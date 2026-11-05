Daniel Briceño le contestó a Mafe Carrascal, que lo cuestionó porque no la mira en la Cámara: “Yo siempre miro a los ojos”

El guiño de Daniel Briceño a María Fernanda Carrascal que desató comentarios en redes sociales - crédito sarita_24044/X - elfindelsocialismo/X

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El representante Daniel Briceño, militante del Centro Democrático, respondió a los cuestionamientos de su colega María Fernanda Carrascal por una situación que se volvió tema de conversación en redes sociales: la congresista sostuvo que él evita mirarla a los ojos durante las sesiones.

“Ponente Briceño, es una pregunta para usted. Necesito ver al ponente, que poco me sostiene la mirada, nunca”, afirmó la militante del Pacto Histórico durante una plenaria en la Cámara el lunes 2 de noviembre de 2026, cuando Briceño era uno de los ponentes del debate de la Ley de Sometimiento.

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Lo anterior generó todo tipo de comentarios y montajes de videos con Inteligencia Artificial, donde afirmaron que Carrascal estaba enamorada de Briceño, y que ese cruce de miradas entre ambos dejaba mucho que pensar.

Tras ser cuestionado recientemente por la situación, el dirigente del Centro Democrático afirmó que busca concentrarse en las discusiones legislativas y descartó participar en lo que definió como actos para generar atención dentro del Capitolio.

Daniel Briceño respondió a Mafe Carrascal por decir que evita mirarla en el Congreso - crédito Concejo de Bogotá y @MafeCarrascal/X

En una entrevista con Semana, Briceño dijo que mantiene una relación respetuosa con los integrantes de la corporación, incluidos quienes pertenecen a sectores opositores. Según explicó, su prioridad está en las deliberaciones sobre los proyectos que pasan por el Congreso de la República.

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“Yo simplemente tengo un trato muy respetuoso con todos mis compañeros aquí en el Congreso de la República, incluso los compañeros de oposición. Yo trato de dar debates de fondo”, aseguró el representante durante la conversación.

Briceño dijo que no participará en “actos” dentro del recinto

Frente a dicha escena, el congresista sostuvo que la representante del Pacto Histórico suele llevar las discusiones hacia asuntos que, a su juicio, se alejan del contenido de los debates. También mencionó las acusaciones sobre presuntas campañas de reproducciones y mensajes que circulan en internet.

“Yo siempre miro a los ojos a mis colegas, siempre miro a los ojos cuando hablo, pero porque siempre hablo con la verdad, ella quiere que uno le preste atención a todo”, afirmó Briceño. Acto seguido, agregó que Carrascal pretende que él reaccione a “todo y cada uno de los actos que quiere generar o actos que quiere montar en el Congreso”.

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El representante indicó que no aceptará esa dinámica. “No me voy a prestar”, expresó. Para Briceño, cada dirigente tiene su propia forma de ejercer la política y el ambiente parlamentario permite observar estrategias diversas en medio de las sesiones.

Daniel Briceño rechazó los “actos” de Mafe Carrascal durante los debates en el Congreso - crédito Mafe Carrascal/Facebook-@Danielbricen/X/Montaje Infobae

Durante la misma entrevista, el periodista le señaló que algunos usuarios de redes sociales interpretaron la situación como una disputa personal e incluso difundieron mensajes en los que insinuaban una relación sentimental entre ambos congresistas. Briceño respondió que Carrascal había mencionado ese tipo de comentarios en una discusión legislativa.

Según relató, la congresista habló de supuestos “bots” y “máquinas internacionales” que instalarían la versión de que ella está enamorada de él. Briceño situó ese episodio en un debate sobre el artículo 16 de una iniciativa relacionada con el reclutamiento infantil.

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“Ese fue el mensaje ayer en medio de una discusión del artículo 16, donde estábamos hablando de reclutamiento infantil y ella salió con este tipo de cosas”, declaró. Para el representante, esa intervención reflejó el nivel de confrontación que se produjo durante la jornada.

El congresista recordó una respuesta sobre Carrascal fuera del recinto

Santos también le preguntó a Briceño por un video anterior, en el que habría respondido que Carrascal era “la más churra de la Cámara”. El legislador sostuvo que esa declaración ocurrió en una entrevista informal, fuera del recinto legislativo, y que no debería confundirse con su comportamiento durante los debates oficiales.

Daniel Briceño afirmó que Mafe Carrascal es la militante del Pacto Histórico más guapa - crédito crisdelaes_/X

“Esto fue una entrevista equis y, si usted se da cuenta, estas entrevistas que le hacen a uno todo el tiempo, en donde le preguntan cosas triviales de la vida, se hizo por fuera de recinto”, señaló. Añadió que dentro de la corporación procura intervenir sobre los asuntos de fondo.

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Briceño extendió su crítica a otros miembros del Pacto Histórico. Afirmó que algunos recurren a la confrontación, la descalificación y la producción de clips virales para las redes sociales. “Yo creo que ese no es el ejercicio que hacemos”, dijo al dirigirse también a su compañero de partido Hernán Cadavid.

Cadavid coincidió con la valoración de Briceño y sostuvo que hay una búsqueda de confrontaciones dentro del Congreso. “Es un escenario donde ellos buscan la confrontación permanente, la provocación. No hay otro instrumento que tengan para guardar vigencia”, manifestó.

El representante del Centro Democrático agregó que su sector debe diferenciarse mediante discusiones serias y evitar que las provocaciones definan el rumbo de los debates legislativos.

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