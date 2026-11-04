Colombia

Estos son los peajes en Colombia que bajaron de $17.800 a $700: más de 9 mil familias serían beneficiadas con un descuento superior al 96%

La ANI puso en marcha desde el beneficio para más de 9.000 familias con un descuento superior al 96% para residentes de ocho municipios del Eje Cafetero

Los residentes de municipios priorizados de Caldas, Risaralda y Quindío deben acreditar domicilio y presentar documentos del vehículo para acceder a la tarifa diferencial - crédito Autopistas del Café
Los residentes de municipios priorizados de Caldas, Risaralda y Quindío deben acreditar domicilio y presentar documentos del vehículo para acceder a la tarifa diferencial - crédito Autopistas del Café
Guardar

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) puso en marcha, desde el 1 de noviembre de 2026, las tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de Autopistas del Café, una medida que reduce en más del 96% el valor del paso para miles de residentes del Eje Cafetero.

Los usuarios beneficiados pasarán de pagar $17.800 a tan solo $700 por cruce, en los peajes de Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia.

PUBLICIDAD

La medida es producto de un proceso interinstitucional que involucra al Ministerio de Transporte, la ANI y la Concesión Autopistas del Café. Su base legal está en la Resolución No. 20263040024745 del 26 de junio de 2026 del Ministerio de Transporte, complementada con los lineamientos emitidos por la ANI el 22 de septiembre de 2026 en su versión 3.

Según la propia concesión, se trata de “un beneficio de pago de peaje establecido por el Gobierno Nacional para usuarios que cumplan requisitos concretos”, que “no se concede automáticamente por residir o transitar por el corredor”.

La tarifa diferencial en los peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia beneficia a residentes y usuarios frecuentes del Eje Cafetero - crédito Autopistas del Café
La tarifa diferencial en los peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia beneficia a residentes y usuarios frecuentes del Eje Cafetero - crédito Autopistas del Café

Ocho municipios de Caldas, Risaralda y Quindío acceden al beneficio, con prioridades definidas por vereda

El programa cubre a propietarios de vehículos de Categorías I y II residentes en Manizales, Chinchiná, Palestina y Villamaría, en el departamento de Caldas; Santa Rosa de Cabal, en Risaralda; y Filandia y Salento, en Quindío.

PUBLICIDAD

Dentro de ese universo, los lineamientos del Gobierno Nacional establecen una atención prioritaria para comunidades específicas: en Manizales, los residentes de las veredas La China, Pavas, Trinidad, El Rosario y San Peregrino encabezan la lista; en Chinchiná, los de la vereda San Andrés; y en Santa Rosa de Cabal, los del corregimiento de La Capilla.

La concesión advierte con precisión que “la prioridad determina el orden de atención, pero igualmente debe presentar la documentación exigida, cumplir requisitos y contar con disponibilidad de cupo”. Es decir, pertenecer a una vereda priorizada no garantiza la asignación automática del beneficio.

El trámite es completamente virtual y se inicia con un correo al peaje correspondiente

El peaje Tarapacá I está ubicado en Chinchiná Caldas, Tramo Pereira- Jazmín, sector Jazmín- Tarapacá I. Esta vía conecta a Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Chinchiná (Caldas) - crédito Autopistas del Café
El peaje Tarapacá I está ubicado en Chinchiná Caldas, Tramo Pereira- Jazmín, sector Jazmín- Tarapacá I. Esta vía conecta a Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Chinchiná (Caldas) - crédito Autopistas del Café

Autopistas del Café habilitó un canal de correo electrónico exclusivo para cada estación. Los interesados deben escribir manifestando su intención de acceder al beneficio a la dirección asignada al peaje en el que solicitan la tarifa diferencial:

pavastarifadiferencial@autopistasdelcafe.com, sanbernardotarifadiferencial@autopistasdelcafe.com, tarapaca1tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com, tarapaca2tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com o circasiatarifadiferencial@autopistasdelcafe.com.

Cada solicitante solo puede postularse para una estación y por un único vehículo.

Una vez recibido el correo, la concesión enviará un enlace único e intransferible para continuar el proceso. La empresa es enfática: “No serán recibidos documentos físicos en ninguna de las sedes de la concesión, ya sean peajes, Tambos o CCO”. Tampoco deben enviarse documentos por WhatsApp ni a correos no habilitados.

Quienes ya enviaron su correo no deben iniciar una nueva postulación

Infografía con una estación de peaje, textos con direcciones de correo electrónico e iconos sobre las pautas del trámite.
Una infografía detalla los correos electrónicos y los requisitos para tramitar la tarifa diferencial en los peajes de la concesión Autopistas del Café en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la avalancha de solicitudes —la concesión reconoce que “previamente se recibió un número importante de postulaciones que ocuparon los cupos disponibles”—, Autopistas del Café aclaró que quienes ya enviaron su correo no deben repetir el trámite.

“Si su postulación fue presentada correctamente y está en trámite, debe esperar las instrucciones al mismo correo”, precisa la información oficial del portal de la concesión. El envío de formularios duplicados puede generar la pérdida del puesto en la lista de espera.

Los postulantes tienen un plazo máximo de 15 días hábiles desde que reciben el enlace para completar el formulario. Vencido ese término sin respuesta, el sistema puede entender que el usuario desistió de la postulación.

El beneficio exige TAG activo y un mínimo de ocho pasos mensuales para conservarse

Una condición técnica ineludible es contar con un dispositivo TAG instalado y activo en el vehículo, vinculado correctamente a la placa registrada en la postulación. "

El uso de la Tarifa Diferencial requiere pago electrónico mediante TAG", advierte la concesión, y aclara que el descuento no aplica si el usuario paga en efectivo. El TAG ID —un código alfanumérico de 25 caracteres— debe ingresarse en el formulario de postulación; en algunos casos tiene 24 caracteres y es necesario agregar un cero al inicio.

Además de contar con saldo suficiente en el dispositivo, los beneficiarios deben transitar por el peaje al menos ocho veces al mes para conservar el beneficio, con un tope de dos pasos diarios por estación.

Los vehículos de servicio público deben aportar la habilitación de la empresa, la tarjeta de operación y la certificación de la ruta para solicitar el beneficio en Autopistas del Café - crédito Autopistas del Café
Los vehículos de servicio público deben aportar la habilitación de la empresa, la tarjeta de operación y la certificación de la ruta para solicitar el beneficio en Autopistas del Café - crédito Autopistas del Café

La medida tiene carácter temporal y está sujeta “al límite de recursos y plazo previsto por el Gobierno”, por lo que la concesión recomienda consultar la resolución vigente ante cualquier cambio en las condiciones.

Residentes de municipios no incluidos pueden postularse como casos especiales

Propietarios de vehículos particulares que residan fuera de los municipios cubiertos por la resolución tienen una alternativa: demostrar que son usuarios frecuentes del corredor.

Para ello deben adjuntar una certificación laboral, de estudios o una declaración juramentada, y seleccionar la opción “Otro” en el campo de municipio de residencia del formulario. La presentación de estos documentos no garantiza la aprobación, ya que la solicitud queda sujeta a verificación por parte de la ANI.

La documentación básica exigida para vehículos particulares incluye identificación del solicitante, copia de la tarjeta de propiedad por ambas caras, SOAT vigente y, cuando aplique, soporte que acredite la condición de propietario o locatario.

Si algún documento está incompleto o presenta inconsistencias, el postulante será contactado por correo electrónico para subsanarlo dentro del plazo establecido.

Temas Relacionados

Peajes diferencialesTarifasAutopista del CaféEje CafeteroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Taxista agredió a su expareja con un químico en Medellín y le provocó quemaduras en el 50% del cuerpo: así describió la Fiscalía el ataque

La mujer de 24 años sufrió quemaduras en el 50% del cuerpo y daños oculares tras la agresión ocurrida el 28 de octubre de 2026

Taxista agredió a su expareja con un químico en Medellín y le provocó quemaduras en el 50% del cuerpo: así describió la Fiscalía el ataque

David Ospina anunció que se retira y este fue el emotivo mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: “Para nosotros siempre será un número uno”

El guardameta es uno de los futbolistas con más presencias con la camiseta Amarilla en la historia junto a James Rodríguez

David Ospina anunció que se retira y este fue el emotivo mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: “Para nosotros siempre será un número uno”

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

La modelo explicó que varios usuarios se burlaron del niño y cuestionaron su paternidad, por lo que decidió proteger su privacidad cuando llegue el nacimiento

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

La excabecilla de las Farc Sandra Ramírez, señalada de reclutar menores con fines sexuales, tendrá que responder ante la JEP: rendirá declaración virtual

La Jurisdicción Especial para la Paz busca precisar las funciones que habría cumplido la exsenadora de Comunes, así como su posible conocimiento o participación en violencias cometidas al interior de las filas de la extinta guerrilla

La excabecilla de las Farc Sandra Ramírez, señalada de reclutar menores con fines sexuales, tendrá que responder ante la JEP: rendirá declaración virtual

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

Yeferson Cossio se pronunció tras aparecer en urgencias y reveló si tendrá que ser operado: “El dolor es muy fuerte”

La Segura reveló cuál es su estado de salud tras haberse sometido a un bloqueo de columna: “Un dolor el hijueperra”

Tuto Patiño renunció a un reto de ‘MasterChef Celebrity’ por problemas de salud: hay incertidumbre sobre su continuidad en el programa

Los Tigres del Norte en El Campín: así puede solicitar la devolución del dinero si se vio afectado por la reprogramación del concierto

Deportes

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

David Ospina anunció que se retira y este fue el emotivo mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: “Para nosotros siempre será un número uno”

David Ospina se retira del fútbol: estos fueron los emotivos momentos que vivió tras conocerse su decisión en medio de la presentación de su documental autobiográfico

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Murió joven hincha del Deportivo Cali que padecía de cáncer de colon: capitán del equipo le regaló una camiseta y le dedicó un gol una semana atrás