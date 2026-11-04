Habló el dueño del lujoso Corvette de más de $600 millones que terminó estrellado en Medellín: negó que su hijo condujera ebrio y anunció que responderá por los daños

El impacto dejó tres personas lesionadas, entre ellas el conductor del Corvette y dos ocupantes del otro vehículo (Alcaldía de Medellín)

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El conductor de un Corvette involucrado en un choque en Medellín acumulaba ocho multas de tránsito, entre ellas por exceso de velocidad, maniobras peligrosas y conducir en estado de embriaguez, según informó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

El accidente ocurrió en el puente de la calle 4 Sur, donde el vehículo deportivo impactó contra un Volkswagen Gol al aproximarse a un puesto de control. Tres personas resultaron lesionadas: el conductor del Corvette y los dos ocupantes del otro automóvil.

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La Secretaría de Movilidad de Medellín inmovilizó el Corvette y sancionó a quien lo manejaba porque tenía la licencia de conducción vencida.

¿Qué dijo el dueño del vehículo deportivo?

El vehículo deportivo aparece registrado a nombre de José Henry Perdomo Claros, según documentos a los que accedió El Tiempo. El medio indicó que el Corvette fue importado en 2025 por una empresa de químicos de Bogotá y vendido en marzo a un empresario paisa vinculado a una cooperativa de comerciantes de la Plaza Minorista de Medellín.

El vehículo deportivo circulaba con exceso de velocidad y no logró frenar ante el puesto de control (Alcaldía de Medellín)

Perdomo sostuvo que su hijo estaba al volante al momento del accidente y señaló que el vehículo ya fue devuelto después de la inmovilización.

“Afortunadamente mi hijo no tiene heridas de gravedad y está bien. Solo se partió la nariz cuando el airbag del carro se activó. Las personas que iban con él también están bien”, aseguró Perdomo a El Tiempo.

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El empresario también afirmó que responderán por los daños materiales ocasionados durante el choque. “Solo fueron daños de latas por los que se van a responder porque el vehículo no estaba asegurado”, agregó ante el diario.

La versión de Perdomo difiere de las sospechas surgidas alrededor del operativo. Consultado sobre la posibilidad de que el joven estuviera en estado de embriaguez, rechazó esa hipótesis.

“Eso es falso. Él tiene un lavadero ahí cerca y tenía que pasar por esa zona para ir a la casa”, sostuvo el propietario ante la publicación.

Perdomo también rechazó que el Corvette participara en una carrera ilegal. Reconoció que esas prácticas ocurren en el sector, aunque sostuvo que su hijo no estaba involucrado en una de ellas cuando se produjo la colisión.

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Un vehículo Corvette chocó contra un Volkswagen Gol en el puente de la calle 4 Sur de Medellín (Alcaldía de Medellín)

“También es falso lo que se ha dicho desde tránsito de que supuestamente estaban haciendo piques ilegales. En esa zona eso sí pasa, pero mi hijo no estaba haciendo eso”, dijo el empresario.

El propietario planteó otra explicación sobre la velocidad con la que circulaba el automóvil deportivo. “Es normal en esa zona acelerar el carro para subir el puente y ahí fue donde se estrelló”, añadió.

El empresario señaló, además, que sus abogados revisan si el retén instalado en el lugar cumplía con las normas requeridas. No aportó detalles sobre esa verificación ni sobre eventuales acciones posteriores.

Respecto de la documentación del conductor, Perdomo afirmó que desconocían el vencimiento de la licencia. El comparendo por esa situación fue una de las medidas aplicadas tras el accidente.

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“Ni mi hijo ni yo sabíamos que tenía el documento vencido desde hace un mes. Ese trámite ya se está haciendo para solucionar el tema. El resto de papeles del carro están en regla”, aseguró.

El secretario de Movilidad Pablo Ruiz informó que el registro del implicado incluía ocho multas por infracciones viales anteriores (Secretaría de Movilidad)

Historial de multas

El historial vial del hombre involucrado en el accidente incluía ocho multas de tránsito, según informó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz. Las sanciones estaban relacionadas con exceso de velocidad, maniobras peligrosas y conducción en estado de embriaguez.

El funcionario señaló que, al revisar los registros, las autoridades identificaron esas infracciones previas. “Al verificar sus antecedentes de tránsito, encontraron que el hombre registraba ocho multas”, afirmó Ruiz.

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La información fue conocida durante una jornada de controles en las vías de Medellín, orientada a prevenir y sancionar la conducción bajo los efectos del alcohol y las carreras ilegales.

Los procedimientos también apuntaron contra conductas que exponen a otros usuarios de la vía, además de vehículos con modificaciones en los sistemas de escape que producen ruido excesivo.