Hinchas enfurecidos por apagón en El Campín al final del partido Millonarios vs. América de Cali: así respondió el concesionario

Los hincha se mostraron molestos de nuevo con la concesionaria luego de que se cortó el suministro de energía en el escenario deportivo - créditos Cristian Bayona/Colprensa | Sencia/sitio web | @DiegoZabaletaP/X

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Los hinchas de Millonarios volvieron a vivir un momento desafortunado en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, por cuenta de los señalamientos que lanzaron en contra de la concesionaria Sencia al final del partido contra América de Cali (0-0), y que se disputó la noche del miércoles 4 de noviembre en Bogotá.

Todo por cuenta del corte en el servicio de energía que afectó no solo al escenario deportivo, sino los alrededores del sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo.

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Uno de los primeros en salir a pedir respuestas por parte del concesionario fue el concejal de Bogotá Julián Triana (Alianza Verde), que compartió un video desde su cuenta de X, en el que se escucha como los hinchas albiazules que asistieron al ‘Coloso de la 57’ gritan a todo pulmón: “¡Sencia Sencia Hijueputa!”

El concejal Julián Triana compartió el video con el cántico de los hinchas de Millonarios, nada amigable hacia Sencia - crédito @trianavjuli/X

“Se fue la luz en el Campín al minuto 89 de Millonarios vs América. Parpadeó todo el partido. Subía y bajaba. Al 89 no se pudo jugar más y el partido tuvo que detenerse. ¿Cuál es la explicación? @SenciaBogota”, escribió el cabildante distrital.

Otro de los que compartió lo que se vivió la noche del miércoles en El Campín fue el politólogo Diego Zabaleta, que advirtió: “El Campín se está cayendo a pedazos por culpa de la ineptitud y la sed de negocio de Sencia y de los últimos alcaldes de Bogotá”.

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“La casa de Santa Fe y Millonarios está siendo acabada. Bogotá no aguanta más este desgobierno. La ciudad merece poder disfrutar del fútbol”, concluyó Zabaleta.

Varias de las luminarias del estadio El Campín no estaban en funcionamiento al final del encuentro - crédito @DiegoZabaletaP/X

Otra de las postales que se conoció fue por cuenta de un creador de contenido Ggambino19, y que mientras grababa un video con reacciones de los hinchas luego del resultado del juego, compartió la rabia de algunos de los hinchas de Millonarios hacia Sencia.

Mientras el primer asistente iba a hablar, quedó captado el momento exacto en que se corta el servicio de energía, a lo que el joven que estaba hablando, interrumpió su análisis del partido y solo sentenció: “Sencia es una mierda”.

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“Nos quitan el agua, nos quitan el gas, ¿qué más?” afirmó otra de las espectadoras del encuentro, mientras que otro de los hinchas que pasó por el micrófono volvió a repetir: “Sencia es una mierda”.

Qué dijo Sencia por el corte de energía en ‘El Campín’

En un mensaje vía X que se pubicó desde su perfil institucional, desde Sencia se explicó que “ante la interrupción del servicio de energía en el sector de Galerías, se activaron de inmediato las plantas eléctricas de respaldo del Estadio Nemesio Camacho El Campín”.

Sencia se pronunció la misma noche del miércoles 4 de noviembre de 2026 y afirmó que se están contactando con la empresa de energía para conocer a fondo qué ocasionó la falla en el suministro del servicio - crédito @SenciaBogota/X

“Estamos en contacto con las empresas de energía para conocer las causas de lo ocurrido y el estado del servicio”, finaliza la publicación.

De momento, Enel no se ha pronunciado sobre qué produjo la falla en el servicio, debido a que como se mencionó en el portal de la Alcaldía Mayor de Bogotá el martes 3 de noviembre, no fueron advertidos cortes de energía para la localidad de Teusaquillo el miércoles 4 de noviembre.

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