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Senado reeligió por octava vez a Astrid Salamanca: seguirá al frente de un presupuesto de $490.000 millones

La funcionaria recibió 96 votos a favor y uno en blanco tras la sesión en la que la plenaria aprobó el texto de la ley de sometimiento. El nuevo periodo completará 16 años de permanencia en la Dirección Administrativa de la corporación

Astrid Salamanca completará 16 años como directora administrativa del Senado tras obtener su octava reelección consecutiva. - crédito @honohenriquez/X
Astrid Salamanca completará 16 años como directora administrativa del Senado tras obtener su octava reelección consecutiva. - crédito @honohenriquez/X
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El Senado de la República reeligió por octava vez consecutiva a Astrid Salamanca como directora administrativa de la corporación. La abogada recibió 96 votos a favor y uno en blanco, con lo que continuará durante dos años más en una dependencia que tendrá a su cargo la ejecución de un presupuesto superior a $490.000 millones para la próxima vigencia.

La elección se realizó después de que la plenaria terminara la votación del texto de la ley de sometimiento. Luego de esa discusión, los senadores escucharon a los aspirantes incluidos en la terna para la Dirección Administrativa y avanzaron con la designación.

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Salamanca ocupa el puesto desde 2012. El nuevo periodo le permitirá llegar a 16 años en esa función, después de haber sido ratificada en siete ocasiones anteriores por las distintas plenarias del Senado.

El cargo administra contratación, proveedores y funcionamiento interno

La Dirección Administrativa del Senado está encargada de buena parte de los procesos necesarios para el funcionamiento de la corporación. Entre sus tareas están la gestión de proveedores, la contratación de bienes y servicios, la administración de espacios, el mantenimiento y otros asuntos operativos.

También debe ejecutar los recursos destinados a las necesidades internas del Senado. Por esa razón, la dirección interviene en los procesos contractuales requeridos para garantizar el funcionamiento de oficinas, instalaciones y servicios de la corporación.

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La reelección de Salamanca implica que seguirá al frente de esa dependencia durante un periodo en el que deberá administrar recursos cercanos a $490.000 millones. El presupuesto contempla obligaciones de funcionamiento y los gastos asociados a la operación administrativa del Senado.

La directora administrativa no participa en la discusión ni en la aprobación de proyectos de ley. Sin embargo, su despacho tiene responsabilidades sobre la ejecución de recursos públicos y la contratación que requiere la institución para cumplir sus actividades.

La plenaria eligió a Salamanca con 96 votos a favor y uno en blanco, luego de la discusión de la ley de sometimiento. - crédito @honohenriquez/X
La plenaria eligió a Salamanca con 96 votos a favor y uno en blanco, luego de la discusión de la ley de sometimiento. - crédito @honohenriquez/X

Salamanca recibió más apoyos que en la elección anterior

La votación de este periodo superó el resultado que Salamanca obtuvo hace dos años. En aquella oportunidad, la funcionaria recibió 94 votos a favor y dos en contra. En la elección más reciente, consiguió 96 respaldos y la plenaria registró un voto en blanco.

Su llegada inicial a la Dirección Administrativa estuvo vinculada al respaldo del entonces senador Roy Barreras, en 2012. Desde entonces, Salamanca ha mantenido el cargo durante los sucesivos periodos de dos años.

La continuidad de la funcionaria se ha dado en medio de cambios en las mesas directivas del Senado y en la composición política de la corporación. Su nueva designación asegura que permanecerá en el puesto hasta completar ocho periodos consecutivos.

Antes de la votación, Salamanca presentó ante los senadores un balance sobre la gestión administrativa de los últimos dos años. En su intervención, agradeció el respaldo de la plenaria y se refirió a la necesidad de fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos.

Quiero comenzar este recuento reconociendo su apoyo y su respaldo fundamental en este periodo para fortalecer la transparencia y proteger el patrimonio público”, afirmó.

La directora administrativa expuso ante los senadores el balance de los últimos dos años y defendió la ejecución de los recursos asignados a la corporación. - crédito @honohenriquez/X
La directora administrativa expuso ante los senadores el balance de los últimos dos años y defendió la ejecución de los recursos asignados a la corporación. - crédito @honohenriquez/X

La directora se refirió a limitaciones para mantenimiento y mobiliario

Durante su discurso, Salamanca sostuvo que la disponibilidad de recursos impidió atender por completo la renovación de mobiliario y algunas necesidades de mantenimiento. Aun así, señaló que la administración ejecutó el presupuesto asignado bajo criterios de control fiscal.

“No pudimos actualizar mobiliario y temas de mantenimiento al 100%, pero logramos ejecutar con rigor el presupuesto asignado”, dijo ante la plenaria.

La funcionaria agregó que la Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República otorgó fenecimiento de cuentas sin salvedades a la administración del Senado. Según explicó, esa revisión calificó la gestión como eficiente.

El fenecimiento de cuentas corresponde a una decisión de control fiscal sobre la rendición presentada por una entidad pública. En este caso, Salamanca lo citó como parte del balance de su administración antes de solicitar el respaldo de los congresistas para un nuevo periodo.

En el cierre de su exposición, la directora administrativa habló de la rendición de cuentas y del trabajo institucional del Congreso. “Un Senado fuerte y eficiente es fundamental para la democracia”, expresó.

La Dirección Administrativa maneja procesos de contratación, proveedores, mantenimiento y recursos destinados al funcionamiento de la corporación. - crédito Senado
La Dirección Administrativa maneja procesos de contratación, proveedores, mantenimiento y recursos destinados al funcionamiento de la corporación. - crédito Senado

El nuevo periodo comenzará con la ejecución del presupuesto de la corporación

Tras la elección, Salamanca continuará como responsable de los procesos administrativos que requieren las distintas dependencias del Senado. La oficina que dirige deberá atender la planeación, la contratación y el uso de los recursos asignados a la corporación.

Entre las labores que estarán bajo su responsabilidad figuran la relación con proveedores, la gestión de servicios requeridos por el Senado y los procedimientos asociados al mantenimiento y la operación de sus instalaciones.

La directora administrativa también deberá responder por la ejecución del presupuesto ante los organismos de control competentes, de acuerdo con los procedimientos aplicables a las entidades públicas.

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