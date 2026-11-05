Chris Carpentier, exjurado de ‘MasterChef Colombia’, reveló que sufrió dos infartos: “La vida te da una segunda oportunidad”

Chris Carpentier habló tras sufrir dos infartos - crédito @chriscarpentier/ Instagram

Guardar

Chris Carpentier reveló que sufrió dos infartos al corazón a finales de octubre del 2026 y que requirió la colocación de un stent. El chef chileno, recordado en Colombia por su participación como jurado de MasterChef Celebrity, comunicó que su evolución ha sido favorable y aprovechó el anuncio para reflexionar sobre la necesidad de enfrentar la vida con menos estrés.

Carpentier, de 53 años, habló de la emergencia médica a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. En su mensaje agradeció a las personas que lo acompañaron durante los últimos días y confirmó que ya se encuentra en proceso de recuperación.

PUBLICIDAD

“Quería hacer este reel hace días, pero no se había dado el momento para agradecer a todas las personas que me han cuidado, que me han acompañado y que han estado muy pendientes de mí, porque hace una semana aproximadamente tuve dos infartos al corazón”, relató el chef.

El exjurado de MasterChef Celebrity Colombia explicó que recibió atención médica después de los episodios cardíacos y confirmó que los especialistas le colocaron un stent. “Me pusieron un stent, pero ya estoy mucho mejor”, añadió en la grabación.

El chef agradeció a sus hijos, amigos y compañeros en Colombia

En su mensaje, Carpentier dirigió palabras de gratitud a las personas que siguieron de cerca su recuperación. El cocinero mencionó a sus hijos, sus familiares, sus amistades y el equipo con el que trabaja en Colombia.

PUBLICIDAD

“A todas las personas que cariñosamente me han acompañado, las que trabajan conmigo, las que son mis amigos aquí en Colombia, a mis hijos, a mi familia y a todos los que han estado muy pendientes, y a ustedes también, los de redes que me han escrito, solo agradecer”, expresó.

Carpentier llamó a vivir con menos estrés tras la emergencia

Luego de relatar lo ocurrido, el chef hizo una reflexión sobre el cierre de 2026. Carpentier sostuvo que ha sido un año difícil y aludió a terremotos, catástrofes y otros hechos que marcaron los últimos meses.

“Quizás una pequeña reflexión en este fin de año, en un año tan difícil como este 2026, que ha sido de todo. Hemos tenido terremotos, hemos tenido catástrofes, hemos tenido muchas cosas”, manifestó.

PUBLICIDAD

El chef vinculó esa experiencia personal con una invitación a disminuir el peso de las preocupaciones cotidianas. “Una pequeña reflexión después de que la vida te da una segunda oportunidad es que no nos tomemos las cosas quizás con tanto estrés. Tomémonos la vida un poquito más liviana, porque al final todo pasa en la vida. Pasa lo bueno y pasa lo malo”, señaló.

Carpentier cerró su intervención con un mensaje para las personas que le escribieron durante los últimos días. “Muchas gracias a todos. Les mando un gran abrazo y que pronto se vaya, por favor, este 2026 y un 2027 lleno de buena onda para todos”, concluyó.

PUBLICIDAD

Qué es el stent que le colocaron a Chris Carpentier

El procedimiento al que fue sometido Chris Carpentier incluyó la colocación de un stent, un pequeño cilindro de malla metálica que se ubica dentro de una arteria para ayudar a mantenerla abierta y facilitar el paso de la sangre hacia el corazón.

De acuerdo con Mayo Clinic, este dispositivo suele instalarse durante una angioplastia coronaria, un tratamiento que busca abrir vasos sanguíneos estrechos u obstruidos. Para ello, los especialistas introducen un catéter con un pequeño globo en la punta hasta la zona afectada; al inflarlo, la arteria se expande y permite recuperar la circulación.

Una vez que se abre el vaso sanguíneo, el stent queda en el lugar para disminuir la posibilidad de que la arteria vuelva a cerrarse. Algunos de estos dispositivos están recubiertos con medicamentos que contribuyen a evitar un nuevo estrechamiento.

PUBLICIDAD

La angioplastia con colocación de stent puede programarse para mejorar la circulación en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias, pero también puede realizarse como una intervención de urgencia después de un infarto. Tras el procedimiento, el seguimiento médico resulta necesario para evaluar la evolución y definir los medicamentos, cuidados y cambios de hábitos indicados para cada paciente.