David Ospina anunció que se retira del fútbol profesional y Falcao, James Rodríguez, Luisa Agudelo y otras figuras más le enviaron mensajes al referente de la selección Colombia

Con este video publicado en sus redes sociales, David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional - crédito d_ospina1/Instagram

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David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años, obligado por las secuelas crónicas de una lesión en el codo derecho que le impidió volver a competir tras firmar con Atlante de México. El arquero colombiano cerró una trayectoria de dos décadas que incluyó pasos por Europa, Arabia Saudita y tres Copas del Mundo con la Selección Colombia.

La decisión fue comunicada mediante un video de despedida, en el que agradeció a los clubes, entrenadores, compañeros y aficionados que acompañaron su recorrido. “No me voy porque quiero, lo hago porque escucho a mi cuerpo que me habla”, expresó el guardameta.

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El problema físico había condicionado sus últimos años como profesional. Ospina sufrió una fractura en el codo derecho en enero de 2023, cuando jugaba para Al Nassr, y permaneció cerca de un año fuera de las canchas; después de finalizar su vínculo con Atlético Nacional en junio de 2026, intentó continuar su carrera en Atlante, pero una recaída le impidió debutar.

El club mexicano puso fin de manera anticipada al contrato del arquero el 14 de agosto, tras nuevos inconvenientes físicos durante un entrenamiento. Ospina viajó posteriormente a España para realizarse exámenes en la clínica donde había sido operado.

David Ospina recibió el cariño de varios de sus colegas en la publicación en donde anunció su retiro como jugador profesional - crédito EFE

Tras el anuncio publicado en sus redes sociales, jugadores de la selección Colombia y amigos personales de “el Rey David” dejaron un mensaje en sus redes sociales. Luisa Agudelo, James Rodríguez, Radamel Falcao y Luis Díaz fueron algunos de los más destacados:

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“Eres un grande el número 1! Gracias por las alegrías y por tu carrera que ha sido ejemplar. Orgulloso de conocer ese gran ser humano me siento un privilegiado de poderte decir HERMANO Hemos luchado juntos, reído juntos, llorado juntos! muchas batallas, Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Te quiero”, James Rodríguez.

“Querido amigo, ha sido un honor compartir contigo parte de éste viaje... Te deseo lo mejor en lo que viene para tu vida. Abrazo grande!”, Radamel Falcao.

“Qué orgullo y privilegio haber compartido camerino contigo hermano. Más allá del gran arquero eres un ser humano increíble. Gracias por tanto David. Siempre serás un ejemplo para todos”, Luis Díaz.

“Gracias por tanto”, Luisa Agudelo.

“Gracias viejo querido, soy un afortunado por haber pisado una cancha y una camerino contigo. Siempre has sido mi referente en todos los sentidos, pero lo que más valoro de vos es ese ejemplo que nos das día a día. Te quiero con el corazón. Tu carrera solo es una capa, de todo un mundo maravilloso que hay dentro de ti. GRACIAS!!”, Matheus Uribe.

“Excelente mi capi y líder un honor haber compartido tantas batallas juntos. Hiciste historia bendiciones para lo que viene”, Juan Guillermo Cuadrado.

“Gracias hijo te amo mucho 🔥🔥🔥 gracias a Dios por ponerte en mi vida 😍 sos grande hija que orgullo jugar a tu lado y ser tu amigo te amor hijo querido gracias a ti siempre", Edwin Cardona.

“Existen jugadores que hacen historia . Pero tú dejaste huella en cada corazón de las personas que te conocen”, Camilo Vargas.

El último partido profesional de Ospina fue el 23 de mayo de 2026, en el estadio Atanasio Girardot, durante la vuelta de las semifinales del Apertura entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. Al finalizar el encuentro, se despidió entre lágrimas de los hinchas que lo ovacionaron desde las tribunas.

El arquero de tres Mundiales y 131 partidos con la selección Colombia

Foto de archivo del portero David Ospina durante un entrenamiento de la selección de Colombia en el Mundial - crédito Reuters/Anne-Marie Sorvin

Ospina debutó como profesional el 5 de febrero de 2006, con 17 años, en Atlético Nacional. En el equipo de Medellín ganó los torneos Apertura y Clausura de 2007, y regresó en julio de 2024 para conquistar la Liga, la Copa y la Superliga durante ese mismo ciclo.

Su estreno con la Selección Colombia llegó dos días después de cumplir 18 años, el 7 de febrero de 2007, en un amistoso frente a Uruguay disputado en Cúcuta. El arquero ingresó luego de la expulsión de Miguel Calero a los 13 minutos y compartió aquella jornada con el debut de Radamel Falcao García en el seleccionado absoluto.

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El salto internacional se produjo en 2008, cuando fichó por el Niza de Francia. Allí disputó 199 partidos, la mayor cantidad de encuentros de su carrera con un mismo club, y se consolidó antes de pasar al Arsenal inglés en 2014.

En Londres jugó 70 encuentros durante más de cuatro años. No logró afianzarse como titular, pero sus actuaciones le abrieron la puerta de Napoli, club al que llegó cedido en 2018 y que luego adquirió sus derechos por casi cuatro millones de euros.

David Ospina fue campeón de la Copa de Italia con Napoli en la temporada 2019-2020 - crédito Redes sociales

Con el equipo italiano participó en 103 partidos, su segunda marca más alta a nivel de clubes. En 2022 se incorporó a Al Nassr, donde compartió plantel con Cristiano Ronaldo y disputó 29 encuentros antes de que la lesión en el codo alterara el tramo final de su carrera.

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Ospina terminó su carrera con 475 partidos como futbolista profesional. Además de los cinco clubes en los que tuvo participación oficial —Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al Nassr—, quedó vinculado a Atlante sin alcanzar a disputar minutos con la institución mexicana.

Su recorrido con Colombia abarcó 19 años y tres Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026. Fue titular en las dos primeras ediciones e integró la convocatoria de la última Copa del Mundo, aunque no jugó.

El arquero acumuló 131 partidos con la Selección Colombia, registro que comparte con James Rodríguez como el más alto en la historia del equipo nacional. También integró el plantel que alcanzó los cuartos de final de Brasil 2014, la mejor actuación de Colombia en un Mundial.

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