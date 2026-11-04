Estos son los peajes en Colombia que bajaron de $17.800 a $700: más de 9 mil familias serían beneficiadas con un descuento superior al 96%

Los residentes de municipios priorizados de Caldas, Risaralda y Quindío deben acreditar domicilio y presentar documentos del vehículo para acceder a la tarifa diferencial - crédito Autopistas del Café

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) puso en marcha, desde el 1 de noviembre de 2026, las tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de Autopistas del Café, una medida que reduce en más del 96% el valor del paso para miles de residentes del Eje Cafetero.

Los usuarios beneficiados pasarán de pagar $17.800 a tan solo $700 por cruce, en los peajes de Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia.

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La medida es producto de un proceso interinstitucional que involucra al Ministerio de Transporte, la ANI y la Concesión Autopistas del Café. Su base legal está en la Resolución No. 20263040024745 del 26 de junio de 2026 del Ministerio de Transporte, complementada con los lineamientos emitidos por la ANI el 22 de septiembre de 2026 en su versión 3.

Según la propia concesión, se trata de “un beneficio de pago de peaje establecido por el Gobierno Nacional para usuarios que cumplan requisitos concretos”, que “no se concede automáticamente por residir o transitar por el corredor”.

La tarifa diferencial en los peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia beneficia a residentes y usuarios frecuentes del Eje Cafetero - crédito Autopistas del Café

Ocho municipios de Caldas, Risaralda y Quindío acceden al beneficio, con prioridades definidas por vereda

El programa cubre a propietarios de vehículos de Categorías I y II residentes en Manizales, Chinchiná, Palestina y Villamaría, en el departamento de Caldas; Santa Rosa de Cabal, en Risaralda; y Filandia y Salento, en Quindío.

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Dentro de ese universo, los lineamientos del Gobierno Nacional establecen una atención prioritaria para comunidades específicas: en Manizales, los residentes de las veredas La China, Pavas, Trinidad, El Rosario y San Peregrino encabezan la lista; en Chinchiná, los de la vereda San Andrés; y en Santa Rosa de Cabal, los del corregimiento de La Capilla.

La concesión advierte con precisión que “la prioridad determina el orden de atención, pero igualmente debe presentar la documentación exigida, cumplir requisitos y contar con disponibilidad de cupo”. Es decir, pertenecer a una vereda priorizada no garantiza la asignación automática del beneficio.

El trámite es completamente virtual y se inicia con un correo al peaje correspondiente

El peaje Tarapacá I está ubicado en Chinchiná Caldas, Tramo Pereira- Jazmín, sector Jazmín- Tarapacá I. Esta vía conecta a Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Chinchiná (Caldas) - crédito Autopistas del Café

Autopistas del Café habilitó un canal de correo electrónico exclusivo para cada estación. Los interesados deben escribir manifestando su intención de acceder al beneficio a la dirección asignada al peaje en el que solicitan la tarifa diferencial:

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pavastarifadiferencial@autopistasdelcafe.com, sanbernardotarifadiferencial@autopistasdelcafe.com, tarapaca1tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com, tarapaca2tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com o circasiatarifadiferencial@autopistasdelcafe.com.

Cada solicitante solo puede postularse para una estación y por un único vehículo.

Una vez recibido el correo, la concesión enviará un enlace único e intransferible para continuar el proceso. La empresa es enfática: “No serán recibidos documentos físicos en ninguna de las sedes de la concesión, ya sean peajes, Tambos o CCO”. Tampoco deben enviarse documentos por WhatsApp ni a correos no habilitados.

Quienes ya enviaron su correo no deben iniciar una nueva postulación

Una infografía detalla los correos electrónicos y los requisitos para tramitar la tarifa diferencial en los peajes de la concesión Autopistas del Café en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la avalancha de solicitudes —la concesión reconoce que “previamente se recibió un número importante de postulaciones que ocuparon los cupos disponibles”—, Autopistas del Café aclaró que quienes ya enviaron su correo no deben repetir el trámite.

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“Si su postulación fue presentada correctamente y está en trámite, debe esperar las instrucciones al mismo correo”, precisa la información oficial del portal de la concesión. El envío de formularios duplicados puede generar la pérdida del puesto en la lista de espera.

Los postulantes tienen un plazo máximo de 15 días hábiles desde que reciben el enlace para completar el formulario. Vencido ese término sin respuesta, el sistema puede entender que el usuario desistió de la postulación.

El beneficio exige TAG activo y un mínimo de ocho pasos mensuales para conservarse

Una condición técnica ineludible es contar con un dispositivo TAG instalado y activo en el vehículo, vinculado correctamente a la placa registrada en la postulación. "

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El uso de la Tarifa Diferencial requiere pago electrónico mediante TAG", advierte la concesión, y aclara que el descuento no aplica si el usuario paga en efectivo. El TAG ID —un código alfanumérico de 25 caracteres— debe ingresarse en el formulario de postulación; en algunos casos tiene 24 caracteres y es necesario agregar un cero al inicio.

Además de contar con saldo suficiente en el dispositivo, los beneficiarios deben transitar por el peaje al menos ocho veces al mes para conservar el beneficio, con un tope de dos pasos diarios por estación.

Los vehículos de servicio público deben aportar la habilitación de la empresa, la tarjeta de operación y la certificación de la ruta para solicitar el beneficio en Autopistas del Café - crédito Autopistas del Café

La medida tiene carácter temporal y está sujeta “al límite de recursos y plazo previsto por el Gobierno”, por lo que la concesión recomienda consultar la resolución vigente ante cualquier cambio en las condiciones.

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Residentes de municipios no incluidos pueden postularse como casos especiales

Propietarios de vehículos particulares que residan fuera de los municipios cubiertos por la resolución tienen una alternativa: demostrar que son usuarios frecuentes del corredor.

Para ello deben adjuntar una certificación laboral, de estudios o una declaración juramentada, y seleccionar la opción “Otro” en el campo de municipio de residencia del formulario. La presentación de estos documentos no garantiza la aprobación, ya que la solicitud queda sujeta a verificación por parte de la ANI.

La documentación básica exigida para vehículos particulares incluye identificación del solicitante, copia de la tarjeta de propiedad por ambas caras, SOAT vigente y, cuando aplique, soporte que acredite la condición de propietario o locatario.

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Si algún documento está incompleto o presenta inconsistencias, el postulante será contactado por correo electrónico para subsanarlo dentro del plazo establecido.