Colombia

Vinos, destilados y coctelería vuelven a Bogotá con el Jumbo Open Bar Festival

Del 5 al 7 de noviembre, Chamorro City Hall será la sede del encuentro organizado por la cadena Cencosud, que por primera vez incorpora contenidos digitales para llegar a consumidores fuera de la capital

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Jumbo Open Bar Festival llega a su quinta edición con un formato renovado que combina degustaciones, gastronomía y entretenimiento en vivo con una nueva plataforma digital diseñada para llevar la experiencia más allá de Bogotá.
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Jumbo Open Bar Festival llega a su quinta edición con un formato renovado que combina degustaciones, gastronomía y entretenimiento en vivo con una nueva plataforma digital diseñada para llevar la experiencia más allá de Bogotá. El evento se realizará los días 5, 6 y 7 de noviembre en Chamorro City Hall, sede Carmel Club.

La edición de este año incorpora un componente digital que marca un punto de inflexión en la historia del festival. A través de la plataforma los usuarios podrán consultar la programación, registrarse y acceder a contenidos y novedades de las marcas participantes antes, durante y después de las jornadas presenciales. La iniciativa busca conectar con audiencias de otras ciudades del país que hasta ahora no podían acceder al encuentro.

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El festival suma un podcast conducido por Margarita Bernal

Ella era la novia del periodista Rodrigo Pardo - crédito @MargaritaBernal/X (Twitter)
Una de las incorporaciones más destacadas de esta edición es Open Bar Podcast, una serie de conversaciones conducidas por Margarita Bernal, presentadora y experta en gastronomía. @MargaritaBernal/X (Twitter)

Una de las incorporaciones más destacadas de esta edición es Open Bar Podcast, una serie de conversaciones conducidas por Margarita Bernal, presentadora y experta en gastronomía. El espacio contará con la participación de artistas, conocedores y otras voces vinculadas con la industria de las bebidas, y abordará temas como el origen, las características, la preparación y el consumo de distintas categorías de licores.

El tono del podcast apunta a la divulgación: acercar ese conocimiento a los consumidores de manera cercana y sin tecnicismos. Los episodios estarán disponibles a través de la plataforma digital del festival.

La programación presencial se organiza en tres momentos

Ilustración en acuarela de un barman con chaqueta a cuadros vertiendo líquido ámbar de una jarra a un vaso en una barra de bar, con botellas iluminadas detrás.
La combinación de los tres momentos apunta a una experiencia que integra aprendizaje, encuentro y entretenimiento en un mismo espacio.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del recinto, la experiencia estará estructurada en tres momentos que definen el ritmo de cada jornada. El primero, Descubre, propone explorar y probar distintas categorías de bebidas —vinos, cervezas, destilados, cócteles— con espacios orientados al conocimiento de sus características. Comparte reúne experiencias alrededor de la gastronomía, las bebidas y la conversación. El cierre de cada noche llegará con Celebra, la franja dedicada a la música y los shows en vivo.

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La combinación de los tres momentos apunta a una experiencia que integra aprendizaje, encuentro y entretenimiento en un mismo espacio.

“Queremos acompañar a los consumidores antes, durante y después del evento”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Jumbo Open Bar Festival

La apuesta por el formato híbrido responde a una estrategia de Jumbo para fortalecer su vínculo con los clientes más allá del acto de compra. “Buscamos ofrecer experiencias que generen valor para nuestros clientes mucho más allá de la compra. Con esta nueva edición de Open Bar Festival queremos acercar contenidos, conocimiento y nuevas formas de descubrir categorías como vinos, cervezas y destilados, combinando la experiencia presencial con plataformas digitales que permitan acompañar a los consumidores antes, durante y después del evento”, afirmó Adriana Granados, gerente de Marketing y Customer Experience de Jumbo.

La evolución del festival refleja una tendencia creciente en el sector de bebidas y gastronomía: construir experiencias que no se agoten en el momento de consumo, sino que generen conversación y una relación más sostenida con el público.

Desde su primera edición, Jumbo Open Bar Festival se ha consolidado como un punto de encuentro entre consumidores, marcas y expertos en la cultura de las bebidas y la gastronomía. Con el nuevo componente digital, la organización busca ampliar el alcance y extender la conversación a otras ciudades del país.

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