alcanza el cerebro para oponerse. Y a sus líderes para estar en las sombras, sin opiniones inteligentes o críticas de sus propios errores”, comentó.

Los señalamientos forman parte de las declaraciones de Jiménez y deberán ser esclarecidos por las autoridades.

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