Policía Nacional y FBI capturaron en Bogotá a un juez federal mexicano que estaría al servicio del Cartel de Sinaloa

La Policía Nacional de Colombia informó que retuvo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a Luis Benítez Alcántara, un ciudadano mexicano identificado por las autoridades como juez de distrito en Ciudad de México y requerido en extradición por una corte federal de California, Estados Unidos.
Según el comunicado oficial, el procedimiento fue realizado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Oficina Federal de Investigación (FBI), mediante una notificación roja de Interpol.
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El detenido, a quien las autoridades denominan alias El Juez, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan los trámites de extradición, debido a su requerimiento en Norteamérica para que responda por nueve cargos, entre ellos presunta complicidad posterior al hecho, conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en empresa criminal continua, asesinato y tentativa de asesinato.
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