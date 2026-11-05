La polémica activista Gabriela Muñoz defendió la intimidad del expresidente Gustavo Petro tras video de Deicy Jiménez: “No prueba un delito”

Gustavo Peto y Gabriela Muños, y a un costado Deicy Jiménez - crédito redes sociales

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Deicy Jiménez, mujer que ha denunciado un presunto esquema de favores sexuales a cambio de contratos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro, difundió un video en sus redes sociales que, según afirmó, busca sustentar su versión sobre una supuesta relación íntima con el exmandatario.

La joven indicó que el material será un elemento para respaldar las acciones que ha mencionado ante las autoridades, luego de asegurar que “los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”.

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En la publicación, Jiménez afirmó que decidió divulgar la grabación para defender la veracidad de sus señalamientos. “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, escribió. También pidió garantías de seguridad para ella y sus allegados: “Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada”. La denunciante añadió: “Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”.

La polémica activista Gabriela Muñoz defendió la intimidad del expresidente Gustavo Petro tras video de Deicy Jiménez - crédito @gabymunozz_/X

Tras la viralización de las imágenes, Gabriela Muñoz, defensora del expresidente, cuestionó el tratamiento que recibió el caso en redes sociales. “Todas las personas tienen derecho a denunciar. Lo que no comprendo es cómo un asunto tan delicado termina convertido en un espectáculo mediático”, manifestó. Muñoz preguntó además: “¿Desde cuándo unos videos de dos personas adultas demostrándose cariño constituyen, por sí solos, prueba de un delito?”.

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La joven sostuvo que, si existe una denuncia ante la Fiscalía, el material debe ser analizado dentro del proceso judicial y no en el debate público. “Las pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes, con todas las garantías del debido proceso”, indicó. A su vez, advirtió que “la exposición mediática no invalida automáticamente una prueba, pero sí puede afectar derechos fundamentales y comprometer la integridad de una investigación”.

Muñoz cerró su mensaje con una crítica a las discusiones que, a su juicio, quedan relegadas por la difusión de este tipo de contenidos. “La justicia se administra en los tribunales, no en las redes sociales”, expresó. Y concluyó: “Colombia necesita seriedad, no más espectáculos para distraer la atención de los problemas que realmente afectan al país”.

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La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Defensa de Petro respondió a señalamientos por presuntos favores sexuales

El abogado Alejandro Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro, negó el miércoles 4 de noviembre que su representado hubiera condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales y sostuvo que el video divulgado por Deicy Jiménez requiere peritajes antes de ser valorado por la Justicia. La defensa afirmó que la grabación no prueba, por sí sola, los beneficios denunciados y que Petro responderá ante la autoridad judicial competente.

El material fue publicado por Jiménez en Instagram horas antes del pronunciamiento. En la grabación se observa al exmandatario durante una conversación privada con la mujer, se escucha su voz y ambos hacen comentarios sobre su estado físico.

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Carranza cuestionó que el video hubiera sido divulgado antes de ser entregado a las autoridades. “Un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba”, afirmó.

El defensor señaló que aún no se ha establecido la fecha, el lugar, el origen, la autenticidad, la integridad ni el contexto del registro audiovisual. Esos elementos, indicó, deben determinarse mediante procedimientos técnicos dentro de la actuación judicial.

El abogado sostuvo que Petro responderá a las acusaciones ante la autoridad judicial competente y rechazó las amenazas y presiones contra las personas involucradas en el proceso. - crédito @HombreJurista/X

La defensa de Gustavo Petro rechazó que se relacione el contenido de las imágenes con los presuntos beneficios contractuales mencionados por Jiménez. Carranza añadió: “Y aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.

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El abogado indicó en un comunicado fechado en Bogotá que el exmandatario respetará la independencia de la Justicia y la reserva de la actuación. También aseguró que no trasladará el caso a una discusión en redes sociales ni anticipará conclusiones sobre el contenido del video.

Carranza vinculó la difusión de la grabación con la diligencia prevista ante la Fiscalía General de la Nación, que no se realizó, y con la renuncia de Felipe Caballero, entonces representante legal de Jiménez. “Tampoco es casual lo ocurrido en los últimos días: la diligencia ante la Fiscalía no se realizó, el abogado de la testigo renunció y, al día siguiente, aparece en redes un material para alimentar un juicio mediático”, señaló.

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A partir de esa secuencia, planteó que las autoridades deben establecer si existe una estrategia para llevar el caso del escenario judicial a la opinión pública. La defensa sostuvo que aportará la información que conozca sobre esos acontecimientos.