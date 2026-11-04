Deportado del Reino Unido colombiano que se aprovechaba de adultos mayores en bancos para robarles grandes cantidades de dinero: así lo capturaron

Además de Armet Cortés (recuadro superior der.), uno de sus cómplices también de nacionalidad colombiana, Wilmer Guzmán (63 años), también fue deportado a su país de origen - créditos North East Regional Organised Crime Unit (Nerocu) | Imagen ilustrativa Infobae

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Un ciudadano colombiano identificado como Armet Cortes fue deportado del Reino Unido mientras cumplía una pena de 44 meses de prisión por integrar una banda que robó cerca de 64.000 libras esterlinas (más de 27 millones de pesos colombianos) a 14 personas, en su mayoría adultos mayores y víctimas vulnerables.

Cortes, de 55 años, había admitido el delito de conspiración para cometer robos y recibió su condena en septiembre de 2025.

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El grupo al que pertenecía vigilaba cajeros automáticos y sucursales bancarias para identificar a personas que retiraban grandes sumas de efectivo, informó BBC.

Los hechos ocurrieron en ciudades del noreste de Inglaterra, entre ellas Sunderland, Newcastle y Hexham, aunque la organización también operó en Scarborough y Londres. De acuerdo con el proceso judicial que detalló como era el modus operanndi, la banda escogía a mujeres que estaban solas, personas mayores y personas con discapacidad.

La banda utilizaba distracciones para apoderarse del dinero de adultas mayores

Uno de los casos expuestos ante el Tribunal de la Corona de Newcastle involucró a una mujer que retiró £10.000 de un banco.

Los integrantes de la banda la siguieron en autobús hasta su domicilio. Allí, uno de ellos fingió una caída y una lesión; cuando la víctima se detuvo a ayudarlo, otros miembros ingresaron a la vivienda y se llevaron el bolso que contenía el dinero.

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Otra víctima perdió £15.000 después de que los delincuentes arrojaran monedas al suelo y le preguntaran si le pertenecían.

La maniobra buscaba desviar su atención antes de tomar el efectivo que acababa de retirar.

Según el comunicado oficial emitido por parte del Ministerio del Interior británico, una de las personas afectadas tuvo que posponer su jubilación y volver a trabajar por las pérdidas sufridas.

Los acusados empleaban señales “silenciosas, hábiles y sutiles” para comunicarse una vez que detectaban a una posible víctima, según se conoció durante el juicio.

La fiscalía sostuvo que el grupo podía recurrir a la intimidación y a la fuerza para obtener el dinero.

El cómplice Willmer Guzman ya había sido expulsado

El cómplice de Cortes, Willmer Guzman, de 63 años, también colombiano, recibió la misma pena de 44 meses de prisión tras declararse culpable de conspiración para cometer robos.

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La cartera del Interior indicó que Guzman fue deportado a comienzos de este año.

La ministra de Seguridad Fronteriza y Asilo, Anna Turley, afirmó que Cortes “atacó a ciudadanos vulnerables” y que su expulsión transmite “un mensaje claro” a quienes cometan delitos en el país.

La deportación de Cortes se concretó antes de que terminara su sentencia de prisión.