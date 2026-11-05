Colombia

Esta es la historia del video en el que aparece el expresidente Gustavo Petro y la excontratista Deicy Jiménez: un celular sería la clave

La exdirectora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, se reunió con Jiménez un día antes de la entrega del celular a la Fiscalía General de la Nación, que como parte del proceso judicial también llamó a comparecer al director del Dapre Carlos Ríos

créditos Cristian Bayona/Colprensa | archivo Presidencia de la República/Andrea Puentes | @deicyjimenez_/IG
Petro pidió protección para la familia de Jiménez, luego de que señaló haber recibido amenazas - créditos Cristian Bayona/Colprensa | archivo Presidencia de la República/Andrea Puentes | @deicyjimenez_/IG
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Un video de 54 segundos publicado por Deicy Jiménez Ramírez en Instagram abrió una nueva etapa en las denuncias sobre una presunta relación entre el expresidente Gustavo Petro, la entrega de contratos estatales y supuestos vínculos personales con mujeres que trabajaron en entidades públicas durante su administración.

Jiménez presentó el registro como respaldo de su versión sobre una relación íntima con Petro y una posible conexión con cinco contratos que obtuvo en entidades como el Ministerio del Interior, el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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El expresidente negó haber utilizado contratos estatales para obtener favores y pidió que el video sea sometido a peritajes.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Petro no negó una relación personal con Jiménez

En su pronunciamiento oficial, Petro no se refirió de forma directa a la existencia o inexistencia de un vínculo personal con Jiménez.

Su respuesta, en cambio, se concentró en negar que hubiera usado recursos públicos o decisiones administrativas para obtener beneficios de carácter privado.

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo”, escribió el exmandatario vía X la misma noche del miércoles 4 de noviembre de 2026, día en que Jiménez compartió el video desde su perfil de Instagram.

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La excontratista con el Estado es bachiller oriunda de Sevilla, Valle del Cauca, y expresó que subió el video después de que su abogado (Andrés Felipe Caballero) renunciara, según ella, por razones de seguridad.

Por lo anterior, Jiménez mencionó de paso que había sido objeto de seguimientos ilegales y pidió garantías para ella y su familia.

El expresidente tampoco controvirtió la existencia de cinco contratos

En sus comunicados, el expresidente no negó la existencia de esos vínculos contractuales, aunque rechazó una relación entre ellos y las acusaciones formuladas.

La verificación deberá establecer si Jiménez cumplía los requisitos exigidos para acceder a cada contrato en las cinco entidades y si existió alguna intervención irregular en esos procesos.

Un reporte del diario El Tiempo recalcó un intercambio de mensajes desde perfiles atribuidos a Petro, donde aparece el nombre de “Jesusita”, identificada como una exsecretaria de confianza del exmandatario. Ese elemento también deberá ser evaluado por los investigadores.

La Fiscalía deberá establecer fecha, lugar y contexto de la grabación

“Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, dijo Petro en su respuesta.

A su vez, la defensa del expresidente, el abogado penalista Alejandro Carranza, indicó que será necesario determinar la autenticidad, integridad, fecha, lugar, contexto y alcance del material audiovisual.

Esos aspectos permitirían establecer cuál era el cargo de Petro en el momento de la grabación y qué relación contractual tenía Jiménez entonces.

“Un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado (...) no es una prueba”, destacó el comunicado emitido por parte del jurista.

El teléfono de Jiménez tendría más elementos para la investigación se entregará a la Fiscalía

Fuentes cercanas a Jiménez le dijeron al mismo diario bogotano que el teléfono celular que aparece en el video contendría otros elementos de interés para el proceso.

De acuerdo con esa versión, existirían copias de seguridad que se entregarán a las autoridades el jueves 5 de noviembre junto con testimonios de personas que habrían trabajado durante el Gobierno Petro.

Entre ellas figura la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, quien sostiene que existía un presunto patrón para vincular a mujeres jóvenes mediante mecanismos similares a los atribuidos en el caso de Jiménez.

Por su parte, Caracol Radio confirmó que el director del Dapre, Carlos Ríos, comparecerá ante la Fiscalía el martes 10 de noviembre de 2026, como parte del proceso judicial.

Petro pidió protección para la testigo y las demás personas involucradas.

“Nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse”, expresó de momento el exmandatario, mientras la Fiscalía deberá valorar el material, los contratos y los testimonios antes de establecer si hay mérito para avanzar en una investigación formal.

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