Colombia

Así permanece Zulma Guzmán Castro en la prisión en el Reino Unido, la cárcel para mujeres más grande de Europa

Una de las compañeras de reclusión de de la empresaria colombiana señalada por la muerte de dos adolescentes envenenadas con talio luego de consumir unas frambuesas con chocolate, es una de las asesinas seriales más famosas del Reino Unido

créditos The High Sheriff of Surrey/sitio web | captura de pantalla Shark Tank Colombia/Youtube | captura de pantalla Autos Rodando/Youtube
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La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro seguirá recluida en la prisión HMP Bronzefield, en las afueras de Londres, hasta que la justicia británica retome en marzo de 2027 el trámite sobre su extradición a Colombia.

El proceso se aplazó después de que la defensa recibió 46 páginas de nueva documentación remitida desde Colombia.

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Mientras tanto, el portal colombiano Focus Noticias llegó hasta el penal, situado en Surrey, al suroeste de Londres, y describió el sitio donde permanece la mujer investigada por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos adolescentes en Bogotá en abril de 2025.

La prisión HMP Bronzefield abrió en 2004 y funciona como centro de recepción y reinserción para mujeres, además de albergar a internas bajo régimen de estatus restringido, una clasificación que supone medidas especiales de manejo y seguridad.

El establecimiento tiene una capacidad certificada de 527 plazas y que, ahora tiene en sus celdas a más de 400 reclusas.

El penal fue construido en un predio que antes ocupaba una institución para huérfanos y es reconocidas como la mayor cárcel femenina de Europa.

La custodia de Guzmán Castro: nunca está sola

De acuerdo con el reporte del mismo portal el 5 de noviembre de 2026, Guzmán Castro permanece bajo medidas de vigilancia especiales.

La empresaria está custodiada de forma permanente, con supervisión por cámaras y personal penitenciario, debido a antecedentes de presuntas autolesiones.

Lo anterior obedece a los hechos que precedieron la captura de Guzmán Castro en Londres, cuando la mujer fue rescatada del río Támesis en diciembre de 2025 y después habría presentado lesiones en sus muñecas.

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Estos hechos llevaron a las autoridades de la prisión a reforzar los controles para prevenir nuevas agresiones contra sí misma.

Para sus traslados, Guzmán Castro es escoltada por dos funcionarias y un funcionario de custodia.

La audiencia en Westminster fue aplazada hasta marzo de 2027

Guzmán Castro fue trasladada la misma semana que se conocieron los detalles de su lugar de reclusión, desde Bronzefield hasta la Corte de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, donde compareció ante la sala número uno dentro del proceso de extradición solicitado por Colombia.

El juez británico John Zaniy decidió reprogramar la audiencia principal para el 15, 19 y 22 de marzo de 2027. La decisión respondió a la incorporación de un documento de 46 páginas que la defensa deberá analizar y que contiene información vinculada con hallazgos en el Club El Nogal.

La diligencia de extradición había comenzado el 2 de noviembre, pero enfrentó aplazamientos por la llegada de documentos desde Colombia y por actuaciones judiciales pendientes en Bogotá, destacó Noticias Caracol.

La Fiscalía General de la Nación busca imputarle a Guzmán Castro los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

La justicia británica también ordenó que la colombiana se conecte por videollamada el próximo 4 de diciembre para una audiencia destinada a revisar la continuidad de su detención. Guzmán Castro no enfrenta cargos en el Reino Unido, por lo que su permanencia en prisión depende del proceso de extradición.

El caso se relaciona con una encomienda que llegó el 3 de abril de 2025 a una vivienda del norte de Bogotá. La investigación sostiene que el paquete contenía frambuesas contaminadas con talio.

Dos adolescentes murieron tras consumir el alimento y otras personas resultaron afectadas, y el padre de una de las menores sostuvo una relación en el pasado con la empresaria, por lo que una de las líneas de investigación busca confirmar si todo habría sido en medio de un presunto acto de venganza.

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