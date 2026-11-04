Colombia

En video quedaron unos ladrones intentando desvalijar un carro a plena luz del día en Santa Bárbara, norte de Bogotá

Un ciudadano que estaba sobre la calle 119 con carrera 13 se percató del intento de hurto y logró ahuyentar a los individuos. Líderes de la localidad de Usaquén indican que puede haber numerosos robos por día

Los dos presuntos ladrones huyeron del lugar de los hechos - crédito @PasaenBogota/X
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Dos hombres fueron captados por cámaras de seguridad cuando intentaban extraer piezas del motor de un automóvil estacionado en vía pública, en el barrio Santa Bárbara Central, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

El hecho ocurrió en la calle 119 con carrera 13. Un ciudadano que pasaba por el sector detectó la situación, alertó a la comunidad y frustró el presunto hurto. Los sospechosos huyeron antes de que lograran llevarse las autopartes.

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El caso quedó registrado en video y se conoció en medio de los reclamos de los habitantes del sector por el aumento de los robos de automóviles, motocicletas y partes de vehículos.

Máicol González, un líder de la localidad, afirmó en diálogo con Citytv que los robos ocurren con frecuencia en esa zona y que varios de los presuntos responsables se movilizan en motocicletas, uno de los problemas de seguridad más recurrentes de la zona.

Cámaras de seguridad registraron a dos hombres que intentaron extraer piezas del motor de un automóvil en Santa Bárbara Central - crédito @PasaenBogota/X
Cámaras de seguridad registraron a dos hombres que intentaron extraer piezas del motor de un automóvil en Santa Bárbara Central - crédito @PasaenBogota/X

“Un hecho que sucedió en Santa Bárbara Central, donde perfectamente en cuadras como la 119 con 13 pueden estar ocurriendo hurtos cada cinco minutos por motociclistas, que quedan registrados en las cámaras de seguridad”, señaló.

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El vocero insistió en que el subregistro dificulta establecer la dimensión de la situación. “Volvemos y reiteramos que la gente no denuncia”, agregó.

Denuncian alza en robos de automotores y motocicletas

De acuerdo con las cifras citadas por la comunidad, el hurto de automotores en Usaquén pasó de 51 a 78 casos registrados hasta octubre de 2026, frente al mismo periodo de 2025. El robo de motocicletas, por su parte, aumentó de 88 a 103 casos.

“Es decir, que vamos por encima del año 2025”, afirmó el líder comunitario.

Los residentes solicitaron una mayor presencia de la Policía y planes preventivos en los puntos donde se han reportado robos.

Las autoridades incautaron un arma traumática durante el procedimiento en Bogotá - crédito Mebog
En el barrio Santa Bárbara hay una banda de motociclistas que hurtan a los transeúntes, según denuncias ciudadanas - crédito Mebog

“Que implementen estrategias que en verdad beneficien a la ciudadanía y planes de prevención, y que no sean reactivas las acciones de las autoridades”, pidió el vocero.

La comunidad también recomendó a los conductores evitar zonas poco transitadas para estacionar, revisar las condiciones de seguridad del entorno y reportar ante las autoridades cualquier movimiento sospechoso.

Denunciaron otro presunto robo cerca de Unicentro

Dos personas fueron retenidas por la comunidad tras un presunto intento de hurto de celulares en inmediaciones de Unicentro, en el norte de Bogotá, durante la tarde del 26 de octubre de 2026.

El hecho ocurrió sobre la carrera 13. Residentes y transeúntes alertaron sobre la situación, mientras vigilantes del sector y del centro comercial interceptaron a dos hombres que se movilizaban en motocicleta. La Policía informó que los retenidos serían puestos a disposición de la autoridad competente y que dos motos fueron inmovilizadas.

Testigo dijo que varios vigilantes del la zona y del centro comercial Unicentro lograron capturar a dos sujetos que se movilizaban en moto - crédito @PasaenBogota/X redes sociales

La institución también aclaró que no hubo un tiroteo, pese a versiones difundidas en redes sociales sobre presuntos disparos en la zona.

Los dos hombres habrían sido golpeados por varias personas antes de la llegada de las autoridades y fueron trasladados a un centro asistencial. Hasta ahora, no se ha confirmado cuántas personas resultaron afectadas por el supuesto intento de hurto ni si existen denuncias formales.

Video registró atraco armado en un restaurante de Bella Suiza, en el norte de Bogotá

Un poco más de un mes atrás, una cámara de seguridad registró un presunto atraco armado contra una clienta de un restaurante en el barrio Bella Suiza, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hecho ocurrió el 26 de septiembre, en un establecimiento ubicado en la carrera octava con calle 128.

En las imágenes se observa a un hombre con camiseta blanca que se acerca a una mesa exterior, exhibe lo que parece ser un arma de fuego y despoja a la víctima de un celular.

Un segundo hombre aparece detrás de él y, según la denuncia, habría participado en el hecho.

Así fue el asalto a mano armada en un restaurante de Usaquén - crédito captura de pantalla @pilukjim/X
Así fue el asalto a mano armada en un restaurante de Usaquén - crédito captura de pantalla @pilukjim/X

La ciudadana Pilar Jiménez difundió el video en redes sociales y pidió la intervención de las autoridades. “Estamos mamados. Esto acaba de pasar en Bella Suiza en Usaquén… restaurante Shadaii… hasta cuándo”, escribió.

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