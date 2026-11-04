Dólar hoy 4 de noviembre de 2026: la divisa abrió a $3.228,30, $6,7 por debajo de la TRM oficial

El dólar en Colombia abrió la jornada cambiaria del 4 de noviembre en $3.235 - crédito Dado Ruvic/Reuters

Guardar

El dólar en Colombia abrió este miércoles 4 de noviembre de 2026 en $3.228,30, por debajo del cierre previo, mientras la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos debilitó a la divisa en los mercados internacionales y modificó las expectativas sobre la agenda económica de Donald Trump.

La cotización inicial fue $0,59 inferior a la Tasa Representativa del Mercado de $3.235,59. En las primeras operaciones, la moneda estadounidense marcó un mínimo de $3.225,10 y alcanzó un máximo de $3.235, con transacciones por USD 259,834 millones, según el reporte intradía del Banco de la República.

PUBLICIDAD

La apertura también representó una baja de $8 frente al cierre anterior. Durante la jornada, el mercado ubicó el rango entre $3.225 y $3.248, con un promedio de $3.235, el mismo valor informado como tasa representativa por la Superintendencia Financiera.

El retroceso global tras el avance demócrata

El dólar en Colombia abre a la baja luego de las elecciones de medio término en EE. UU. - crédto Dieu-Nalio Chery/Reuters

El índice del dólar, que compara a la moneda estadounidense con una canasta de seis divisas, cayó 0,6% hasta 101,27 unidades, su menor nivel en un mes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años descendieron hacia 4,9%, ante la expectativa de que el nuevo equilibrio político limite el gasto público y reduzca las preocupaciones por el endeudamiento de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Los inversores reaccionaron con compras de acciones, mientras retrocedían los rendimientos de la deuda estadounidense y la cotización del dólar. El resultado electoral elevó las expectativas de mayores obstáculos para la agenda legislativa de Trump y de regulaciones más estrictas para sectores como la inteligencia artificial.

Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain Colombia, explicó a Infobae Colombia que la tasa oficial reflejó un salto frente al día anterior, aunque la apertura dejó señales de alivio para el peso. “La TRM sube a $3.235,59, es decir, $52,60 más que ayer. Sin embargo, la divisa abrió en $3.235 y tocó un mínimo de $3.225,10”.

PUBLICIDAD

Suárez estimó un rango de negociación de $3.215 a $3.260. Según su evaluación, la zona de $3.250 será una referencia para el mercado: una cotización inferior podría favorecer al peso, mientras que superar los $3.260 mostraría la persistencia de la presión compradora.

El analista atribuyó parte de la reacción a la pérdida de fuerza del dólar global luego de los comicios legislativos estadounidenses. “Los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso y los mercados interpretan que podría haber mayores límites al gasto público y menor presión sobre las tasas de interés”.

La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro redujo parte del atractivo de los activos estadounidenses. Para Colombia, un dólar internacional más débil suele aliviar la presión sobre las monedas emergentes, aunque otros factores externos pueden limitar ese efecto.

PUBLICIDAD

Petróleo, tasas de interés y riesgos locales

El precio del barril de petróleo Brent cayó a USD 101,85 en los mercados globales - crédito Ronald Wittek/Reuters

El petróleo Brent cayó cerca de 0,7% y se ubicó alrededor de USD 101,85 por barril, mientras continuaban las negociaciones para reducir la tensión en Medio Oriente. Un crudo más barato puede reducir el respaldo al peso colombiano, aunque también contribuye a moderar los temores por la inflación mundial.

Otro de los factores que impulsa la baja del dólar es que el Banco de la República mantuvo el 30 de octubre su tasa de intervención en 12,25%. Ese nivel conserva el atractivo de los activos denominados en pesos frente a Estados Unidos, pero implica créditos más costosos para hogares y empresas.

PUBLICIDAD

Por su parte, Sajamaya Vallejo, analista de mercados de Eqqual Planeación Financiera, señaló a Infobae Colombia que la tasa representativa para el 4 de noviembre se ubicó en $3.235,59, un aumento de $52,60, equivalente a 1,65%, frente a los $3.182,99 de la jornada anterior.

Según Vallejo, el martes el dólar abrió cerca de $3.222,50, alcanzó un máximo de $3.255 y un mínimo de $3.216,50, antes de cerrar alrededor de $3.242,70. El volumen negociado fue de aproximadamente USD 1.054,6 millones en 1.210 operaciones, de acuerdo con registros secundarios del mercado cambiario.

La analista proyectó una jornada con cotizaciones entre $3.195 y $3.270, con soportes entre $3.215 y $3.220, además de $3.195, y resistencias en $3.255 y $3.270. “Después del fuerte repunte de ayer, la caída del dólar internacional podría favorecer una corrección bajista del USD/COP durante la jornada”.

PUBLICIDAD

El Banco de la República cuenta con autorización para comprar USD 2.000 millones al Gobierno Nacional antes de finalizar 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El mercado también seguía la autorización para que el Banco de la República compre directamente USD 2.000 millones al Gobierno Nacional antes de que termine 2026, como complemento de su programa de acumulación de reservas internacionales. Al ser una operación entre ambas entidades, su impacto sobre la cotización inmediata dependerá de la ejecución de las transacciones y de sus efectos sobre la liquidez en pesos.

Las negociaciones políticas sobre la Ley de Rescate Económico se mantenían como otro factor local de incertidumbre. El Gobierno presentó un mensaje de urgencia para lograr su aprobación durante este año, mientras los inversores evalúan el alcance fiscal de la iniciativa y sus posibles efectos sobre los TES.

PUBLICIDAD

Para quienes compran dólares con fines de viaje, deudas o pagos internacionales, el alza de la tasa representativa implica que adquirir USD 1.000 cuesta unos $52.600 más que el día anterior. Suárez recomendó comparar tasas y comisiones, y repartir las compras para reducir la exposición a las variaciones de la cotización.