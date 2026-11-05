Colombia

Policía Nacional y FBI capturaron en Bogotá a un juez federal mexicano que estaría al servicio del Cartel de Sinaloa

El funcionario mexicano es acusado de presuntamente beneficiar presuntamente al grupo terrorista y de coordinar envíos de cocaína desde Bogotá a Norteamérica

Luis Benítez Alcántara fue retenido en el aeropuerto El Dorado cuando se preparaba para viajar a Ciudad de México, según la Policía Nacional de Colombia - crédito Dijin
Luis Benítez Alcántara fue retenido en el aeropuerto El Dorado cuando se preparaba para viajar a Ciudad de México, según la Policía Nacional de Colombia - crédito Dijin
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La Policía Nacional de Colombia informó que retuvo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a Luis Benítez Alcántara, un ciudadano mexicano identificado por las autoridades como juez de distrito en Ciudad de México y requerido en extradición por una corte federal de California, Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, el procedimiento fue realizado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Oficina Federal de Investigación (FBI), mediante una notificación roja de Interpol.

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El detenido, a quien las autoridades denominan alias El Juez, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan los trámites de extradición, debido a su requerimiento en Norteamérica para que responda por nueve cargos, entre ellos presunta complicidad posterior al hecho, conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en empresa criminal continua, asesinato y tentativa de asesinato.

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