Estos serían los clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: salieron las predicciones

Trofeo Liga BetPlay I-2024 - crédito Vizzor Image

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La Liga BetPlay por fin tiene calendario completo para sus 20 equipos, luego de muchos inconvenientes tras el terremoto del 10 de agosto, conciertos y compromisos internacionales de algunas escuadras que provocaron aplazamientos o adelantamientos de los encuentros en el segundo semestre de 2026.

Luego de 17 jornadas, dos plataformas de datos deportivos dieron a conocer sus predicciones sobre los clasificados a los cuadrangulares, dos fechas antes de que se definan de manera oficial, y en la que dio sorpresa por los conjuntos que estarían en las semifinales e incluso por los puntos que sumarían.

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Cabe recordar que la Dimayor ya tiene programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay, entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre, pero aún no anuncia los días para la última jornada porque, inicialmente, se tenía pactada para el jueves 12, pero debido a que las semifinales de la Copa Colombia serán el martes 10, obliga el cambio en el calendario.

¿Quiénes serían los clasificados?

Los clubes que no han definido su clasificación a cuadrangulares y cuentan con una opción mínima para avanzar, hacen cuentas para saber qué necesitan en las últimas dos jornadas para entrar en el grupo de los ocho primeros en la tabla de posiciones, lo que es una tarea cada vez más complicada.

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En medio de eso, la plataforma Besoccer, especializada en datos y estadísticas de fútbol, dio a conocer su predicción sobre los clubes que avanzarán a los cuadrangulares y serían Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Bucaramanga, Santa Fe, Millonarios, Independiente Medellín y Águilas Doradas.

Once Caldas perdería el último cupo a cuadrangulares ante Águilas Doradas por tener una probabilidad menor para clasificar, pese a su buenos resultados en los últimos partidos - crédito Besoccer

El portal web entregó un porcentaje de posibilidad a cada equipo para entrar a los cuadrangulares, en los que ya dejó claro que Nacional, América, Cali, Bucaramanga y Santa Fe cuentan con su lugar asegurado en un 100%, además de que los que siguen están muy cerca del objetivo.

Según Besoccer, Millonarios tiene un 98% de clasificar a cuadrangulares, seguido por el Medellín con el 89% y Águilas Doradas con 49%, siendo los últimos tres equipos en entrar a las semifinales, mientras que Once Caldas se quedaría afuera con un 40%, acompañado por el Deportes Tolima (19%), Cúcuta Deportivo (4%), Internacional de Bogotá (1%) y Llaneros (1%).

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Águilas Doradas sería el último clasificado a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito David Jaramillo/Colprensa

Sumado a eso, la plataforma indicó que Atlético Nacional y América de Cali también se quedarían con la ventaja deportiva en las semis, al terminar en el primer y segundo lugar, tal como se ha visto en las últimas jornadas por el nivel de ambas escuadras que también lideran en la reclasificación.

Segunda predicción

De otro lado, la cuenta de X llamada Fútbol Eficiente, que ha ganado cobertura en redes por sus estadísticas, también entregó su predicción de los clasificados a los cuadrangulares, además de la posición y el puntaje que tendría cada equipo en la tabla de posiciones tras la fecha 19, incluso para los eliminados.

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Según esa cuenta en redes, los clasificados serían Atlético Nacional, América, Deportivo Cali, Santa Fe, Bucaramanga, Millonarios, Medellín y Águilas Doradas, que son los mismos que se encuentran entre los ocho primeros tras la fecha 17, lo que da a entender que no habría modificaciones en las próximas dos jornadas.

Según las predicciones, Atlético Nacional es favorito a ser primero en el Todos contra Todos, cuadrangulares y ganar la final de la Liga BetPlay - crédito @FutbolEficiente/X

Además de eso, el puntaje necesario para avanzar a los cuadrangulares sería de 28 puntos, tal como en el primer semestre con el Internacional de Bogotá, y en este caso sería la cifra lograda por Águilas, mientras que Once Caldas, Cúcuta y Deportes Tolima, que son los más cercanos, se quedarían afuera.

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Otro dato de Fútbol Eficiente es el porcentaje que añadió no solo para cuadrangulares, sino los clubes que accederían a la final, al señalar a Nacional y Millonarios como los de mejor porcentaje, y el campeón sería el verde.