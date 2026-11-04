El Ministerio de Salud confirmó que se mantiene el giro de recursos a clínicas, hospitales y proveedores

La cartera busca evitar que se generen afectaciones en el giro de los recursos - crédito Luisa González/Reuters

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El Ministerio de Salud y Protección Social informó que el giro directo de recursos que se hace a hospitales, clínicas y proveedores continúa sin interrupciones.

Según indicó, la Resolución 2493, emitida el 29 de octubre de 2026, extiende hasta el 3 de mayo de 2027 la entrada en operación del nuevo mecanismo de reporte para las EPS ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

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De acuerdo con un comunicado emitido por la cartera el 3 de noviembre de 2026, esa ampliación busca permitir que los actores del sistema completen las adecuaciones tecnológicas y las pruebas necesarias para llevar a cabo una transición ordenada. La medida tiene como fin evitar que ese cambio afecte el flujo de recursos hacia los prestadores y proveedores de servicios de salud y que, por tanto, los usuarios enfrenten trabas para acceder a la prestación de los servicios.

La Resolución 2493, emitida el 29 de octubre de 2026, extiende hasta el 3 de mayo de 2027 la entrada en operación del nuevo mecanismo de reporte para las EPS ante la Adres - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De igual manera, informó que el nuevo estándar técnico y operativo que se implementará servirá para fortalecer el reporte y el seguimiento de la información sobre el giro directo de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos. Así las cosas, durante el periodo de ajuste que se ejecutará, los pagos seguirán realizándose mediante los procedimientos y plataformas habilitados actualmente.

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“La ampliación del plazo corresponde al nuevo sistema de reporte, no al giro directo de los recursos de la salud”, precisó la cartera en la comunicación oficial.

Implementación del Plan de Choque en Salud: avances

Mientras el Ministerio de Salud y Protección Social pone en marcha el nuevo mecanismo de reporte para las EPS ante la Adres, también ejecuta un Plan de Choque en Salud que busca solucionar las problemáticas más urgentes que tiene el sistema.

En un comunicado, la cartera informó que, por primera vez desde el inicio del plan, se resolvieron los pendientes de medicamentos para más de la mitad de los pacientes reportados. Con corte al 14 de octubre, el avance llegó a 42,89% en la entrega de las medicinas y al 51% de los pacientes con casos abiertos.

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El Ministerio de Salud ha estado resolviendo los pendientes de medicamentos de los ciudadanos en su plan de choque - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA

Las EPS reportaron 12.514.638 unidades entregadas. La entidad continuará acompañando a las EPS y verificando que los cierres correspondan a medicamentos entregados y procedimientos realizados, con revisiones periódicas hasta el 31 de diciembre de 2026 y prioridad para los pacientes con mayor riesgo y los territorios con más casos.

“Superar el 50% es un avance importante, pero significa también que todavía tenemos prácticamente la otra mitad de los pacientes por resolver. Este Plan no se mide por anuncios, sino por medicamentos entregados y servicios efectivamente prestados”, afirmó la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, citada en un comunicado de la cartera.

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Por otro lado, los procedimientos resueltos pasaron de 120.586 en el primer corte a 168.422 en el segundo y a 434.828 en la medición más reciente, mientras que el avance en términos de personas se ubicó en aproximadamente 15,6%.

Los procedimientos resueltos pasaron de 120.586 en el primer corte a 168.422 en el segundo y a 434.828, según el Ministerio de Salud - crédito Colprensa/El Colombiano

“En procedimientos hemos acelerado de manera importante la respuesta, pero un 13% de avance también nos dice con absoluta claridad que queda mucho trabajo por hacer. No vamos a presentar como resuelto lo que todavía está pendiente”, afirmó la jefa de la cartera.

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander concentran más de la mitad de los pacientes con medicamentos pendientes y también el mayor número de cierres en materia de procedimientos.

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La ministra Ana María Vesga añadió: “Los porcentajes nos permiten ver las dos caras del Plan de Choque: cuánto hemos logrado resolver y cuánto falta. Nuestra obligación es trabajar sobre las dos. Cada punto que falta representa pacientes que siguen esperando una respuesta”.