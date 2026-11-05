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Maluma se refirió a las críticas por su amor al Atlético Nacional: “Eso es la gente del Medellín, pero yo no lo puedo negar”

El cantante colombiano estuvo alentando al equipo de sus amores durante el clásico paisa del 25 de octubre del 2026 en el estadio Atanasio Girardot

Maluma estuvo en el estadio Atanasio Girardot el 25 de octubre de 2026, durante el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Atlético Nacional

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Maluma reafirmó su amor por Atlético Nacional y respondió a las críticas que recibe por su vínculo con el club. El artista colombiano habló de su pasado en las divisiones inferiores del equipo y de la relación que todavía mantiene con personas de la institución.

En una entrevista con Los40 Colombia, el jueves 5 de noviembre del 2026, Maluma aseguró que su simpatía por el conjunto verdolaga excede la de un hincha. Según contó, jugó en Atlético Nacional durante cerca de cuatro años, desde los 11 hasta los 15, una etapa que marcó su vínculo con el club.

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Ustedes saben, parce, que yo no sé si todo el mundo realmente sabe el amor que yo siento por Nacional, porque no es simplemente como de hincha, sino que yo jugué ahí en ese club como cuatro años, desde que tenía como once, sí, hasta los quince más o menos”, explicó el cantante durante la charla con ese medio de comunicación.

Maluma reiteró su amor por Atlético Nacional y se refirió al Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional/Los40 Colombia
Maluma reiteró su amor por Atlético Nacional y se refirió al Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional/Los40 Colombia

¿Cuándo visitó Maluma a los jugadores de Atlético Nacional?

El músico señaló que su cercanía con el equipo se sostiene también en los recuerdos de sus años como futbolista juvenil. Contó que, durante una visita al vestuario, se reencontró con el médico que lo atendía cuando integraba las inferiores y atravesaba lesiones.

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Maluma estuvo en el estadio Atanasio Girardot el 25 de octubre de 2026, durante el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II. El cantante se ubicó en la Tribuna Sur junto a la barra Los Del Sur, donde cantó y alentó al equipo. Nacional se impuso 2-1 ante su rival.

Yo llego ahí al camerino y el médico del verde es el médico que me atendía, el que me hacía a mí las fisioterapias cuando yo estaba lesionado”, relató. Además, sostuvo que creció junto a jugadores que actualmente forman parte del fútbol profesional, una situación que, según dijo, reforzó su relación con la institución.

Maluma con los jugadores de Atlético Nacional después del clásico ante Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional
Maluma con los jugadores de Atlético Nacional después del clásico ante Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional

Plantilla actual de Atlético Nacional 2026

Para Maluma, el plantel cuenta con talento y una estructura que se refleja en su funcionamiento. “Lo veo bien, veo que hay un combo chimba, no se puede negar el talento, parce, pues que hay adentro”, afirmó. También destacó la disciplina y el orden que, desde su mirada, caracterizan al equipo.

El artista indicó que la constancia puede ser determinante más allá de las condiciones individuales. “Yo siempre he dicho que más allá del talento, cuando usted es disciplinado, parce, y tiene esa constancia, las cosas se le dan”, expresó en la entrevista con Los40 Colombia. En ese sentido, también valoró el trabajo de la dirigencia y manifestó su confianza en el manejo institucional.

Al ser consultado por las reacciones de hinchas de otros equipos, Maluma remarcó que mantiene respeto por todos, aunque no oculta su pertenencia con el conjunto verde. “Hay mucha gente que critica, eso es la gente del Medellín y yo respeto mucho, mucho los demás clubes, pero parce, yo no puedo negar el amor que le tengo al Atlético Nacional, huevón”, sostuvo.

Maluma junto a James Rodríguez en el camerino de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
Maluma junto a James Rodríguez en el camerino de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

¿Maluma jugó junto a Juan Fernando Quintero?

Durante la misma conversación, Maluma también recordó sus cruces con Juan Fernando Quintero cuando ambos eran juveniles. El artista dijo que se enfrentaron mientras Quintero jugaba en Envigado y él integraba las inferiores de Nacional. “Sí, lastimosamente en contra”, respondió cuando le preguntaron si habían compartido cancha.

Maluma elogió al futbolista y evocó algunos partidos en el polideportivo de Envigado. “Qué monstruo ese marica. Cuando jugaban en Envigado, yo jugaba en Nacional, entonces nos encontramos muchas veces”, contó. Según recordó, Quintero debutó muy joven con el equipo profesional, mientras él todavía permanecía en las categorías inferiores.

El cantante cerró con otra anécdota sobre aquellas jornadas: “Yo siempre cuento esas anécdotas cuando ese marica hacía esos goles desde la mitad de la cancha, huevón. Una locura, un monstruo”.

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