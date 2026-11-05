Colombia

Filtración de imágenes de Deicy Jiménez con Gustavo Petro desató ola de memes en redes sociales: “Entregó el video real”

La grabación publicada en Instagram por Deicy Jiménez, en la que aparece junto al expresidente, dio paso a montajes con escenas de novelas, Bob Esponja y otros personajes de la cultura popular

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

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La polémica junta directiva de la novela Yo soy Betty la Fea, escenas de sorpresa de telenovelas, personajes de dibujos animados y recreaciones humorísticas marcaron la reacción en redes sociales después de la difusión de un video que Deicy Jiménez publicó en su cuenta de Instagram y en el que aparece presuntamente junto al expresidente Gustavo Petro, lo que ratificaría su versión sobre que en la anterior administración se se darían contratos a cambio de favores sexuales.

Las imágenes provocaron una cadena de comentarios, montajes y publicaciones que convirtieron el tema en tendencia durante las últimas horas.

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TikTok, X e Instagram reaccionaron con memes al video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro - crédito YoSoyImitador/TikTok - Soy el Cafelero/Facebook

Uno de los contenidos más compartidos recurrió a una escena de la producción colombiana en la que varios personajes reaccionan ante una revelación. Sobre el fragmento, los usuarios añadieron un mensaje que aludía a Jiménez y afirmaba: “Deicy presentó el video real”. La frase se replicó en distintas cuentas junto a fotogramas de la ficción y capturas relacionadas con la grabación.

El material divulgado por Jiménez fue el punto de partida de las publicaciones. Tras su circulación, usuarios de X, TikTok, Facebook e Instagram elaboraron piezas con referencias a programas de televisión, secuencias cinematográficas y formatos habituales de humor digital. En varios casos, las reacciones se enfocaron en el impacto que generó la aparición del exmandatario dentro del video.

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Los memes de Betty la Fea por el video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro que inundaron las redes - crédito Movimiento PETRO presidente/Facebook - @Boss_juanr/X
Los memes de Betty la Fea por el video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro que inundaron las redes - crédito Movimiento PETRO presidente/Facebook - @Boss_juanr/X

Las capturas revisadas muestran que los internautas acudieron a referencias conocidas de la cultura popular colombiana y latinoamericana. Además de Betty la Fea, circularon imágenes de Bob Esponja y Patricio con expresiones de incomodidad, así como una escena de una mujer que abre una puerta y observa una situación inesperada.

El propósito de esos montajes fue representar la sorpresa de quienes encontraron el contenido en sus redes.

Las parodias se centraron en las reacciones de los usuarios

Otro montaje empleó una escena de una telenovela para insinuar que Jiménez buscaba confirmar una versión sobre su cercanía con Petro.

Esa publicación fue acompañada por comentarios que cuestionaron la exposición de asuntos personales en plataformas digitales. También hubo usuarios que rechazaron la difusión de contenidos íntimos o que consideraron que las publicaciones excedieron el debate político.

El video de Deicy Jiménez con Gustavo Petro desató una ola de parodias en redes sociales - crédito YoSoyImitador/Facebook - Raper Lbt/Facebook
El video de Deicy Jiménez con Gustavo Petro desató una ola de parodias en redes sociales - crédito YoSoyImitador/Facebook - Raper Lbt/Facebook

En TikTok circularon videos de imitadores que recrearon el momento desde la parodia. Uno de ellos mostró a un hombre caracterizado con gorra, gafas y camisa blanca junto a una mujer, bajo el texto: “El video de Deicy y Gustavito”, imitando el video donde aparece Jiménez y Petro.

Otro creador usó una grabación de baile por medio de Inteligencia Artificial donde aparecen presuntamente los expresidentes Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez.

El clip fue acompañado con el texto: “Jajaja cuando mostraron el vídeo de petro con deicy y el festejando”.

El video de Deicy Jiménez abrió una conversación digital entre humor, política y privacidad - crédito @CamiiInA/X - @ladelsotano_/X
El video de Deicy Jiménez abrió una conversación digital entre humor, política y privacidad - crédito @CamiiInA/X - @ladelsotano_/X

Los montajes también incluyeron escenas de la telenovela Pablo Escobar, El Patrón del Mal, acompañando la imagen con el mensaje: “Petro después de ver el video que subió Deicy Jiménez”, junto a un fragmento audiovisual.

En otro, una publicación señaló que al ingresar a X encontró el tema entre los principales contenidos de la plataforma.

Los montajes y reacciones que provocó el video publicado por Deicy Jiménez en Instagram - crédito Soy el Cafelero/Faceboook - @Santiagop0lo/X
Los montajes y reacciones que provocó el video publicado por Deicy Jiménez en Instagram - crédito Soy el Cafelero/Faceboook - @Santiagop0lo/X

El video derivó en debate sobre privacidad y exposición digital

La viralización no se limitó a los mensajes humorísticos. Varias publicaciones expresaron incomodidad frente a las imágenes y cuestionaron la rapidez con la que el contenido pasó de Instagram a otras redes.

Un comentario incluyó la expresión “cringe” para describir su reacción ante el video, mientras otros optaron por usar memes sin emitir opiniones directas sobre la situación.

También apareció un clip con una referencia política a la ex primera dama Verónica Alcocer y la frase “Yo no lo ungí”. Ese material acumuló reacciones, comentarios y compartidos, de acuerdo con las cifras visibles en la captura.

Usuarios convirtieron el video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro en tendencia con parodias - crédito Somosantizurdos/Facebook
Usuarios convirtieron el video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro en tendencia con parodias - crédito Somosantizurdos/Facebook

Las interacciones reflejaron cómo un hecho de la vida personal de una figura pública puede transformarse, en pocas horas, en tendencia para la conversación digital.

El video de Deicy Jiménez con Gustavo Petro abrió una discusión sobre los límites entre la sátira, la vida privada y el uso político de contenidos personales en internet.

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