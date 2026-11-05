Cielo Rusinque llamó “ingenuo” a Gustavo Petro tras el video difundido por Deicy Jiménez: “Francamente, me enterneció”

Cielo Rusinque se pronunció sobre el video que Deicy Jiménez difundió en Instagram y que atribuyó al expresidente Gustavo Petro (@cielo_rusinque/X)

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El expresidente Gustavo Petro quedó en el centro de la polémica después de que Deicy Jiménez difundiera, el miércoles 4 de noviembre de 2026, un video en Instagram con una voz y un rostro que atribuyó al exmandatario.

La publicación se conoció en medio de sus denuncias sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales durante administración como presidente de Colombia.

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El hecho generó numerosas reacciones, entre ellas la de Cielo Rusinque, exsuperintendente de Industria y Comercio (SIC) y actual magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tras la difusión de un video con una voz y un rostro atribuidos a Gustavo Petro, Cielo Rusinque pidió no confundir el escándalo con la política (@cielo_rusinque/X)

En su cuenta oficial de X, Rusinque afirmó que le repugnan el voyeurismo y el morbo cuando se utilizan, según dijo, como una forma de entretenimiento e instrumentalización política. También indicó que escuchó el video sin buscarlo y que, “francamente”, la enterneció.

“En cualquier caso, no quisiera seguir viendo la intimidad de nadie convertida en espectáculo. Me repugnan el voyeurismo y el morbo, mucho más cuando se utilizan como formas de entretenimiento y de instrumentalización política. Escuché, sin buscarlo, el famoso video y, francamente, me enterneció”, afirmó Rusinque.

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La magistrada del CNE aseguró que se debe cuidar el corazón de las personas frente a quienes, según ella, se aprovechan de los demás, así como de los oportunistas y los crueles.

Cielo Rusinque indicó que la lección es no confundir las demostraciones de amor con el amor mismo. Además, pidió no olvidar que alrededor del poder no abundan los afectos desinteresados.

“Quizás la lección sea también para muchos: no confundir las demostraciones de amor con el amor mismo, ni olvidar que, alrededor del poder, no siempre abundan los afectos desinteresados. A veces, las dulcineas que rondan sus jardines sobre todo calculan demasiado bien el precio de cada caricia y son ellas mismas objeto de las más terribles manipulaciones”, aseveró.

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Rusinque pidió no confundir el escándalo con la política ni la exposición de la intimidad con la defensa del interés público. Por ello, preguntó qué se quiere “invisibilizar” con lo que calificó como una cortina de humo.

“Y, sobre todo, que no nos hagan confundir el escándalo con la política, ni la exposición de la intimidad con la defensa del interés público. Preguntémonos, más bien, qué es lo que quieren invisibilizar al crear estas cortinas de humo”, afirmó.