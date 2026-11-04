Ejército habilitó 1.310 cupos para prestar servicio militar en Bogotá y Cundinamarca, con bonificación por Navidad

La Décima Tercera Brigada habilitó 1.310 cupos para el cuarto contingente de 2026 en Bogotá y Cundinamarca - crédito Ejército Nacional

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La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional habilitó 1.310 cupos para el cuarto contingente de 2026 en Bogotá y Cundinamarca. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24, quienes recibirán beneficios económicos, educativos y de salud durante el servicio, además de permiso y bonificación especial de Navidad.

Los jóvenes interesados también pueden consultar el proceso de incorporación a la carrera de suboficial en el portal oficial www.incorporese.ejercito.mil.co. Para el servicio militar, la Brigada indicó que los aspirantes deben acercarse a los distritos militares y puntos de incorporación, donde recibirán información sobre requisitos, selección y unidades disponibles.

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Hay 136 plazas destinadas a mujeres en la convocatoria

De los 1.310 cupos disponibles, 136 fueron asignados a mujeres. Las incorporaciones se realizarán en distintas unidades militares desplegadas en la capital y el departamento, según la disponibilidad y el proceso de selección de la institución.

La convocatoria busca incorporar a jóvenes que cumplan el rango de edad establecido y deseen prestar el servicio militar. Durante ese periodo, los seleccionados participarán en actividades relacionadas con la seguridad, la defensa del territorio y el apoyo a las comunidades.

La convocatoria incluye 136 plazas para mujeres entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir 24 - crédito Ejército Nacional

Además de la formación militar, el Ejército prevé acompañamiento institucional para quienes ingresen. La entidad señaló que esta experiencia incluye herramientas de disciplina, formación personal y orientación para la construcción de un proyecto de vida.

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Permiso y bonificación de Navidad hacen parte de los beneficios

Quienes ingresen al cuarto contingente de 2026 recibirán los beneficios económicos, educativos y de salud previstos para la prestación del servicio. La bonificación especial de Navidad y el permiso navideño se suman a esas condiciones para esta convocatoria.

El Ejército no detalló en la información suministrada el monto de la bonificación navideña ni las fechas específicas de incorporación. Por ello, los aspirantes deberán consultar esos datos directamente en los distritos militares o en los puntos dispuestos por la Décima Tercera Brigada.

Los interesados deben verificar previamente las condiciones de ingreso, los documentos requeridos y la unidad a la que podrían ser asignados. La orientación será brindada por personal militar activo autorizado por la institución.

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Los aspirantes pueden recibir orientación en los distritos militares y puntos de incorporación de la región - crédito Comando de Educación y Doctrina

ABC para quienes buscan prestar el servicio militar

A. Quiénes pueden postularse: hombres y mujeres colombianos que tengan 18 años y no hayan cumplido 24 años al momento de su incorporación.

B. Dónde recibir información: en los distritos militares y puntos de incorporación de la Décima Tercera Brigada, ubicados en Bogotá y Cundinamarca.

C. Qué ofrece la convocatoria: cupos en unidades militares de la región, beneficios económicos, educativos y de salud, acompañamiento institucional, permiso navideño y bonificación especial de Navidad.

El llamado para el servicio militar está diferenciado del proceso de formación para bachilleres que aspiran a convertirse en suboficiales del Ejército. Esta segunda opción tiene inscripciones abiertas hasta el 20 de febrero de 2027 y se desarrolla en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca.

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El curso de suboficial dura dos años y ofrece doble titulación

El programa para suboficiales está dirigido a colombianos bachilleres de entre 16 y 23 años que hayan presentado las Pruebas Saber 11, sepan nadar y no tengan antecedentes disciplinarios, fiscales o judiciales. La formación dura dos años y combina instrucción militar con estudios tecnológicos.

Los bachilleres interesados en la carrera de suboficial pueden inscribirse hasta el 20 de febrero de 2027 - crédito Ejército Nacional

Al finalizar, los alumnos reciben el grado de suboficial y una doble titulación: Tecnología en Entrenamiento y Gestión Militar, junto con una formación complementaria en Criminalística de Campo, Logística Militar, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario o Gestión Pública.

Durante el curso, los estudiantes reciben una bonificación mensual de $ 361.000, así como alojamiento, alimentación y dotación. También pueden acceder a matrícula cero según su clasificación en el Sisbén. Una vez concluyan la formación, se vincularán laboralmente al Ejército Nacional.

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Sin embargo, la matrícula cero cubre únicamente el valor del semestre académico. El proceso contempla una inscripción de $131.700, exámenes médicos por $ 900.000 y pruebas de confiabilidad y psicométricas por $235.000. Los valores de equipo, lavandería y vacunación deben verificarse en los canales oficiales de la Escuela.

La selección incluye evaluaciones psicométricas, psicológicas, médicas y físicas, además de entrevista, visita domiciliaria y prueba de poligrafía. Para información adicional, están habilitadas las líneas 322 645 6465 y 310 376 5181. El Ejército recordó que el trámite no requiere intermediarios ni pagos a cuentas personales o billeteras digitales.