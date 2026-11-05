José Félix Lafaurie le respondió al ministro de Agricutura de Abelardo de la Espriella, que anunció investigación al Fondo Nacional del Ganado: “¿Cuánto invirtieron?”

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, arremetió contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ahora por su presencia en el caso de Colombia Siembra - crédito @jflafaurie/X - @MinAgricultura/X

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José Félix Lafaurie, que funge como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), pidió a través de sus redes sociales una auditoría forense sobre el programa Colombia Siembra, en respuesta al anuncio del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, de revisar el manejo de recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG).

Lafaurie, que libra un intenso cruce mediático con el titular de la cartera, tras la fuerte discusión que hubo en una reciente reunión obre la actualidad del sector cárnico y lechero, apuntó hacia el paso del funcionario por el ministerio durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en calidad de asesor del referido programa, que recibió fuertes críticas.

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“Invito al ministro Dangond a contratar una auditoría forense que haga la revisión minuciosa del programa ‘Colombia Siembra’ implementado durante el gobierno de Juan Manuel Santos”, escribió Lafaurie en su perfil de X, siendo este un nuevo capítulo del enfrentamiento que sostuvo con el ministro Dangond, el 3 de noviembre.

Con esta publicación en X, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, pidió que se audite el programa Colombia Siembra, en el que participó Indalecio Dangond - crédito @jflafaurie/X

Aquella discusión, según los registros en audio que circularon tras este álgido encuentro, terminó con la salida de Lafaurie del recinto y con señalamientos por el manejo de recursos públicos en el manejo del Fondo Nacional Ganadero; motivo por el cual Dangond pidió que se adelante una auditoría para conocer el impacto de esta administración.

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Lafaurie cuestionó el vínculo de Dangond con lo que sería el fracaso de Colombia Siembra

En su publicación en la red social, el presidente de Fedegán sostuvo que Dangond conocía de cerca la iniciativa por su trabajo como asesor del entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia. En su mensaje, el dirigente gremial compartió además una noticia de 2016 sobre los cuestionamientos que recibió el programa.

“Lo debe conocer bien porque fue asesor del entonces ministro de Agricultura de Santos, Aurelio Iragorri, en esa iniciativa que muchos agricultores en el país denominaron ‘Colombia Quiebra’”, afirmó Lafaurie, que elevó el torno de la discusión con el titular de la dependencia agrícola, que también estaría enfrentado con otros sectores.

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El ministro Indalecio Dangond aseguró que se investigarán pagos injustificados, gastos sin soporte y conflictos de interés - crédito @infopresidencia/X

Dangond fue asesor de despacho de Iragorri entre 2014 y 2015. El programa Colombia Siembra se lanzó formalmente a finales de 2015 y su ejecución quedó bajo la dirección del ministro y de su equipo, aunque Lafaurie considera que Dangond estuvo relacionado con la estructuración de la estrategia, para lo cual adjuntó un reporte periodístico de la época.

Así avanza la disputa entre Lafaurie y Dangond

En ese sentido, Lafaurie solicitó establecer cuánto dinero se destinó a los productores, cuánto se empleó en publicidad y asesorías, y quiénes fueron los beneficiarios de la iniciativa. “¿Cuánto invirtieron realmente en los productores del campo y cuánto en publicidad y ‘asesorías’? ¿A quiénes beneficiaron?”, cuestionó el líder gremial.

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De la misma manera, el presidente de Fedegán también preguntó cuáles frentes se volvieron más competitivos o industrializados como resultado del programa en mención. Y empezó a usar en sus redes la expresión “Colombia Quiebra”, con la que alimentaría la crítica de sectores agrícolas que cuestionaron los resultados de la política.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, afronta duros señalamientos por sus diferencias con sectores como el ganadero y arrocero - crédito @MinAgricultura/X

De acuerdo con registros estatales, Colombia Siembra buscaba aumentar el área cultivada y la producción agropecuaria. Gremios cerealeros y ganaderos señalaron problemas para comercializar las cosechas, falta de infraestructura rural, informalidad en la tenencia de la tierra y limitada asistencia técnica; en una estrategia objeto de polémica.

Cruce entre Lafaurie y Dangond surgió por las auditorías al Fondo Nacional del Ganado

La publicación de Lafaurie en la red social X se conoció después de que Dangond anunciara auditorías externas a Fedegán y a la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). Durante la referida reunión del 3 de noviembre, el ministro cuestionó la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG) y pidió entonces revisar su alcance.

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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ya había sido objeto de polémicas al decirle a arroceros que dejaran de sembrar el grano y miraran alternativas como el marañón - crédito @MinAgricultura/X

“Se han gastado un billón de pesos desde 2019, ¿dónde está la plata?”, preguntó Dangond, según el relato conocido sobre el encuentro, en el que también criticó el acompañamiento técnico que ofrece Fedegán a los productores. En ese momento, Lafaurie pidió una hoja para tomar apuntes y responder a los cuestionamientos.

A lo que Dangond le contestó: “Si no le gusta, váyase”. Ante la negativa del dirigente de salir del despacho público, la reunión fue suspendida. Para Lafaurie, la confrontación responde a diferencias personales y políticas que se remontan a la época en que Dangond trabajó en el Ministerio de Agricultura, pero que han generado un fuerte ruido en el sector.

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