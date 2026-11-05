Colombia

En video quedó la aparición de un tigrillo lanudo en Chía, Cundinamarca, tras cuatro años sin registros oficiales

La Secretaría de Medio Ambiente confirmó la detección del felino mediante una cámara trampa, durante las labores de biodiversidad realizadas en áreas naturales de un municipio afectado por el crecimiento urbano

A través de cámaras trampa instaladas en zonas boscosas de los Cerros Orientales, se captaron imágenes de un tigrillo lanudo en horario nocturno. El material audiovisual muestra el entorno natural con fuentes de agua, la instalación del equipo de monitoreo biológico en los árboles y el avistamiento de especies de fauna local, incluyendo un polluelo de búho entre la vegetación (Alcaldía Chía)

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El tigrillo lanudo volvió a Chía tras cuatro años sin registros oficiales en los cerros orientales del municipio de Cundinamarca. Una cámara trampa detectó al felino silvestre, identificado como Leopardus pardinoides, durante las tareas de seguimiento a la fauna de las áreas naturales.

La Secretaría de Medio Ambiente de Chía confirmó el hallazgo y lo incorporó a los registros obtenidos por la red municipal de monitoreo. La aparición del animal aportó nueva información sobre las especies que permanecen en este sector, donde las autoridades adelantan observaciones sin intervenir directamente en el entorno.

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El registro confirma que el tigrillo lanudo continúa presente en los cerros orientales de Chía, aunque no había sido documentado oficialmente durante los cuatro años anteriores. La detección ocurrió mediante cámaras trampa instaladas para observar aves y mamíferos y reunir datos sobre la biodiversidad local.

Chía amplió a 16 cámaras la red para vigilar la fauna silvestre

La Administración Municipal amplió el programa de monitoreo desde 2024 con la adquisición de 11 cámaras trampa. Con esos equipos, la red llegó a 16 dispositivos especializados distribuidos en ecosistemas naturales del municipio.

Hallaron muerto a un tigrillo lanudo en Envigado, Antioquia. Foto: Área Metropolitana Valle de Aburrá
La Secretaría de Medio Ambiente confirmó la presencia del felino mediante tecnología de fototrampeo (Área Metropolitana Valle de Aburrá)

Según informó la Secretaría de Medio Ambiente, las nuevas cámaras permiten obtener fotografías de mayor calidad y fortalecer los registros durante la noche. Esa capacidad facilita la identificación de especies que tienen hábitos nocturnos o que suelen evitar el contacto con personas.

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El trabajo incluyó 12 jornadas de instalación en 38 puntos de observación. Los dispositivos acumularon 311 días de funcionamiento, un periodo en el que registraron la presencia de distintos animales en los cerros orientales. Las cámaras documentaron 92 registros de diez especies de mamíferos. También captaron 31 registros correspondientes a cuatro especies de aves.

En total, el monitoreo reunió 123 registros de fauna silvestre. La información permite seguir la presencia de animales en las zonas naturales y conocer parte de la diversidad que habita en ese sector de Chía.

La Alcaldía pidió evitar acciones que perturben a los animales

La reaparición del felino llevó a las autoridades ambientales a insistir en la continuidad de las estrategias de conservación, restauración ecológica y educación ambiental. La presencia del tigrillo lanudo volvió a centrar la atención sobre los animales que persisten en áreas naturales del municipio.

“La conservación de la biodiversidad es una tarea conjunta, cada acción cuenta para garantizar que los ecosistemas de Chía sigan siendo un refugio seguro para nuestras especies”, señaló la Alcaldía de Chía.

La administración local pidió a los habitantes proteger las áreas naturales y evitar intervenciones que alteren la tranquilidad de la fauna silvestre. También recomendó mantener bajo supervisión a los animales de compañía, en especial en sectores próximos a estos ecosistemas.

La Alcaldía sostuvo que el seguimiento con cámaras trampa continuará como una herramienta para reunir datos sobre la fauna local. Los nuevos registros se sumarán a la información ya recolectada sobre mamíferos y aves en los cerros orientales.

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