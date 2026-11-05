Defensa de Gerard Piqué se pronunció ante el pedido de Shakira de redistribuir los viajes de Milan y Sasha entre Miami y Barcelona: la disputa continúa

Los abogados de Piqué hablaron tras el pedido de Shakira para que sus hijos no viajen a Barcelona en vacaciones cortas - crédito Prensa Shakira

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La disputa entre Shakira y Gerard Piqué por los viajes de sus hijos, Milan y Sasha, volvió a los tribunales de Barcelona después de que no prosperaran las negociaciones entre las partes. La cantante busca modificar el régimen de visitas para evitar que los menores realicen desplazamientos transatlánticos durante períodos escolares o vacaciones de pocos días.

El planteo se centra en la organización de los traslados entre Miami, donde los niños residen con su madre desde abril de 2023, y Barcelona, ciudad en la que vive Piqué. La artista sostiene que los viajes breves entre ambos continentes afectan la rutina de sus hijos por la duración de los vuelos y el cambio horario, por lo que propuso que el exfutbolista viaje a Estados Unidos en determinadas fechas.

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Tras la audiencia celebrada el 6 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Familia de Barcelona, el equipo de abogados de Gerard Piqué habló con la revista española Cool y expresó su postura sobre el proceso. “Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde”, manifestaron los letrados del exjugador. La declaración no anticipa el contenido del fallo ni confirma un resultado favorable para alguna de las partes.

La cantante propuso modificar los traslados entre Miami y Barcelona durante las vacaciones escolares corta - crédito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Shakira pidió redistribuir el esfuerzo de los desplazamientos

La solicitud de Shakira no busca reducir el tiempo que Milan y Sasha pasan con su padre. El punto en discusión es quién debe asumir los viajes cuando el calendario permite visitas de duración reducida.

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La defensa de la cantante expresó en un comunicado que su intención es que “el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”. Según esa postura, en los recesos de pocos días debería ser Piqué quien se traslade a Miami para ver a sus hijos.

También se plantea que esa alternativa permitiría que los menores mantengan con mayor regularidad sus actividades escolares, sus vínculos sociales y la dinámica familiar construida en Estados Unidos. La propuesta apunta, además, a evitar que atraviesen el océano Atlántico para estadías de corta duración en España.

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Piqué, por su parte, defiende el mantenimiento del acuerdo vigente. Su posición busca preservar el contacto de sus hijos con él y con su familia paterna en Barcelona, donde los niños vivieron antes de la mudanza a Miami.

La cantante sostiene que el cambio permitiría preservar la rutina escolar y familiar de los menores - crédito MTV/Instagram

La discusión judicial parte del convenio que la expareja alcanzó en noviembre de 2022, después de anunciar el fin de su relación en junio de ese año. Shakira y Piqué estuvieron juntos durante más de 12 años y tuvieron dos hijos: Milan, nacido en enero de 2013, y Sasha, nacido en enero de 2015.

El pacto estableció que el exfutbolista podía compartir con los menores los principales períodos de vacaciones escolares, como Acción de Gracias, Navidad y Semana Santa. También fijó 10 días al mes para los encuentros y el 70% de las vacaciones de verano.

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La artista se trasladó con sus hijos a Miami en abril de 2023. La nueva residencia familiar obligó a coordinar los viajes internacionales para cumplir el régimen de visitas, una dinámica que ahora se encuentra bajo revisión judicial.

El desacuerdo se concentró en los períodos más cortos del calendario. Según el planteo de Shakira, la actual distribución puede exigir vuelos de larga distancia para visitas limitadas, con efectos sobre el descanso y la rutina de Milan y Sasha.

El régimen fijó visitas durante Acción de Gracias, Navidad, Semana Santa y las vacaciones de verano - crédito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Las conversaciones previas no evitaron la llegada a los tribunales

Antes de la audiencia de octubre, los representantes de ambos mantuvieron conversaciones para alcanzar un entendimiento fuera de los tribunales. Esas gestiones no consiguieron resolver la diferencia sobre los traslados, por lo que el expediente quedó en manos de la Justicia.

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El abogado de Piqué, Ramón Tamborero, había señalado que las negociaciones continuaron hasta poco antes de la cita judicial. La jueza y la fiscalía también intervinieron en los intentos por evitar el juicio, aunque no hubo un acuerdo definitivo.

La manifestación del equipo legal de Piqué a la revista española Cool fue difundida después de esa instancia. Los abogados evitaron detallar los argumentos presentados en el expediente y se limitaron a señalar que esperan la resolución correspondiente.

La jueza deberá resolver si cambia el régimen de visitas

La decisión judicial deberá precisar si corresponde conservar las condiciones definidas en 2022 o si se deben incorporar modificaciones para los períodos de corta duración. El fallo podrá establecer en qué situaciones los niños viajarán a España y cuándo Piqué deberá trasladarse a Miami.

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El juzgado deberá definir si modifica las reglas de los viajes y las visitas - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

El juzgado deberá evaluar el régimen acordado por los padres, las circunstancias actuales de la familia y la organización cotidiana de los menores en Estados Unidos y España. Hasta que se conozca la resolución, no hay cambios confirmados en las visitas ni en los viajes de Milan y Sasha.

La reacción de los abogados de Piqué ante medios españoles dejó en claro que su defensa espera con conformidad el fallo, mientras el pedido de Shakira insiste en que los desplazamientos internacionales no queden bajo la responsabilidad exclusiva de sus hijos.