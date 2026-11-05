Él es Danilo Rojas, el nuevo presidente de la JEP que se posesionó en medio de presiones presupuestales y políticas

Danilo Rojas se posesionó el jueves 5 de noviembre de 2026 (JEP)

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Danilo Alfonso Rojas Betancourth asumió la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el jueves 5 de noviembre de 2026.

El magistrado reemplazó a Alejandro Ramelli Arteaga y ejercerá el cargo durante los próximos dos años, hasta noviembre de 2028.

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La magistrada Diana María Vega Laguna asumió la vicepresidencia de la jurisdicción, en reemplazo de José Miller Hormiga Sánchez. Ambos tendrán a su cargo la dirección, coordinación y representación de esta instancia de justicia transicional.

Danilo Alfonso Rojas Betancourth asumió la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (Carlos Ortega/EFE)

La nueva presidencia inicia en una etapa de restricciones financieras, cuestionamientos sobre el trabajo de la entidad y dificultades para establecer diálogo con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. También está en discusión una propuesta de reforma constitucional que plantea limitar a diez años el funcionamiento de la jurisdicción.

La JEP afronta recortes y el avance de los juicios

El presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz para 2027 quedó fijado en $181.400 millones. La cifra obliga a revisar gastos administrativos y operativos para garantizar el desarrollo de las funciones judiciales de la entidad.

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Durante su posesión, Rojas anticipó que podrían aplicarse medidas de ajuste. Entre las opciones que se consideran figura la entrega del edificio principal ocupado por la JEP y una reducción de los esquemas de seguridad.

Esas decisiones responderían a la necesidad de administrar los recursos disponibles ante el escenario presupuestario previsto para el próximo año. Los posibles cambios alcanzarían aspectos administrativos y de protección del personal vinculado a la jurisdicción.

La JEP atraviesa, además, una etapa relevante en sus procesos judiciales. La Sala de Justicia avanza hacia el cierre de investigaciones, mientras el Tribunal para la Paz se prepara para una fase de mayor exigencia en los juicios.

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La JEP atraviesa, además, una etapa relevante en sus procesos judiciales - crédito JEP

La presidencia de Rojas y la vicepresidencia de Vega coincidirán con ese tránsito entre las labores de investigación y el desarrollo de actuaciones ante el Tribunal. La dirección deberá atender esas tareas bajo las limitaciones económicas anunciadas.

Rojas fue elegido en la primera ronda de votación

Danilo Rojas Betancourth llegó a la presidencia después de obtener 23 votos en la elección realizada el 20 de octubre. El magistrado fue escogido en la primera ronda, en una terna que también integraron la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, quien recibió 11 votos, y el magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana, con dos apoyos.

Dos magistrados votaron en blanco durante ese proceso. Rojas se había postulado en tres oportunidades para dirigir la JEP y logró la designación en esta ocasión.

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El nuevo presidente nació en San Antonio, Tolima, y estudió Derecho en la Universidad Libre. Cuenta con una especialización, una maestría y un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

Su formación incluye una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá, y otra en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, en España. Su trayectoria profesional supera los 40 años.

Danilo Rojas Betancourth llegó a la presidencia después de obtener 23 votos en la elección realizada el 20 de octubre (JEP Visible - Infobae Colombia)

Rojas trabajó como consultor en organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Noruego para los Refugiados.

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Entre octubre de 1998 y octubre de 1999 dirigió la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango. También fue director del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional.

En el Consejo de Estado se desempeñó como relator y magistrado auxiliar entre 1988 y 1995. En 2010 tomó posesión como consejero de Estado y, seis años después, fue elegido presidente de esa corporación.

Ingresó a la JEP en 2018 y ocupa la vicepresidencia de la Sección de Apelación. Desde ahora encabezará la jurisdicción junto con Vega, con un periodo previsto hasta noviembre de 2028.

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