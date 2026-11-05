Natalia Segura alertó por el intenso dolor que padece a pesar de haberse sometido a una operación: “La estoy pasando mal”

Compartió un vistazo a su proceso de recuperación, mostrando cómo evoluciona una 'bola' en su espalda - crédito @la_segura/IG

Guardar

Natalia Segura, conocida en redes como La Segura, confesó este miércoles que el dolor posterior al bloqueo que realizan en su columna, al que se sometió el día anterior, es más intenso de lo que aparenta ante sus seguidores:

“Tengo tanto dolor que no sé ni dónde poner la pierna, hermanaaa”, escribió en sus historias de Instagram, donde también reveló que el procedimiento dejó una cicatriz visible en su espalda y que percibe una bolita en la parte baja de la zona intervenida.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido, oriunda del Valle del Cauca, explicó que el incremento del dolor en las primeras horas es un efecto esperado del bloqueo. “Es normal sentir MÁS dolor los primeros 3 a 5 días por el procedimiento, por el bloqueo; no parece, pero te juro que la estoy pasando MAL, solo que soy EXPERTA en verme como si no pasara nada”, escribió, añadiendo la palabra “paciencia” en letras grandes sobre su imagen.

La influenciadora La Segura comparte en sus redes sociales un mensaje sobre el dolor físico derivado de una intervención médica reciente. (@la_segura/IG)

El bloqueo puede tardar varios días en mostrar resultados

Pese al malestar, Segura había anunciado horas antes su regreso al hogar. “Ya voy para la casita con un dolor el hijueperra”, dijo en un video desde la clínica, en el que aclaró que los efectos del procedimiento pueden demorar varios días en evidenciarse: “Uno después de un bloqueo queda como muy amayugadito unos días y, bueno, ya después a los días es que se ve si nos funcionó o no”.

PUBLICIDAD

En una segunda publicación, la influenciadora mostró a sus seguidores la cicatriz en la espalda, secuela de los biopolímeros, y señaló que siente una bolita en la parte baja de la zona intervenida, lo que generó nueva inquietud entre su comunidad.

Estas declaraciones de Natalia generaron preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de pronta recuperación: “Nena, recupérate pronto, sabemos lo que padeces cada vez que te bloquean”; “Definitivamente, Diosito te tiene entre sus mejores guerreros mi reina, porque siempre lo mismo”; “Aquí estamos para apoyarte, Segu”; “Menos mal tienes a Ignacio cerca para que te ayude con todo”, entre otros más.

PUBLICIDAD

La crisis de dolor la tuvo hospitalizada desde finales de octubre

El episodio que derivó en su internación comenzó aproximadamente 15 días antes del 29 de octubre, cuando Segura notó molestias que escalaron hasta impedirle caminar.

La influencer habló sobre su salud, brindando un mensaje de optimismo y agradecimiento a sus seguidores - crédito @la_segura/IG

Pese a su estado, viajó a Bogotá para asistir al matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Al regresar a Medellín, sufrió un episodio de parálisis parcial desde la cintura hacia abajo mientras se duchaba, lo que motivó su traslado de urgencia a una clínica privada.

La crisis también obligó a Segura y a su esposo, Ignacio Baladán, a cancelar su participación como presentadores en los Premios Heat, celebrados en México.

PUBLICIDAD

Los médicos evalúan una bomba intratecal si el bloqueo no funciona

Los estudios de imagen —resonancia magnética y tomografía axial computarizada (TAC)— arrojaron dos hallazgos. El primero: dos vértebras ejercen presión sobre un disco intervertebral. El segundo: la presencia de un fragmento metálico de origen indeterminado ubicado de forma superficial cerca de la columna, que el especialista a cargo descartó como fuente del dolor y desaconsejó extraer quirúrgicamente.

Si el bloqueo no produce resultados, el equipo médico evalúa como segunda alternativa la implantación de una bomba intratecal, dispositivo que administra microdosis de morfina directamente al líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal.

Foto: Instagram @la_segura

El dolor crónico, la neuropatía severa y el trauma raquimedular que padece la vallecaucana son consecuencia de un ataque armado ocurrido el 23 de noviembre de 2013 en Cali, en el que recibió tres impactos de bala que comprometieron su columna vertebral y su médula espinal.

PUBLICIDAD