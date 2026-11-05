Colombia

Capturados sospechosos de participar en el feminicidio de María Camila Potosí y su bebé durante Operación Iron 2.0 en Cali: fueron más de 100 los detenidos

Alias Anyelo y “Cristian” fueron señalados de participar en el feminicidio de la joven de 21 años, que tenía ocho meses de embarazo cuando se presentó el crimen, en julio de 2026

Más de 2.000 integrantes de nuestra fuerza pública y la Fiscalía participaron en las 140 diligencias de allanamiento que se llevaron a cabo la madrugada del jueves 5 de noviembre de 2026 en la capital de Valle del Cauca - crédito @alejoeder/X
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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, acompañó durante la madrugada del jueves 5 de noviembre la Operación Iron 2.0, un despliegue contra estructuras señaladas de participar en hurtos, homicidios y tráfico de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los resultados más importantes de esta acción desplegada por las autoridades en la capital de Valle del Cauca permitió dar captura a dos sujetos señalados de participar en el homicidio de María Camila Potosí, la joven que tenía ocho meses de embarazo y cuyo cuerpo fue hallado el 20 de julio de 2026, luego de que se reportó su desaparición cuatro días antes (16 de julio), y que apareció (junto con los restos del feto) a orillas del río Meléndez, a la altura del kilómetro 3, en el corregimiento de La Buitrera.

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“Capturamos a los dos homicidas de María Camila, responsables del feminicidio de esta niña caleña y de su hija en el mes de julio”, señaló Eder por medio de un video que compartió el mismo jueves desde su cuenta de X. Los dos aprehendidos fueron identificados con los alias de Anyelo y “Cristian”.

“Como lo dijimos en su momento, no íbamos a descansar hasta capturarlos a todos, pues ya capturamos a todos los responsables de ese homicidio”, recalcó el mandatario local, y se suma a las otras cinco personas aprehendidas hasta el momento (cuatro hombres y una mujer).

Al final, Eder sentenció: “Hoy los siete implicados en este caso están en manos de la justicia”.

El alcalde de Cali Alejandro Eder destacó las dos capturas relacionadas con el caso de María Camila Potosí - crédito @alejoeder/X
El alcalde de Cali Alejandro Eder destacó las dos capturas relacionadas con el caso de María Camila Potosí - crédito @alejoeder/X

La intervención reunió a 1.781 integrantes de la Policía Nacional, 285 hombres del Ejército Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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El objetivo fue materializar 140 órdenes de captura en ocho comunas y 14 barrios de Cali.

Eder estuvo presente desde las primeras horas en el barrio República de Israel, junto con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el subdirector de la Policía Nacional, mayor general Norberto Mujica.

“No le vamos a dar tregua a los bandidos, estamos desarticulando 10 grupos de delincuencia. No vamos a permitir que sigan afectando la tranquilidad de los caleños”, destacó el alcalde en declaraciones a medios de comunicación.

"IRON 1.0 no fue flor de una noche. IRON 2.0 tampoco será el último golpe. Vamos a seguir persiguiendo y desarticulando las estructuras criminales hasta devolverle la tranquilidad a Cali", destacó el mandatario local Alejandro Eder - crédito @alejoeder/X

Iron 2.0 amplió los operativos iniciados en septiembre

La operación constituye la segunda fase de la ofensiva denominada Iron, iniciada el 24 de septiembre con intervenciones concentradas en el centro de Cali.

En esa ocasión, el presidente Abelardo de la Espriella participó del megaoperativo, donde hizo famoso al primer detenido al que le aplicó su icónica frase luego de que lo arrestaron: “Bienvenido a la patria milagro”.

Según la Alcaldía, el primer operativo dejó una reducción del 12% en los homicidios durante septiembre y octubre, además de una disminución del 83% en los delitos registrados en el sector intervenido.

Las autoridades buscan ahora afectar a grupos vinculados con hechos de violencia y economías ilegales en zonas adicionales de la ciudad.

Las personas detenidas deberán ser presentadas ante jueces de control de garantías para definir las imputaciones de acuerdo con los elementos probatorios reunidos en cada caso.

Eder agradeció el apoyo al Gobierno nacional, en cabeza de De la Espriella, por su respaldo “para hacer posible esta operación”, y que como destacó antes el alcalde, llevaban pidiendo desde hace dos años atrás (cuando Gustavo Petro estaba en la Presidencia) para ejecutar estas acciones con resultados favorables en contra de la delincuencia.

“Llevábamos dos años trabajando en la planeación de estos golpes y hoy contamos con la articulación necesaria para ejecutarlos”, dijo el mandatario local, y puntualizó que “IRON 1.0 no fue flor de una noche. IRON 2.0 tampoco será el último golpe”.

“Vamos a seguir persiguiendo y desarticulando las estructuras criminales hasta devolverle la tranquilidad a Cali. ¡No vamos a bajar la guardia! Cali merece vivir segura", concluyó Eder.

Por su parte, Dilian Francisco Toro afirmó desde la misma red social: “¡Como el crimen y la maldad no duermen, seguimos con las botas puestas, haciendo frente a la criminalidad!"

“Esta operación se extiende a Candelaria y Jamundí, donde estamos adelantando acciones contra tres estructuras criminales: dos en Jamundí y una en Candelaria”, detalló la gobernadora de Valle del Cauca.

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