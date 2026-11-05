Colombia

Luisa Castro defendió a Westcol de los señalamientos tras la muerte de Komanche: “Están atacando y señalando a mi novio”

La creadora de contenido cuestionó los ataques contra su pareja y rechazó que usuarios de redes sociales le atribuyeran una responsabilidad en lo ocurrido

La creadora de contenido cuestionó los ataques contra su pareja, afirmó que le causó tristeza la hostilidad en redes sociales y señaló que quienes critican el hate también lo replican - crédito @noti_rumbo_/ Instagram

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La creadora de contenido Luisa Castro se refirió a las acusaciones que circularon contra su pareja, el streamer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, después de que el salvadoreño Komanche fuera hallado sin vida el pasado 25 de octubre. La influenciadora cuestionó los mensajes que atribuyeron al colombiano una supuesta responsabilidad en lo ocurrido y rechazó la hostilidad que se extendió en redes sociales.

Castro habló del tema durante una interacción con sus seguidores en Instagram. Allí explicó que le resultó doloroso ver las acusaciones contra Westcol en medio de la conmoción por la muerte del creador de contenido salvadoreño.

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La controversia se instaló luego de que algunos usuarios vincularan al streamer colombiano con una ola de mensajes contra Komanche. El debate surgió a partir de una polémica previa que involucró al creador salvadoreño, quien fue señalado en internet por presuntos comportamientos inapropiados hacia una mujer.

Sin embargo, no se conocieron elementos que probaran que los comentarios de Westcol hubieran tenido relación con la muerte de Komanche. Pese a ello, las críticas se multiplicaron en distintas plataformas y llevaron al streamer a pronunciarse públicamente.

Luisa Castro habló de Westcol y cuestionó el hate en redes sociales por la muerte del mexicano Komanche - crédito @luisacastrooo/ Instagram
Luisa Castro habló de Westcol y cuestionó el hate en redes sociales por la muerte de Komanche - crédito @luisacastrooo/ Instagram

Durante su intervención, Luisa Castro cuestionó que varias personas denunciaran los mensajes de odio contra Komanche mientras dirigían ataques similares contra su novio.

“Uno solo puede dar de lo que tiene”, expresó la influencer al referirse a quienes difundieron mensajes contra Westcol. “Yo la verdad no soy de opinar sobre estos temas nunca, pero esta vez quiero opinar porque me da tristeza y es que hubo una tragedia súper fuerte y estaban atacando y señalando a mi novio, acusándolo de cosas muy pesadas... Me daba tristeza ver cómo decían que había sido por hate y estaban haciendo lo mismo con él”, añadió.

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Castro sostuvo que los señalamientos le generaron tristeza porque, según su postura, muchas personas acusaron a Westcol de haber impulsado una campaña de hostigamiento mientras repetían esa conducta en sus propios mensajes. También afirmó que prefiere responder desde una posición alejada de la confrontación.

La creadora de contenido aprovechó el espacio para hablar de su experiencia personal frente a las críticas en internet. Aseguró que recibe comentarios negativos de manera habitual, aunque dijo que aprendió a no permitir que esas opiniones definan su identidad ni interfieran con sus actividades.

Westcol y Luisa Castro alimentan las dudas sobre el fin de su relación - crédito @westcol / Instagram
Algunos usuarios relacionaron a Westcol con los mensajes que recibió Komanche en medio de una polémica previa. - crédito @westcol / Instagram

Según explicó, no pretende obtener la aprobación de todos los usuarios ni ajustarse a las expectativas ajenas. Su decisión, afirmó, es ignorar parte de los ataques y concentrarse en sus proyectos.

Westcol se alejó unos días de las redes sociales

La reacción de Castro se sumó a la postura que había adoptado Westcol tras conocerse la muerte de Komanche. El streamer colombiano se apartó por unos días de las transmisiones y publicaciones, luego retomó su actividad en redes sociales.

Westcol lamentó públicamente el fallecimiento del creador salvadoreño y negó los señalamientos que lo relacionaban con lo sucedido. También sostuvo que mantenía una buena relación con Komanche y recordó que recibía mensajes de apoyo de su parte.

Durante ese período, Westcol viajó con Luisa Castro y permaneció alejado de sus contenidos habituales. Su regreso a las plataformas volvió a activar las reacciones sobre el caso, en particular por la circulación de acusaciones sin pruebas verificadas.

Las redes sociales se llenaron de felicitaciones y rumores luego de que Westcol y Luisa Castro oficializaran su vínculo sentimental, mientras un amigo cercano dejó pistas sobre un posible compromiso - crédito @westcol/ Instagram
Castro aseguró que le generó tristeza ver acusaciones contra su novio durante la conmoción por la muerte de Komanche - crédito @westcol/ Instagram

Westcol negó haber incitado ataques contra Komanche

Días antes de las declaraciones de Luisa Castro, Westcol había respondido a los señalamientos que lo vincularon con los ataques que recibió Komanche en redes sociales. El 27 de octubre, el streamer publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde negó haber promovido una campaña de hostigamiento contra el creador salvadoreño.

El colombiano sostuvo que su intervención en la controversia ocurrió cuando las acusaciones contra Komanche ya circulaban de forma masiva en distintas plataformas. Según afirmó, pidió a quienes lo acusaban de incentivar el odio que presentaran pruebas de esas versiones.

“Nunca tuve nada en contra de él”, manifestó Westcol al referirse a su vínculo con Komanche. También aseguró que mantenían una relación cordial fuera de las polémicas públicas y rechazó que se lo acusara de haberlo atacado personalmente.

Qué incómodo hablar de este tema, pero es que usan estos momentos para difamar y llegar a puntos de inventarse escenarios que nunca sucedieron (...) La única vez que yo hablé del tema de Komanche ya las denuncias estaban virales y ya todo el mundo estaba opinando de eso”, añadió Westcol.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta de WestCOL con un texto de aclaración sobre fondo blanco
El creador de contenido WestCOL niega en una publicación de la red social X haber incitado al odio contra Komanche (@WestCOL/X)

En su descargo, el creador de contenido cuestionó que, tras la muerte de Komanche, varios usuarios dirigieran mensajes contra personas de su entorno, entre ellas familiares, amigos y otros streamers. A su juicio, esos cuestionamientos reproducían la misma dinámica de hostigamiento que muchos usuarios condenaban.

“¿No están haciendo lo mismo conmigo? ¿O con los familiares o amigos cercanos? Todo el mundo buscando culpables e incitando al mismo odio que supuestamente critican", cuestionó.

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