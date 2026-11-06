Anuel AA volvió a hablar de Karol G y se refirió a que lo tenga bloqueado en redes sociales: “Imposible olvidarse de mí”

Anuel AA y Karol G: la broma sobre redes que recordó su historia sentimental - crédito @karolg y @anuel/Instagram

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El cantante Anuel AA volvió a referirse a la estrella colombiana Karol G y aseguró en tono de broma que la cantante colombiana no lo desbloquea en redes sociales porque “se queda enamorada” de él.

La frase surgió durante una conversación en el pódcast de Alofoke, en la que el artista puertorriqueño retomó un asunto que ya había mencionado semanas atrás en sus publicaciones.

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El intérprete dijo que, si Karol G volviera a seguirlo o eliminara el supuesto bloqueo, sus apariciones en redes harían más difícil que ella lo olvidara. “No me desbloquea, si no me bloquea, se queda enamorada de mí, le salgo en todos lados y le queda imposible olvidarse de mí”, afirmó entre risas en una entrevista para el programa de Alofoke.

La declaración reactivó las conversaciones entre los seguidores de ambos artistas, cuya relación terminó hace más de cinco años. Hasta ahora, la cantante no ha respondido públicamente al comentario ni ha confirmado si mantiene bloqueado a su expareja en sus cuentas.

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Anuel AA ya le había pedido a Karol G que lo desbloqueara

No es la primera vez que el puertorriqueño menciona el tema. Durante la promoción de uno de sus lanzamientos recientes, publicó un mensaje dirigido a la artista: “Karol G, desbloquéame”. En esa ocasión tampoco hubo una respuesta pública de la colombiana.

El asunto volvió a aparecer en una entrevista concedida el 6 de noviembre, cuando Anuel AA reconoció que había hecho ese pedido como una broma y planteó que quizá ella podría desbloquearlo en algún momento. El cantante también habló de sus relaciones anteriores y de la intención de mantener vínculos en paz con algunas de sus exparejas.

Las referencias públicas de Anuel a Karol G han sido frecuentes desde la ruptura. Algunas se produjeron en redes sociales y otras en entrevistas o canciones, por lo que cada nueva mención suele generar interpretaciones entre los seguidores de los dos exponentes de la música urbana.

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Karol G, cuyo nombre es Carolina Giraldo Navarro, no ha emitido un pronunciamiento reciente sobre Anuel AA ni sobre la afirmación relacionada con las redes sociales. Su silencio ha dejado sin confirmación las versiones que circulan entre usuarios de internet sobre la distancia entre ambos.

La relación comenzó alrededor de una colaboración musical en 2018

La historia entre los artistas comenzó en 2018, cuando coincidieron en el trabajo musical de “Culpables”. La canción se convirtió en uno de los primeros proyectos que compartieron y abrió un vínculo que luego trasladaron a su vida personal.

Ese mismo año comenzaron las señales públicas sobre su relación. En noviembre de 2018, se besaron sobre el escenario durante una presentación en Nueva York, una escena que fue interpretada como la confirmación de su romance. Con el paso de los meses, los dos compartieron fotografías, presentaciones y mensajes ante sus seguidores.

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La pareja consolidó su presencia pública en 2019. En abril de ese año, Anuel AA y Karol G confirmaron su compromiso tras la aparición de la cantante con un anillo durante los Premios Billboard de la Música Latina. La boda, sin embargo, no llegó a realizarse.

Además de Culpables, grabaron Secreto, una canción que incorporó elementos de su relación en el video musical. También compartieron escenarios y participaron juntos en actividades de promoción, una exposición que convirtió su vínculo en uno de los más seguidos dentro del género urbano.

La relación atravesó parte de la pandemia de covid-19 y mantuvo la atención del público hasta que, en abril de 2021, confirmaron que habían tomado caminos separados. Para entonces, llevaban cerca de tres años vinculados sentimentalmente.

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El anuncio de la ruptura llegó después de semanas de especulaciones sobre una posible separación. En sus mensajes de ese momento, los artistas evitaron atribuir el final de la relación a una infidelidad o a la intervención de terceras personas.

La explicación pública inicial apuntó a que ambos habían decidido continuar por caminos distintos. Karol G pidió respeto ante la exposición que implicaba procesar una ruptura frente a millones de personas. También recordó que habían procurado proteger aspectos de su vida privada, pese a la notoriedad de la pareja.

Tras la confirmación, surgieron teorías en redes sociales. Una de las más repetidas relacionó la ruptura con la posterior relación de Anuel AA con Yailin La Más Viral. Sin embargo, esa relación se hizo pública tiempo después y ninguno de los dos artistas confirmó que hubiera sido un factor en el final de su compromiso.

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Karol G ha hablado sobre el impacto emocional de la relación con Anuel

En abril de 2023, Karol G habló del efecto emocional que tuvo la ruptura en una entrevista relacionada con su música. La cantante dijo que atravesó un momento de dolor y que esa experiencia influyó en las canciones de Mañana será bonito.

Más adelante, en el documental Karol G: Mañana fue muy bonito, estrenado en 2025, la artista describió una relación anterior como un período difícil, con sentimientos de pérdida de valor personal y sufrimiento. La cantante no identificó de manera directa a Anuel AA en ese fragmento.

La falta de un nombre concreto abrió nuevas interpretaciones entre seguidores, que asociaron sus palabras con el vínculo que mantuvo con el puertorriqueño. Esa vinculación corresponde a una teoría del público y no a una confirmación expresa de la cantante.

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Desde 2021, ambos han continuado sus carreras por separado. Karol G mantuvo su actividad discográfica y sus giras internacionales, mientras Anuel AA desarrolló nuevos proyectos y ha hablado públicamente de cambios en su vida personal.