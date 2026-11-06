Cuándo podrá ver la superluna de noviembre en Colombia: fecha y mejores momentos para observar el fenomeno

La Superluna del Castor podrá verse en Colombia el 24 de noviembre - crédito VisualesIA Infoabe

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La noche del martes 24 de noviembre, el cielo de Colombia tendrá como protagonista a la Superluna del Castor, una luna llena que coincidirá con uno de los momentos de mayor cercanía entre la Tierra y su satélite natural. El fenómeno podrá apreciarse a simple vista desde distintas regiones del país, siempre que las condiciones meteorológicas permitan observar el horizonte.

El punto exacto de la luna llena ocurrirá cerca de las 9:54 a.m., hora de Colombia. Como el satélite estará bajo el horizonte en gran parte del territorio en ese momento, las mejores oportunidades de observación llegarán al anochecer del 23 y 24 de noviembre, además de la madrugada del 25.

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La Luna saldrá por el este tras la puesta del Sol y recorrerá el cielo durante la noche. Para apreciarla con mayor claridad, conviene elegir espacios abiertos, alejados de edificios, montañas, árboles altos y fuentes intensas de iluminación artificial. No será necesario contar con telescopios ni binoculares, aunque estos instrumentos permitirán distinguir con más detalle algunos relieves de la superficie lunar.

La Luna llena coincidirá con su mayor cercanía a la Tierra

El término superluna se utiliza cuando una luna llena sucede cerca del perigeo, el punto de la órbita lunar en el que la Luna se encuentra más próxima a la Tierra. La trayectoria del satélite no es circular, sino elíptica, por lo que su distancia respecto del planeta varía de forma constante.

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En promedio, durante el perigeo, la Luna se sitúa a unos 363.300 kilómetros de la Tierra. En el extremo opuesto de su recorrido, denominado apogeo, puede alejarse hasta cerca de 405.500 kilómetros. Esa diferencia explica por qué algunas lunas llenas presentan un tamaño aparente y una luminosidad superiores a otras.

La NASA recomienda observar la Superluna del Castor poco después de su salida por el horizonte oriental, durante las noches del 23 y 24 de noviembre y la madrugada del 25 - crédito VisualesIA Infobae

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) incluye el 24 de noviembre entre las fechas de superluna de 2026. El organismo precisa que el fenómeno se produce cuando la fase llena coincide con el acercamiento orbital del satélite, aunque la percepción visual de ese cambio puede ser moderada para quienes no comparen imágenes de distintas noches.

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Una superluna puede verse más grande que una luna llena habitual, pero la diferencia no transforma por completo la imagen del astro. La NASA señala que una luna llena cercana al perigeo puede lucir hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna llena más pequeña del año, que ocurre cerca del apogeo. La comparación directa, sin embargo, suele ser difícil porque esos eventos se producen en fechas distintas.

El nombre del castor proviene de una tradición norteamericana

La luna llena de noviembre recibe el nombre de Luna del Castor por antiguas denominaciones estacionales de América del Norte. La expresión se relaciona con el período del año en que los castores refuerzan sus refugios y almacenan alimento antes del invierno en el hemisferio norte.

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El término no describe un cambio físico en la Luna ni una categoría astronómica oficial. Se trata de una denominación tradicional que se aplica a la luna llena de noviembre. En 2026, esa fase mensual coincide con la cercanía orbital que permite clasificarla de forma popular como superluna.

La expresión “superluna”, de hecho, tampoco es una definición científica formal con un único criterio universal. En astronomía se emplea con frecuencia para referirse a una luna llena que ocurre cerca del perigeo. La NASA indica que suele aplicarse a las lunas llenas que se producen dentro del 90% de la distancia hacia el perigeo.

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El horizonte del este ofrecerá la mejor vista después del atardecer

La observación será más favorable poco después de la salida de la Luna, cuando aparezca por el horizonte oriental. Ese momento también puede generar una impresión visual mayor debido a la llamada ilusión lunar, un efecto de percepción que hace que el disco parezca más grande cuando se encuentra cerca de edificios, árboles, montañas u otros objetos terrestres.

La ilusión no implica que la Luna cambie de tamaño a medida que asciende. Su diámetro aparente se mantiene casi igual durante la noche, aunque la cercanía visual con referencias del paisaje puede modificar la forma en que el cerebro interpreta su dimensión. La NASA explica que este efecto puede ocurrir con cualquier luna llena, incluso cuando no hay superluna.

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Según la NASA, una superluna puede lucir hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna llena más pequeña del año - crédito VisualesIA Infobae

Para observar la superluna del Castor no hace falta utilizar filtros especiales ni protección ocular. A diferencia de un eclipse solar, mirar la Luna llena no representa un riesgo para la vista. Unos binoculares o un telescopio pequeño pueden ayudar a identificar cráteres, mares lunares y zonas de contraste, pero no son indispensables.

La nubosidad será el principal factor que determinará la visibilidad en cada ciudad y municipio. Las zonas rurales o los sectores con baja contaminación lumínica ofrecerán mejores condiciones, aunque el fenómeno también podrá verse desde áreas urbanas si el cielo permanece despejado.