Colombia

Conductor de Transmilenio fue víctima de un atentado en el centro de Bogotá: recibió varios disparos durante su último recorrido nocturno

El operador fue trasladado de urgencia a un hospital y sometido a cirugía, luego de que un hombre bajara de una motocicleta y abriera fuego contra el vehículo cerca de las 8:00 p. m. del martes 3 de noviembre

La víctima logró detener el articulado tras impactar una barrera del corredor en Teusaquillo, donde otros trabajadores la auxiliaron antes de la remisión médica, según la información divulgada por las autoridades - crédito @ColombiaOscura/X

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Un conductor de Transmilenio recibió varios disparos durante el último servicio de su jornada en la noche del martes 3 de noviembre, en el deprimido de la calle 26 de Bogotá. La ruta que realizaba el transportador era 1 Universidades que parte desde el portal El Dorado y tiene como destino la estación del mismo nombre.

El atacante huyó en motocicleta y el trabajador fue trasladado a un centro asistencial, donde fue sometido a una intervención quirúrgica con pronóstico reservado, mientras las autoridades buscan identificar a los responsables y determinar el móvil.

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El bus articulado chocó contra una de las barreras del corredor después de que su operador fuera herido, cerca de las 8:00 p. m., a la altura de la carrera 29, en la localidad de Teusaquillo. Según las versiones de las autoridades, el vehículo circulaba hacia el oriente cuando un hombre descendió de una motocicleta y disparó desde el exterior.

El agresor habría esperado la salida del bus de la estación Centro Memoria para atacar el vidrio panorámico del vehículo. Tras los disparos, escapó junto a otro hombre que lo aguardaba en la motocicleta.

El traslado urgente y el pronóstico reservado

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar datos sobre los dos hombres que huyeron en motocicleta, mientras los equipos judiciales reconstruyen las circunstancias y el posible motivo de la agresión - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El conductor logró detener el articulado en el deprimido vial y fue auxiliado por otros trabajadores antes de su remisión de urgencia a un hospital cercano. Las autoridades no divulgaron su identidad ni confirmaron oficialmente un fallecimiento.

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Entre tanto, el teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que los uniformados acudieron al lugar luego de una alerta de la central de comunicaciones. El oficial describió la información preliminar: “Un hombre que descendió de una motocicleta atentó con arma de fuego contra el conductor de un bus articulado de Transmilenio”.

Pardo señaló que la víctima fue operada y permanecía bajo atención médica. “El hombre herido fue trasladado a un hospital cercano, en donde fue intervenido quirúrgicamente por los médicos y, en este momento, su estado de salud es reservado”, manifestó.

La agresión ocurrió cerca del Centro de Memoria, en un punto del centro de Bogotá con cámaras de seguridad que son revisadas por investigadores. Así mismo, la Fiscalía adelanta indagaciones para esclarecer el caso.

“La Policía Metropolitana de Bogotá informa el lamentable hecho en el sector de la estación de Transmilenio Centro Memoria. Tras el reporte de nuestra central de comunicaciones, nuestros uniformados llegaron de manera inmediata al deprimido vial”, expresó el oficial de la MeBog.

Testimonios y cámaras para identificar al atacante

El atacante disparó contra el vidrio panorámico del bus articulado y escapó con un cómplice en una motocicleta - crédito @UltimaHoraCR/X
El atacante disparó contra el vidrio panorámico del bus articulado y escapó con un cómplice en una motocicleta - crédito @UltimaHoraCR/X

Unidades de Policía Judicial e inteligencia recolectaron testimonios y otros elementos probatorios en la zona para reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En esas diligencias también participaron investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

“Nuestras unidades de policía judicial e inteligencia adelantan labores de vecindario y recolección de material probatorio, apoyados en el testimonio ya recolectado en el lugar de los hechos, para establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar”, dijo el teniente coronel.

Así mismo, la investigación busca establecer quién disparó contra el conductor y qué motivó el ataque. El teniente coronel Pardo indicó que las autoridades cuentan con testimonios obtenidos en el lugar y realizan labores de vecindario para ubicar a los implicados.

Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de vigilancia ubicadas en las inmediaciones del Centro de Memoria - crédito captura video/@ColombiaOscura/X
Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de vigilancia ubicadas en las inmediaciones del Centro de Memoria - crédito captura video/@ColombiaOscura/X

La Policía Metropolitana de Bogotá pidió a los ciudadanos que puedan aportar información sobre los hombres involucrados que se comuniquen a la línea de emergencia 123 o se acerquen al Comando de Atención Inmediata más próximo.

“Invitamos a la comunidad a aportar cualquier información que nos permita dar con la captura de los responsables de estos hechos a la línea de emergencia uno dos tres o al CAI más cercano”, concluyó el oficial.

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