Colombia

El representante del Centro Democrático Mateo Hidalgo admitió ante Álvaro Uribe que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sí le pidió hojas de vida: “Me dijo que fuera al despacho”

Una conversación que dio a conocer el expresidente de la República dejó ver cómo el congresista caldense admitió peticiones burocráticas del Ejecutivo, aunque ante la opinión pública rechazó haber sostenido cualquier contacto sobre cargos estatales

Miguel Gómez, Álvaro Uribe y Mateo Hidalgo
El ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez está en el ojo del huracán tras las revelaciones del expresidente Álvaro Uribe y que involucran al representante a la Cámara Mateo Hidalgo - crédito Colprensa - EFE - Centro Democrático
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La controversia que involucra al representante a la Cámara Mateo Hidalgo, del Centro Democrático; al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; y al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, continúa. Y todo tras conocerse lo que serían versiones contradictorias del congresista sobre una presunta solicitud de hojas de vida por parte del jefe de la cartera.

El caso salió a la luz pública luego de que el ex primer mandatario advirtió en las redes sociales a los congresistas del partido Centro Democrático sobre la prohibición estricta de tramitar nombramientos burocráticos ante el Gobierno nacional, lo que abrió un enfrentamiento directo entre el exmandatario y el ministro Gómez, que negó haber protagonizado tales conductas.

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“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”, fue el mensaje con el que Uribe informó al país sobre este hecho, del que Semana dio a conocer un audio. En el mismo el implicado aceptó que sí sostuvo un encuentro con el ministro Gómez.

José Obdulio Gaviria apuntó a Mateo Hidalgo y su polémica al interior del Centro Democrático
El exsenador y abogado José Obdulio Gaviria también arremetió contra Mateo Hidalgo y el episodio que lo involucraría con presuntas prácticas clientelistas en favor del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - @MateoHidalgoMon/X

Este sería el audio que expondría al representante Mateo Hidalgo

En la comunicación interna, el congresista admitió que Gómez Martínez lo había citado para solicitarle perfiles laborales destinados a cargos públicos. “El ministro de Hacienda me pidió el favor de que fuera al despacho de él. En esa comunicación con él yo fui muy claro y le dije que no tenía hojas de vida, porque él me pidió dos hojas de vida y yo le dije que no tenía”, contó.

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En ese mismo registro, el parlamentario del Centro Democrático relató que sugirió nombres cercanos a la campaña presidencial. “Había personas muy buenas que habían trabajado allá en el departamento con el doctor Abelardo, entre esos el doctor Tony, y que él había estado desde el día cero con él y que por qué no lo llamaban”, destacó Hidalgo al expresidente.

“O a Carlos Felipe, que él le podía dar la hoja de vida. Ese fue mi mensaje”, agregó el representante Hidalgo. Las menciones correspondían a Tony Jozame Amar, exgobernador de Caldas, y a Carlos Felipe Mejía, exsenador y hoy designado embajador de Colombia en España y que hizo parte de las filas del Centro Democrático hasta su salida del Congreso, en 2022.

Carlos Felipe Mejía
El exsenador Carlos Felipe Mejía fue mencionado en el audio que el representante Mateo Hidalgo le envió al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @carlosfelipemejia/Instagram

En su versión ante Uribe Vélez, Hidalgo enfatizó además su alineación con la directiva partidaria. “Realmente fue así, presidente, yo no he mandado ninguna hoja de vida a nadie del gobierno y, es más, en ninguno de los escenarios (...) hemos sido supremamente respetuosos de todos los lineamientos”, refirió el representante a la Cámara, que es del partido de Gobierno.

Mateo Hidalgo negó en público cualquier acercamiento burocrático con el Ejecutivo

Pese a lo expuesto en el audio, Hidalgo ofreció una declaración pública mediante video en la que negó de forma tajante cualquier requerimiento de cargos. El congresista sostuvo que el vínculo con la administración de Abelardo De la Espriella se limitaba a temas estrictamente legislativos dentro de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.

En su pronunciamiento ante la opinión pública, el representante del Centro Democrático respaldó la postura inicial del ministro Gómez Martínez, que también salió a negar los señalamientos de Uribe. “No ha habido comunicación con él para entregarle ninguna hoja de vida ni tampoco me han solicitado nada al respecto. Ese es el mensaje para todo el país”, dijo.

Asimismo, el dirigente buscó desmarcarse de las prácticas tradicionales del Congreso. “Yo llegué, no por una cuota política o burocrática, como normalmente pasa en el Congreso de la República... El presidente (Uribe) está en una lucha y él tiene todas las garantías de darla; yo lo respeto a él mucho, es el jefe del partido”, reiteró Hidalgo en su defensa frente a las versiones.

El ministro Miguel Gómez Martínez aseguró que no ha recibido hojas de vida de congresistas del Centro Democrático ni de ningún otro partido - crédito @miguel_gomez_m/X
El ministro Miguel Gómez Martínez aseguró que no ha recibido hojas de vida de congresistas del Centro Democrático ni de ningún otro partido - crédito @miguel_gomez_m/X

En efecto, el congresista presentó un relato que sería completamente opuesto a lo que había confesado horas antes a la jefatura de su colectividad; mientras que Gómez rechazó las afirmaciones del expresidente y negó la entrega o petición de puestos dentro del aparato estatal, como lo dejó ver a través de sus redes sociales, en la que defendió su gestión.

“Mi talante, señor ex Presidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto”, expresó el jefe de la cartera económica. Y añadió de manera categórica que ningún sector político ha recibido prebendas, pues afirmó “con absoluta claridad” que ni su partido (Salvación Nacional), ni otros, han recibido instrucciones.

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