Destruyeron 12 excavadoras de minería ilegal en Ataco, Tolima: operación golpeó las finanzas de las disidencias de las Farc

Las imágenes divulgadas por el presidente Abelardo de la Espriella muestran la explosión de tres excavadoras durante la operación contra la minería ilegal en el corregimiento de Santiago Pérez. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Guardar

Las autoridades destruyeron 12 excavadoras y 10 cambuches utilizados para minería ilegal en Ataco, Tolima, durante una operación desarrollada en el corregimiento de Santiago Pérez, cerca del río Saldaña.

De acuerdo con la información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella, la actividad ilegal permitía la extracción de aproximadamente 7,3 kilogramos de oro al mes, valorados en más de $3.087 millones. La maquinaria destruida tendría un valor estimado de $6.600 millones.

PUBLICIDAD

El mandatario indicó que la intervención afectó las finanzas del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, estructura que, según su publicación, estaría vinculada con Iván Mordisco.

La operación fue difundida a través de Abelardo de la Espriella en sus redes sociales. En un video que adjunto, se observa imágenes de la explosión de tres excavadoras, sin que el material audiovisual permita establecer otros detalles sobre el procedimiento.

Operación Pijaos X intervino tres unidades de producción minera ilegal

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, informó que el operativo recibió el nombre de Pijaos X y contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea.

PUBLICIDAD

Según Matiz, la acción afectó tres unidades de producción minera ilegal ubicadas en Santiago Pérez. La mandataria confirmó la destrucción de las 12 excavadoras y los 10 cambuches reportados por el Gobierno nacional.

La gobernadora señaló que el resultado representó una afectación de más de $464 millones a las finanzas del frente Gerónimo Galeano. También afirmó que la actividad intervenida formaba parte de una cadena de explotación que generaba cerca de $3.087 millones mensuales por la extracción ilegal de oro.

“Defender el río Saldaña es defender la vida, el agua y el futuro de nuestras comunidades”, expresó Matiz al referirse al impacto ambiental de este tipo de actividades en la zona.

PUBLICIDAD

La mandataria aseguró que la Gobernación del Tolima continuará con las acciones conjuntas de la Fuerza Pública para enfrentar las economías ilegales y proteger los recursos naturales del departamento.

La gobernadora Adriana Magali Matiz informó que la operación Pijaos X afectó tres unidades de producción minera ilegal cerca del río Saldaña. - crédito @AdrianaMatizTol/X

El Gobierno vinculó la minería ilegal con las finanzas de grupos armados

En su publicación, el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que la minería ilegal constituye una fuente de recursos para estructuras armadas ilegales y que sus efectos trascienden la extracción de minerales.

“El narcoterrorismo y la minería ilegal” fueron los dos fenómenos mencionados por el mandatario al divulgar el resultado de la intervención en Ataco. Además, señaló que la explotación irregular de oro afecta los ríos y contamina el ambiente.

Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre eventuales capturas, procesos judiciales o incautaciones derivadas de la operación. Tampoco precisaron desde cuándo funcionaban las tres unidades de producción minera ilegal identificadas en el corregimiento de Santiago Pérez.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella divulgó los resultados de la operación contra la minería ilegal en Ataco, Tolima. - Crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ejército reportó otra intervención contra minería ilegal en Mariquita

En una operación distinta, el Ejército Nacional informó sobre la destrucción de una unidad de producción minera ilegal en la vereda Las Camelias, en Mariquita, norte del Tolima.

El procedimiento fue realizado por soldados del Batallón de Infantería N.° 16 Patriotas, de la Sexta Brigada, en coordinación con la Brigada Contra la Minería Ilegal. La institución indicó que la intervención se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

El Ejército reportó la destrucción de una excavadora, una clasificadora, un motor Cummins, 600 galones de ACPM y 300 metros de manguera de tres pulgadas.

Según el comunicado, la maquinaria tenía un valor cercano a $610 millones. La unidad intervenida permitía producir aproximadamente tres kilogramos de oro mensuales, cuyo valor fue calculado en cerca de $1.560 millones.

PUBLICIDAD

Con esos datos, el Ejército estimó una afectación superior a $2.170 millones a las economías ilegales vinculadas con esa estructura minera.

El Ejército Nacional destruyó una unidad de producción minera ilegal en la vereda Las Camelias, en Mariquita, Tolima. - crédito Ejército

Unidad minera de Mariquita sería utilizada por el Clan del Golfo

De acuerdo con la información oficial, la unidad de producción minera ilegal ubicada en Mariquita estaría al servicio de la subestructura Libertadores del Tolima del Clan del Golfo.

El Ejército señaló que esa organización obtendría recursos de la explotación ilícita de yacimientos mineros para financiar sus acciones criminales en el norte del departamento.

La institución agregó que la infraestructura funcionaba con maquinaria pesada y sin permisos ambientales. También advirtió que ese tipo de explotación afecta los recursos naturales de la zona.

PUBLICIDAD

La Sexta Brigada anunció que mantendrá las operaciones contra la minería ilegal en Tolima. Por ahora, las autoridades no han informado si las intervenciones en Ataco y Mariquita derivaron en capturas o en nuevas investigaciones judiciales.