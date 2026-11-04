Colombia

Clan del Golfo tiene presencia en el 72 % de Antioquia y llega a 94 municipios en 2026

Un informe de la Gobernación señala que el grupo amplió su presencia en 40 municipios desde 2022. Las disidencias llegaron a 21 poblaciones y el ELN a 17

Clan del Golfo
Un informe de la Gobernación señala que el grupo amplió su presencia en 40 municipios desde 2022 - crédito Colprensa
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El Clan del Golfo consolidó en 2026 la mayor presencia territorial entre los grupos armados ilegales con actividad en Antioquia, de acuerdo con un informe de la Gobernación divulgado por el representante a la Cámara Simón Molina. El reporte señala que esta estructura pasó de tener presencia en 54 municipios en 2022 a 94 en 2026, lo que equivale al 72 % del territorio departamental.

Según información publicada por Caracol Radio, el documento compara la expansión del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN durante los últimos cuatro años. Entre los tres grupos, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, es el que registra el crecimiento territorial más amplio.

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La presencia del Clan del Golfo se reporta en las subregiones del Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente, Urabá, Oriente, Magdalena Medio y Bajo Cauca. En el Valle de Aburrá, según el informe, la organización tendría presencia mediante esquemas de outsourcing con bandas delincuenciales locales.

Clan del Golfo
Un informe de la Gobernación señala que el grupo amplió su presencia en 40 municipios desde 2022 - crédito Colprensa

Disidencias aumentaron su presencia y el ELN tuvo menor expansión

El reporte también actualiza la presencia de las disidencias de las FARC y del ELN. En el caso de las disidencias, el número de municipios con presencia pasó de 12 en 2022 a 21 en 2026, lo que representa nueve municipios adicionales y un crecimiento del 75 %.

El ELN, por su parte, fue la estructura con menor expansión durante el periodo analizado. Según el documento, pasó de estar presente en 16 municipios en 2022 a 17 en 2026.

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“Disidencias de las FARC: pasaron de 12 municipios en 2022 a 21 en 2026, correspondiente a 9 municipios adicionales y un incremento del 75%. ELN: pasó de 16 municipios en 2022 a 17 en 2026, equivalente a 1 municipio adicional y un incremento aproximado del 6%”.

Las cifras muestran diferencias importantes en la evolución territorial de cada estructura. Mientras el Clan del Golfo amplió su presencia en 40 municipios en cuatro años, las disidencias sumaron nueve y el ELN solamente uno.

Clan del Golfo
Las cifras muestran diferencias importantes en la evolución territorial de cada estructura. Mientras el Clan del Golfo amplió su presencia en 40 municipios en cuatro años, las disidencias sumaron nueve y el ELN solamente uno - crédito Colprensa

Cultivos ilícitos se concentran en tres subregiones

El informe también incluye datos sobre cultivos de uso ilícito en Antioquia. Entre 2023 y 2024 se registró una reducción en el número de hectáreas sembradas, aunque la mayor parte de las áreas identificadas continúa concentrada en tres subregiones.

De las 17.163 hectáreas reportadas, el 97 % se encuentra en Bajo Cauca, Norte y Nordeste. Frente a las 18.785 hectáreas registradas en 2023, la disminución fue de 1.622 hectáreas.

“En Antioquia el área sembrada disminuyó un 8,6%, con 17.163 hectáreas identificadas.1.622 hectáreas menos respecto a las 18.785 reportadas en 2023. A pesar de esta reducción, el departamento se mantiene como el quinto con mayor cantidad de cultivos de coca del país, representando el 7% del total nacional”, indica el reporte de la Gobernación de Antioquia.

Pese a la disminución del 8,6 % en el área sembrada, el departamento continúa ubicado como el quinto con mayor cantidad de cultivos de coca en Colombia y concentra el 7 % del total nacional, según el mismo reporte.

El documento divulgado por Molina también detalla acciones que adelanta la Gobernación de Antioquia para enfrentar la presencia de estas estructuras y reforzar la seguridad en las distintas subregiones. Entre las medidas mencionadas están operaciones orientadas a la captura de personas vinculadas con actividades criminales y otras estrategias destinadas a contener la expansión de los grupos ilegales.

El balance presentado permite observar que la evolución territorial de las organizaciones no ha sido homogénea entre 2022 y 2026. El Clan del Golfo registra la expansión más amplia, mientras que las disidencias muestran un crecimiento menor y el ELN permanece prácticamente estable en número de municipios.

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