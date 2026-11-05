Dos muertos y dos heridos en ataque de sicarios a un hotel en Cali

Dayan David Martínez y Jaime Martínez murieron tras ataque en hotel de Cali - crédito Tuluá Hoy Noticias/Facebook

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Un ataque con arma de fuego dentro de un hotel ubicado en el norte de Cali dejó dos personas muertas y otras dos lesionadas, durante la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026, según información preliminar.

El caso se registró en un establecimiento de hospedaje del sector de nombre Girasoles, donde dos hombres armados habrían ingresado y disparado en varias oportunidades contra quienes estaban en el lugar. Tras la agresión, los atacantes escaparon en una motocicleta.

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Una de las víctimas falleció en una de las habitaciones del hotel. Fue identificada como Dayan David Martínez Martínez, de 21 años. La segunda persona que murió fue Jaime Martínez Solarte, quien recibió atención médica, pero no sobrevivió a la gravedad de las heridas.

En el mismo episodio resultaron heridos un hombre de 61 años y una joven de 19. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales, aunque por ahora no se han divulgado detalles sobre su estado de salud.

Balacera en hotel dejó cuatro víctimas en Cali - crédito Colprensa - Tuluá Hoy Noticias/Facebook

Los atacantes escaparon en motocicleta tras los disparos

Las primeras versiones señalan que los responsables llegaron al hotel, entraron al inmueble y abrieron fuego contra las personas que se encontraban allí. Las circunstancias previas al ataque y la relación entre los agresores y las víctimas aún son materia de verificación.

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Las autoridades acordonaron el área para realizar los procedimientos correspondientes y recopilar elementos que permitan reconstruir la secuencia del crimen. También se espera que revisen las cámaras de seguridad cercanas al lugar para establecer la ruta utilizada por los responsables antes y después de la balacera.

El hecho generó preocupación entre habitantes y comerciantes de la zona, debido a que ocurrió dentro de un establecimiento abierto al público. La investigación busca determinar si el ataque estaba dirigido contra una persona en particular o si las cuatro víctimas fueron alcanzadas durante el mismo episodio.

Por el momento, las autoridades no han informado de capturas ni han precisado si cuentan con características de los responsables. Tampoco se conocen hipótesis oficiales sobre las razones detrás de los disparos.

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El doble homicidio quedó bajo investigación mientras se espera información adicional sobre la condición médica de los dos sobrevivientes y los resultados de las diligencias judiciales.

Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Asesinaron a dragoneante del Inpec tras salir de la cárcel de Villahermosa, en Cali

El dragoneante Luis Francisco Ramírez, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y adscrito a la cárcel de Villahermosa, fue asesinado el viernes 30 de octubre de 2026 en inmediaciones de ese establecimiento penitenciario, en Cali. Las autoridades investigan si el crimen tuvo relación con sus labores dentro de la institución.

De acuerdo con la información preliminar, Ramírez acababa de terminar su turno cuando se desplazaba en motocicleta. En ese momento, varios hombres armados lo interceptaron y le dispararon.

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Tras el ataque, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar para adelantar los actos urgentes y recolectar elementos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas por el homicidio. Tampoco han definido una hipótesis sobre los móviles ni han confirmado si el asesinato estuvo vinculado a las funciones que el dragoneante ejercía en la cárcel de Villahermosa.

Hombres armados asesinaron a Luis Francisco Ramírez, dragoneante del Inpec, en Cali - crédito @INPEC_Colombia/X

Personería de Cali exigió esclarecer asesinato de dragoneante del Inpec

El personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, rechazó el asesinato de Luis Francisco Ramírez, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y pidió a las autoridades avanzar con rapidez en la identificación de los responsables.

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El pronunciamiento se conoció a través de una publicación de la Personería de Cali en la red social X, luego del crimen contra el funcionario penitenciario, ocurrido en inmediaciones de la cárcel de Villahermosa.

“Como personero de Santiago de Cali, rechazo de manera contundente el asesinato del dragoneante del Inpec, Luis Francisco Ramírez”, manifestó Mendoza Castrillón.

El representante del Ministerio Público expresó sus condolencias a los allegados y compañeros de trabajo de la víctima. “Expreso mis más sinceras condolencias y solidaridad con su familia y compañeros de trabajo”, agregó.

Mendoza Castrillón insistió en que el homicidio debe ser esclarecido. “Este crimen no puede quedar en la impunidad”, afirmó el personero, quien exigió una investigación inmediata que permita “identificar y judicializar a los responsables”.

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