Colados en Transmilenio llenarían nueve buses en cinco minutos, reveló la Personería de Bogotá: estas son las cinco estaciones con más casos

Algunas personas exponen su vida al evadir el pago del pasaje - crédito Secretaría de Seguridad/Alcaldía Mayor de Bogotá

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Un informe que realizó la Personería de Bogotá contabilizó 1.442 ingresos sin pagar en TransMilenio durante una jornada de observación realizada el 28 de septiembre en 140 estaciones y portales, con mediciones de cinco minutos por modalidad de evasión.

Esta cifra equivale a llenar aproximadamente nueve buses del sistema en ese lapso.

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El organismo de control detectó el problema en 83 de los 140 puntos visitados y, según los datos de la administración distrital, en 2025 la evasión le costó a Bogotá $265.048.729.898, y en el primer semestre de 2026 el porcentaje de ingresos sin pagar en el componente troncal fue del 17,97%.

El órgano se encarga del control preventivo y la vigilancia de la gestión pública en el distrito capital, y este ejercicio del 28 de septiembre forma parte de sus funciones de monitoreo sobre la prestación de servicios que afectan derechos ciudadanos.

De los 1.442 ingresos irregulares registrados, 1.024 (equivalente al 71 %) ocurrieron por puertas laterales y costados de las estaciones.

La lista de estaciones de Transmilenio con más casos de colados, según la Personería de Bogotá

Las cinco estaciones con mayor número de ingresos sin pagar en las mediciones fueron

Calle 38A Sur–Centro Mayor (135 ingresos).

Transversal 86 (134).

Quiroga (110).

Fucha (75)

Carrera 90 (66).

En su análisis, la Personería resaltó que, pese a que las estaciones cuenta con vigilantes presentes, la intervención es poca para frenar la problemática.

En 38 estaciones y portales se registraron ingresos irregulares pese a la presencia de guardas, sin que el informe de la Personería consigne ninguna intervención para impedirlos.

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Mientras que en otros 29 puntos del sistema, los vigilantes observados no contaban con elementos de protección personal.

Vendedores informales, cilindros de gas en estaciones y habitantes de calle sin atención institucional

Durante el recorrido, los equipos del órgano de control identificaron 759 vendedores informales distribuidos de esta forma:

148 en el interior de 40 estaciones y portales

611 en las inmediaciones de 91 puntos del sistema.

En los alrededores de 47 estaciones y portales se encontraron vendedores con cilindros o pipetas de gas. La misma situación se detectó en el interior de la estación El Tiempo–Cámara de Comercio.

El recorrido también identificó habitantes de calle en 59 estaciones y portales. De acuerdo con el informe, durante las visitas no se observaron entidades distritales presentes para brindarles atención.

Por todo lo anterior, la Personería advirtió que las entidades competentes deben fortalecer su presencia y coordinación para garantizar los derechos de esta población.

La petición de acciones con responsables y plazos de la Personería

El Personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, exigió respuestas concretas.

“La ciudadanía debe conocer qué se va a corregir, quién responde y en qué plazo”, señaló el funcionario en declaraciones a medios de comunicación la mañana del jueves 5 de noviembre.

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Además, el organismo de control solicitó medidas contra la evasión, revisión de los protocolos de vigilancia y mejoras en las condiciones de seguridad y atención social en estaciones y portales.