Colombia

Ley de Sometimiento bajo la lupa: la asociación campesina del Catatumbo advierte riesgos de impunidad por rebajas de penas a grupos armados

Junior Maldonado, integrante de Ascamcat, cuestionó el trámite legislativo de la norma y pidió a la Corte Constitucional revisar sus efectos sobre las comunidades afectadas por la violencia

Durante el operativo en el Catatumbo, las autoridades incautaron un fusil FAL, dos pistolas, un revólver y munición - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La Asociación Campesina del Catatumbo expresó sus reparos frente a los beneficios judiciales contemplados en la Ley de Sometimiento (@ABDELAESPRIELLA/X)
Guardar

Los beneficios judiciales previstos para los grupos armados y las garantías de las víctimas concentran las críticas de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) a la Ley de Sometimiento. La organización pidió a la Corte Constitucional revisar el contenido de la norma y el procedimiento que permitió su aprobación.

Junior Maldonado, integrante de Ascamcat, advirtió que algunos artículos podrían reducir considerablemente el tiempo de prisión para miembros de estructuras ilegales y afectar las garantías de las comunidades victimizadas. En entrevista con Caracol Radio, cuestionó que el proyecto hubiera tenido suficiente discusión legislativa y pidió examinar su trámite.

PUBLICIDAD

“Hay cuestionamientos al trámite y vicios que se dieron para la aprobación de esta ley. Es una ley que en tiempo exprés no tuvo los debates necesarios para poderlo pasar y que hoy se sanciona y que va a entrar a control constitucional debido a los posibles trámites de vicios que se generaron”, afirmó.

Ascamcat cuestionó que las víctimas y las comunidades campesinas no tuvieran suficiente participación durante el trámite de la Ley de Sometimiento en el Congreso (Senado-Nicolas Barguil/X)
Ascamcat cuestionó que las víctimas y las comunidades campesinas no tuvieran suficiente participación durante el trámite de la Ley de Sometimiento en el Congreso (Senado-Nicolas Barguil/X)

Los beneficios penales, en el centro de las críticas

A la asociación le preocupa que quienes se sometan a la justicia reciban una reducción del 50% de sus penas y accedan a subrogados penales, combinación que, según Maldonado, podría acortar notablemente la reclusión efectiva.

“Hay una situación en un articulado que señala primero la reducción del 50 % de las penas a las personas o grupos armados o bandas criminales que se acojan a este proceso. Significa darle lo que se ha dicho popularmente, gabelas, a las diferentes organizaciones armadas para que tengan una reducción de penas. Y con los subrogados penales, pues prácticamente una persona que tenga posiblemente condenas de 40 años o a 50 años, podría estar pagando lo que podría decir cuatro o cinco años con los subrogados penales”, manifestó.

PUBLICIDAD

El reclamo de la asociación reúne dos discusiones que, para sus integrantes, no pueden separarse: las condiciones jurídicas que recibirían quienes decidan someterse y la protección que debe ofrecerse a las personas afectadas por sus actuaciones. Maldonado insistió en que el análisis de la norma debe considerar el impacto real de las rebajas y de los mecanismos que sustituyen o modifican la privación de la libertad.

A su juicio, el hecho de que una estructura armada manifieste su voluntad de acogerse al proceso no puede convertirse en una razón para dejar sin respuesta los hechos que cometió. Por eso, pidió que el control constitucional tenga en cuenta tanto las garantías procesales como los derechos de las comunidades que han sufrido la violencia.

Junior Maldonado advirtió que la reducción de penas y los subrogados penales podrían disminuir el tiempo efectivo de prisión para integrantes de grupos armados (Europa Press)
Junior Maldonado advirtió que la reducción de penas y los subrogados penales podrían disminuir el tiempo efectivo de prisión para integrantes de grupos armados (Europa Press)

Ascamcat sostiene que el sometimiento debe garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas. Maldonado considera que la norma deja en segundo plano a las personas afectadas y puede debilitar el esclarecimiento de los hechos y la reparación.

“Si un grupo armado cometió una serie de hechos victimizantes, las víctimas no están en el centro de esta ley. Precisamente va a haber un manto de impunidad para las víctimas que pudieron ser afectadas por alguna estructura armada o banda criminal que se acoja a este proceso”, advirtió Maldonado.

Cuestionamientos por la participación de las víctimas

También cuestionó la falta de espacios para que las víctimas y las comunidades campesinas expusieran sus observaciones durante el trámite legislativo.

“Yo creo que lo primero que hay que hacer es precisamente por el trámite de vicio que hubo, porque no hubo debates o en el Congreso pasaron a esta ley a pupitrazo, como se dice popularmente, pues ahí no hubo participación de las víctimas para dar su opinión”, señaló.

El integrante de Ascamcat pidió que la Corte examine además los efectos de los beneficios en casos de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Su petición busca que esos casos puedan revisarse y que el sometimiento de los responsables no impida a las víctimas reclamar sus derechos. La organización insiste en que cualquier mecanismo de acercamiento a la justicia debe contemplar las garantías de quienes padecieron la violencia.

Las autoridades investigan la presunta fuga de alias Paciencia con cerca de diez mil millones de pesos de la estructura Carlos Patiño - crédito AFP
La organización pidió a la Corte Constitucional revisar los casos relacionados con violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (AFP)

“Yo creo que las víctimas lo que viene es que la Corte revise también los casos donde se hayan infringido, por ejemplo, violaciones al derecho internacional humanitario, donde se hayan infringido derechos humanos, pues que se pueda contemplar la revisión de esos casos para que no haya impunidad para las víctimas que tanto vienen exigiendo en el país”, concluyó.

Temas Relacionados

CatatumboAsociación Campesina del CatatumboLey de SometimientoDisidencias FarcELNColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Procuraduría citó a Deicy Jiménez para declarar por presuntos contratos a cambio de favores sexuales: un supervisor también deberá comparecer

La diligencia se realizará el lunes 9 de noviembre de 2026, luego de que la mujer denunciara presuntos ofrecimientos de vinculaciones con el Estado a cambio de encuentros íntimos

Procuraduría citó a Deicy Jiménez para declarar por presuntos contratos a cambio de favores sexuales: un supervisor también deberá comparecer

Ejército abatió a alias El Flaco, señalado de articular alianza criminal con el Clan del Golfo, en Yarumal

Las autoridades le atribuyen el cobro de extorsiones a sectores productivos del norte antioqueño y ataques con explosivos contra la fuerza pública, incluida una agresión que dejó dos soldados fallecidos en 2025

Ejército abatió a alias El Flaco, señalado de articular alianza criminal con el Clan del Golfo, en Yarumal

Llega a Colombia la ASUS ProArt P16, equipada con el superchip Nvidia RTX Spark y 128 GB de memoria unificada

El portátil mide 12,9 milímetros de grosor y pesa 1,77 kilogramos, pese a integrar cómputo de clase superordenador

Llega a Colombia la ASUS ProArt P16, equipada con el superchip Nvidia RTX Spark y 128 GB de memoria unificada

Contraloría puso la lupa sobre el Sena: investigadores llegaron a revisar contratos y recursos durante el Gobierno Petro

Un equipo especializado de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) permanecerá en las instalaciones de la entidad para recopilar documentos, revisar soportes digitales y obtener elementos probatorios

Contraloría puso la lupa sobre el Sena: investigadores llegaron a revisar contratos y recursos durante el Gobierno Petro

Gustavo Petro reaccionó a la orden de libertad para el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por caso Ungrd: “Muy bien”

El exmandatario también cuestionó el rumbo de la investigación por corrupción en la entidad por, según él, “buscar culpabilidad en el Pacto Histórico”

Gustavo Petro reaccionó a la orden de libertad para el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por caso Ungrd: “Muy bien”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Shakira figura entre las nominadas para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en 2027

Poncho Zuleta reveló cuánto tiempo estará alejado de los escenarios mientras su hijo Kbeto evoluciona en una UCI de Barranquilla tras accidentarse

Luisa Castro defendió a Westcol de los señalamientos tras la muerte de Komanche: “Están atacando y señalando a mi novio”

Chris Carpentier, exjurado de ‘MasterChef Colombia’, reveló que sufrió dos infartos: “La vida te da una segunda oportunidad”

Deportes

Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA Cup

Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA Cup

En video | Así fue el doblete de goles por parte de Camilo Durán, con proceso en selección Colombia, con Celtic ante Besiktas en la Europa League 2026

Gran Premio de São Paulo de la Fórmula 1 2026: dónde y a qué hora ver la carrera en Colombia

Estos serían los clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: salieron las predicciones

Maluma se refirió a las críticas por su amor al Atlético Nacional: “Eso es la gente del Medellín, pero yo no lo puedo negar”