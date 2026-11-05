Gustavo Petro reaccionó a la orden de libertad para el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por caso Ungrd: “Muy bien”

Luis Fernando Velasco manifestó su firme oposición a la propuesta de extender el mandato del presidente Gustavo Petro mediante una Asamblea Nacional Constituyente, calificándolo como "antidemocrático" - crédito Presidencia - Colprensa

Guardar

El expresidente Gustavo Petro celebró a través de sus redes sociales la libertad del exministro del Interior Luis Fernando Velasco en el proceso por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Además, cuestionó el rumbo de la investigación judicial.

“Muy bien por la libertad de Luis Fernando Velasco en el caso Ungrd”, escribió Petro, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la medida de aseguramiento que mantenía al exfuncionario privado de la libertad desde agosto de 2026.

PUBLICIDAD

En su mensaje, el exmandatario sostuvo que Olmedo López, exdirector de la entidad, fue el que encabezó el desfalco a los recusos del Estado que, según su postura, que “quisieron transformar” como un caso que involucraba a todo el Gobierno.

Este fue el mensaje de Gustavo Petro sobre la libertad de Luis Fernando Velasco - crédito @petrogustavo/X

También vinculó la decisión sobre Velasco con la libertad declarada dos semanas atrás para el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que también había resultado involucrado en el proceso judicial, como el supuesto “desvío de la investigación”, afirmó Petro.

Agregó que la pesquisa, a su juicio, pudo dejar de lado una supuesta red de irregularidades que habría operado durante varios gobiernos, durante al menos “una década de corrupción por billones de pesos en la Ungrd”.

PUBLICIDAD

De la misma manera, afirmó que retiró a Olmedo López de la administración de la Ungrd apenas conoció por publicaciones de prensa los hechos de corrupción relacionados con recursos para las víctimas de fenómenos climáticos, especialmente en La Guajira.

Gustavo Petro se refirió a la libertad de sus exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, que enfrentan serias acusaciones por corrupción - crédito Presidencia - Colprensa

“Yo eché de la administración a Olmedo, apenas supe de la prensa el acto de corrupción que cometió contra las víctimas climáticas”, señaló Petro. También aseguró que el dinero sustraído fue recuperado durante su Gobierno.

El proceso penal contra Velasco continuará en la Corte Suprema

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro Velasco tras resolver las apelaciones presentadas por su defensa y por la Procuraduría General de la Nación contra la medida de aseguramiento dictada el 19 de agosto del año en curso.

PUBLICIDAD

Los magistrados concluyeron que no se acreditaban los requisitos para sostener la privación de la libertad.

La decisión no implica el cierre del expediente ni una definición sobre la responsabilidad penal del exministro. La Fiscalía lo acusa de haber usado su cargo y sus influencias para intervenir, presuntamente, en el direccionamiento de contratos de obra e interventoría de la Ungrd.

El juicio seguirá en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, con una próxima fecha prevista para el 2 de febrero de 2027.

El exministro Luis Fernando Velasco fue dejado en libertad tras unos meses en prisión - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En cuanto al exministro Bonilla, recuperó la libertad el 7 de abril de 2026 por vencimiento de términos dentro del proceso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

PUBLICIDAD

La decisión se produjo luego de que un juez concluyera que habían transcurrido los plazos legales para mantenerlo bajo una medida de aseguramiento sin avances procesales suficientes.

Bonilla había permanecido privado de la libertad desde diciembre de 2025, cuando fue imputado por los presuntos delitos de presunto concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Los señalamientos contra los exministros del Gobierno Petro

La Fiscalía General de la Nación había acusado inicialmente al exministro Luis Fernando Velasco de haber intervenido presuntamente en el direccionamiento de contratos de obra e interventoría de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Las autoridades continúan su investigación sobre el desfalco que hubo en la Ungrd - crédito Corte Suprema de Justicia y Ungrd

La hipótesis del ente acusador sostuvieron en su momento que el entonces ministro del Interior habría utilizado su cargo y las influencias derivadas de esa posición para, presuntamente, favorecer intereses específicos dentro de los procesos de contratación. El expediente también involucró al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

PUBLICIDAD

No obstante, a lo largo de la investigación, Velasco ha rechazado los señalamientos y su defensa cuestionó el acceso al material probatorio entregado por la Fiscalía.