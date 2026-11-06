Capturaron en Colombia dos ciudadanos rusos pedidos en extradición en EE.UU. por narcotráfico: la red utilizaba veleros para enviar toneladas de cocaína hacia Norteamérica y Europa

Zhikarev (der.) fue arrestado en el sector de El Poblado, en Medellín (Antioquia); en tanto que Khazov (izq.) fue capturado en el muelle de Cartagena de Indias (Bolívar) - crédito Fiscalía

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Un nuevo golpe contras las redes de narcotráfico internacional que operan en territorio colombiano se reportó la mañana del viernes 6 de noviembre de 2026, luego de que la Fiscalía confirmó la captura de dos ciudadanos rusos con fines de extradición a Estados Unidos.

Los dos ciudadanos extranjeros deberán responder ante una corte federal por su presunta participación en una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína mediante veleros hacia territorio norteamericano y Europa.

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Los detenidos hoy detenidos fueron identificados como Oleg Khazov y Vitali Zhikarev.

Las capturas se produjeron de forma simultánea: Khazov fue detenido en el muelle de Cartagena, en el departamento de Bolívar, y Zhikarev en el sector de El Poblado, en Medellín.

El ‘modus operandi’ de la red de narcotráfico que integran los dos rusos capturados en Colombia

Los dos ciudadanos son requeridos por una corte del Distrito Este de Luisiana, que los señala como integrantes de una organización conformada por colombianos y europeos con presencia en la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá.

La red trasladaba cocaína desde Bogotá y Medellín hacia puertos costeros, donde acondicionaba embarcaciones de vela para camuflar los cargamentos antes de su despacho al exterior.

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Según el requerimiento judicial, Khazov tenía a su cargo la coordinación logística de los envíos, mientras que Zhikarev era responsable de adquirir y acondicionar los veleros, así como de reclutar sus tripulaciones para el transporte de la droga.

El procedimiento lo ejecutaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Armada Nacional y la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Los antecedentes del caso

Los dos ciudadanos rusos están vinculados al hallazgo de 77 kilogramos de clorhidrato de cocaína que las autoridades estadounidenses incautaron el 25 de mayo de 2025 en Metairie, localidad del estado de Luisiana.

La modalidad de uso de veleros como medio de transporte dificulta la detección por parte de las agencias de control marítimo, debido a que estas embarcaciones se desplazan a menor velocidad y con patrones de navegación menos predecibles que las lanchas rápidas, el método más asociado a lo largo de la historia reciente al narcotráfico en el Caribe.

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Las detenciones serán notificadas a Estados Unidos por vía diplomática para iniciar el proceso formal de extradición.

Los cargos que enfrentan ambos procesados incluyen tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.