Colombia

Álvaro Uribe confirmó reunión del Centro Democrático con Gobierno Abelardo de la Espriella: presentarán modificaciones a la Ley de Rescate Económico

La propuesta alternativa a la denominada reforma tributaria y de ajuste fiscal, traería reparos al aumento del IVA, reclamos por mayores recortes al gasto estatal e iniciativas para fusionar o eliminar entidades públicas con funciones duplicadas

El presidente Abelardo de la Espriella recibirá las observaciones hechas por la bancada del Centro Democrático frente a la Ley de Rescate Económico, que ha desatado voces de oposición - crédito Colprensa
El presidente Abelardo de la Espriella recibirá las observaciones hechas por la bancada del Centro Democrático frente a la Ley de Rescate Económico, que ha desatado voces de oposición - crédito Colprensa
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El expresidente de la República Álvaro Uribe confirmó que su partido, el Centro Democrático, se reunirá el sábado 7 de noviembre en Barranquilla (Atlántico) con representantes del gobierno de Abelardo De La Espriella para presentar una propuesta alternativa a la reforma tributaria y de ajuste fiscal que el Ministerio de Hacienda radicó la semana pasada ante el Congreso.

El encuentro confirmado por el exmandatario contará con la participación del presidente del Senado, Honorio Henríquez, que fue designado como vocero de la colectividad para el diálogo con el jefe de Estado. A esta reunión también asistirán senadores y representantes uribistas que integran las comisiones económicas, además de congresistas de otros partidos de Gobierno.

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“Nuestros compañeros se van a reunir el sábado con el Gobierno y van a llevar puntualmente las inquietudes, pero también se va a presentar un proyecto de reforma estructural, un proyecto disruptivo”, adelantó Uribe Vélez tras el encuentro con los legisladores de su partido, en el que se discutió el impacto negativo que tendría el actual articulado del referido proyecto de ley.

En efecto, como comunicó el ex jefe de Estado, la cita se producirá después de una reunión que se adelantó por parte de la bancada uribista, en la que analizaron el contenido de la iniciativa oficial y discutieron los reparos del partido en diferentes frentes: la creación de nuevos tributos, el alcance de los ajustes fiscales y las medidas dirigidas a estimular la inversión privada.

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Honorio Henríquez expondrá los reparos de la bancada uribista a la denominada reforma tributaria

La delegación del Centro Democrático estará encabezada por Henríquez, que deberá exponer las objeciones de la bancada frente a varios puntos del proyecto presentado por el Ejecutivo. El partido, que ha respaldado iniciativas del Gobierno en el Congreso, buscaría plantear una fórmula distinta para enfrentar las necesidades fiscales del Estado de cara al presente cuatrienio.

La discusión sobre los alcances de las propuestas del Centro Democrático ocurre mientras el oficialismo intenta consolidar apoyos para la reforma tributaria y de ajuste fiscal. El proyecto fue presentado como una herramienta para ordenar las cuentas públicas, aunque sus disposiciones han abierto cuestionamientos entre sectores políticos aliados del Gobierno nacional.

El Centro Democrático ha acompañado al Ejecutivo en decisiones como la aprobación del Presupuesto General por $ 634,9 billones, pero fijó distancia frente al nuevo paquete fiscal. La colectividad considera que el plan contempla cargas impositivas que pueden afectar a los ciudadanos y que, al mismo tiempo, no avanza con suficiente fuerza en la reducción del gasto estatal.

En medio de este cónclave del que se autodenominó partido de Gobierno, el ex jefe de Estado expresó preocupación por el incremento del impuesto al valor agregado contemplado en la iniciativa. Según su postura, la medida que incrementaría el IVA tendría impacto sobre una porción amplia de la población y no estaría acompañada de incentivos suficientes para la inversión privada.

En su análisis, el expresidente sostuvo que el texto oficial es “tímido” en materia de estímulos a la actividad empresarial. Con ello, lanzó una crítica puntual a lo dispuesto por el ministro Miguel Gómez, pues apunta a que el ajuste no debería concentrarse únicamente en el aumento de recaudo, sino que tendría que incorporar cambios de mayor alcance en la estructura del Estado.

El uribismo pide recortes más amplios y fusión de entidades

Uno de los principales puntos que el Centro Democrático llevará a la reunión en Barranquilla será la necesidad de ampliar los recortes presupuestarios. Tras la reunión de su bancada, el expresidente Uribe Vélez cuestionó la dimensión del ahorro planteado por el Gobierno y pidió que la administración revise organismos, dependencias y ministerios con funciones similares.

Hay que eliminar entidades que tienen duplicidad”, señaló el exmandatario. Para la colectividad, el ajuste fiscal debería incluir una reducción más marcada de la estructura estatal, con posibles supresiones o fusiones de entidades públicas. La propuesta que presentará el partido busca combinar las objeciones a los nuevos impuestos con una reforma de carácter estructural.

Aunque no entregó detalles sobre el documento, el expresidente anticipó que el planteamiento será distinto al proyecto del Congreso. Así, la bancada llegó a esa posición después de consultar a especialistas en asuntos tributarios y fiscales, como el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco y el exministro Andrés Felipe Arias, entre otros.

Reunión del Centro Democrático con Gobierno De la Espriella se hará tras un cruce entre Álvaro Uribe y Miguel Gómez

El esperado encuentro también estará marcado por un reciente desacuerdo entre el uribismo y el Ministerio de Hacienda. Uribe afirmó que el ministro Gómez habría solicitado hojas de vida a representantes, presuntamente a cambio de respaldo político para las iniciativas del Gobierno. En este rifirrafe estuvo involucrado el representante a la Cámara Mateo Hidalgo, de Caldas.

El jefe de la cartera negó el señalamiento y defendió sus contactos con los congresistas, al destacar que su gestión y el diálogo con las distintas bancadas se desarrollan con transparencia. Con este panorama, la reunión de Barranquilla permitirá medir si ese choque tiene consecuencias en la relación entre el Gobierno y el Centro Democrático en un proyecto considerado clave.

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