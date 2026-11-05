Presto tiene nuevo dueño: Nutresa asumió su control de manera oficial y aclaró qué pasará con el futuro de los restaurantes que están cerrados

Nutresa firmó un contrato mediante su filial Ircc para adquirir Presto como una unidad económica productiva - Mallplaza

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Grupo Nutresa asumió de manera oficial la operación de la reconocida cadena de hamburguesas Presto el 5 de noviembre de 2026, con restaurantes activos y el plan de reabrir otros en los próximos meses para alcanzar una red de 98 establecimientos en Colombia, según informó la compañía por medio de un corto comunicado de prensa.

De acuerdo con el documento, se reabrirán 12 locales que generarán más de 100 empleos y se sumarán a los 86 locales que operan en la actualidad. Además, diez de los nuevos puntos estarán en almacenes Éxito y centros comerciales Viva de distintas regiones del país; los dos restantes abrirán en Bogotá y Armenia.

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Al respecto, el presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, Felipe Baquero, presentó el inicio de la nueva etapa como una oportunidad para recuperar la presencia de la marca. “Es una gran noticia que más colombianos puedan volver a disfrutar de Presto”, afirmó en el comunicado de la empresa.

Grupo Nutresa reabrirá 12 restaurantes de Presto que estaban cerrados - Grupo Nutresa

Aprobación de la SIC y la liquidación de la anterior operadora

Como se recordará, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración entre Grupo Nutresa y Franquicias y Concesiones S.A.S., en liquidación judicial y propietaria de la marca Presto el 30 de octubre de 2026 luego de concluir que la operación no generaba riesgos para la libre competencia y no requería objeciones ni condiciones, de acuerdo con la decisión de la autoridad.

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El análisis abarcó los mercados nacionales de distribución mayorista de alimentos, helados institucionales, restaurantes y distribución minorista de helados en el canal de catering. La autoridad informó que “identificó componentes horizontales y verticales en la operación, pero concluyó que la presión competitiva existente limitaba un eventual poder de mercado de Nutresa”.

De igual manera, la entidad consideró la situación financiera y operativa de Franquicias y Concesiones. En su decisión, señaló que, sin la integración, existía un escenario en el que Presto podía dejar de operar, factor que redujo las preocupaciones sobre competencia.

Antes de esa autorización, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) había permitido mediante auto del 19 de octubre que determinados restaurantes, áreas de apoyo y la planta de producción continuaran activos durante la liquidación judicial, con el objetivo de preservar el valor del negocio y explorar su venta como unidad económica productiva. La liquidación judicial, abierta de manera formal el 13 de octubre a solicitud de la propia empresa, no quedó suspendida ni revertida por esa autorización.

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En una comunicación a acreedores citada por textos sin fuente identificada, Franquicias y Concesiones explicó que el propósito era “mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y, sobre todo, buscar la venta de la empresa en marcha como unidad económica productiva”.

Grupo Nutresa anticipó que trabajaba en una transformación de Presto y daría a conocer cambios en la marca en las próximas semanas. “Esto apenas empieza. Estamos trabajando en la transformación de la marca y muy pronto tendremos novedades para contarles”, señaló Baquero en el comunicado de la compañía.

Presto mantendrá operativos sus restaurantes y su planta, además de conservar a sus empleados, mientras busca un comprador que garantice la continuidad del negocio - Superintendencia de Sociedades

Qué es el Grupo Nutresa

Grupo Nutresa es controlado mayoritariamente por el empresario colombiano Jaime Gilinski Bacal, que concentra cerca del 84,5% de las acciones por medio de sociedades de su grupo empresarial. Gilinski, uno de los hombres más ricos de Colombia, es además presidente y representante legal de la compañía, según la información corporativa divulgada tras la reorganización accionaria.

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La participación restante está vinculada a los socios de Abu Dabi mediante Graystone Holdings e IHC Capital Holdings, que en conjunto tenían cerca del 14,8% de las acciones. La estructura accionaria se consolidó después de las ofertas públicas de adquisición y los acuerdos con los antiguos grupos Sura y Argos.

Gilinski tiene un vínculo con el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan por medio de empresas de Abu Dabi asociadas a la inversión, entre ellas International Holding Company (IHC), donde ocupa la presidencia.