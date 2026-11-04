Colombia

Unidad de Búsqueda recupera 12 cuerpos más en cementerio de Pitalito y ya suma cerca de 66

La quinta fase de intervención permitió recuperar 12 cuerpos. La UBPD advierte que la cifra total sigue siendo aproximada porque algunas estructuras óseas permanecen bajo análisis forense

El proceso de exhumación contó con apoyo comunitario y permitió recuperar un cuerpo en una zona boscosa y húmeda de Turbo - crédito comunicaciones Ubpd
La UBPD advierte que la cifra total sigue siendo aproximada porque algunas estructuras óseas permanecen bajo análisis forense - crédito comunicaciones Ubpd
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La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó 12 cuerpos durante la quinta fase de intervención humanitaria y extrajudicial realizada en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Con estos nuevos hallazgos, la entidad suma cerca de 66 cuerpos recuperados desde diciembre de 2024, aunque la cifra sigue siendo aproximada porque en una de las fases fueron encontradas estructuras óseas mezcladas que aún deben ser analizadas.

Según información publicada por El Tiempo, la intervención hace parte de una serie de acciones desarrolladas para esclarecer lo ocurrido con personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado y cuyos cuerpos fueron llevados a este cementerio sin ser plenamente identificados.

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La UBPD explicó que, para reconstruir la información disponible sobre estos casos, revisó cerca de 524 expedientes, además de registros institucionales y aportes provenientes de distintas fuentes. Ese trabajo permitió establecer que al camposanto ingresaron cuerpos sin identificar correspondientes a más de un centenar de personas.

Los registros indican que esas personas habrían muerto entre 1997 y 2012 en hechos vinculados con el conflicto armado y que provenían de distintos puntos del sur del país. Con el paso del tiempo, algunas de las marcaciones originales del cementerio desaparecieron o fueron modificadas, lo que ha dificultado ubicar con precisión los sitios de interés.

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La violencia del conflicto armado en Antioquia dejó cientos de víctimas, como el campesino ejecutado frente a su hijo en la vereda Los Manatíes - crédito comunicaciones Ubpd
La UBPD advierte que la cifra total sigue siendo aproximada porque algunas estructuras óseas permanecen bajo análisis forense - crédito comunicaciones Ubpd

Cinco fases de intervención desde diciembre de 2024

Diego Fernando Sevilla Cortés, coordinador de la Unidad en el Huila, señaló que ha sido necesario cruzar expedientes, registros y testimonios para localizar los lugares donde podrían encontrarse los cuerpos y avanzar en la búsqueda junto con las familias que continúan esperando respuestas.

Las cinco fases de intervención han producido resultados distintos. En diciembre de 2024 fueron recuperados 21 cuerpos; en agosto de 2025, otros 17; en marzo de 2026, tres conjuntos de estructuras óseas; y en junio de 2026, 13 cuerpos más. La quinta fase permitió recuperar otros 12.

La suma aproximada llega así a 66 cuerpos. La propia Unidad ha advertido que el número no es definitivo, debido a que los análisis forenses deben establecer cuántas personas están representadas en las estructuras óseas mezcladas encontradas durante una de las intervenciones.

Los restos recuperados han sido remitidos a procesos de identificación con el Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación (CIAFI) de la UBPD y con Medicina Legal. Hasta ahora, nueve personas han sido identificadas y entregadas a sus familias en Huila, Cesar, Caquetá, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca.

La entidad considera que estos resultados muestran la relevancia del cementerio de Pitalito dentro de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia y la necesidad de mantener protegidos los puntos donde aún podrían existir cuerpos sin identificar.

El Consejo Comunitario Los Manatíes de Turbo, Antioquia, colaboró con la Unidad de Búsqueda para recuperar un cuerpo enterrado en una fosa común desde 1999 - crédito comunicaciones Ubpd
La UBPD advierte que la cifra total sigue siendo aproximada porque algunas estructuras óseas permanecen bajo análisis forense - crédito comunicaciones Ubpd

JEP mantiene medidas cautelares sobre el cementerio

Desde marzo de 2025 están vigentes medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) destinadas a proteger el cementerio y custodiar los sitios de interés. Además, desde la segunda fase de intervención, personas comparecientes ante la JEP han participado en labores operativas, logísticas y de adecuación del terreno.

Tras la más reciente intervención, la UBPD se reunió con familias, organizaciones y personas buscadoras para presentar los resultados obtenidos y conocer sus inquietudes frente a las próximas misiones que se desarrollen en el lugar.

La Unidad informó además que en Pitalito existen 178 personas dadas por desaparecidas, dentro de un universo de 1.762 casos registrados en el departamento del Huila.

Los hallazgos realizados en el cementerio San Antonio de Padua forman parte de un proceso que continúa abierto. Las labores forenses deberán determinar la identidad de los cuerpos recuperados y establecer cuántas personas corresponden a las estructuras óseas mezcladas, mientras las familias mantienen la expectativa de recibir respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.

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