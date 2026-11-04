Colombia

Atentado terrorista en peaje en la vía Cali-Buga: la explosión dejó daños en dos casetas y bloqueó parcialmente la carretera

La Policía Nacional ubicó el ataque hacia las 3:45 a. m., en el kilómetro 36+500 de la carretera, dentro de la jurisdicción de Yotoco. La información preliminar indica que los responsables iban en una motocicleta roja

Ataque con explosivo contra la estación de peaje de Media Canoa en la vía Cali-Buga - crédito redes sociales
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El peaje de Media Canoa fue atacado con explosivos durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre, en Yotoco, días después de las amenazas contra esta infraestructura vial atribuidas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían arrojado el artefacto contra el punto de cobro situado en la vía Cali-Buga, sin dejar personas heridas, según Blu Radio.

La Policía Nacional ubicó el ataque hacia las 3:45 a. m., en el kilómetro 36+500 de la carretera, dentro de la jurisdicción de Yotoco. La información preliminar indica que los responsables iban en una motocicleta roja, en dirección Media Canoa-Yumbo, informó El Espectador.

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La detonación dañó la estructura superior del peaje y afectó dos casetas. Restos del techo y astillas de madera bloquearon dos carriles, de acuerdo con una imagen difundida horas después por las autoridades.

La Policía Nacional ubicó el ataque hacia las 3:45 a. m., en el kilómetro 36+500 de la carretera, dentro de la jurisdicción de Yotoco - crédito redes sociales
La Policía Nacional ubicó el ataque hacia las 3:45 a. m., en el kilómetro 36+500 de la carretera, dentro de la jurisdicción de Yotoco - crédito redes sociales

Daños en el corredor entre Cali, el norte del Valle y el Eje Cafetero

El tránsito vehicular fue habilitado nuevamente tras las primeras verificaciones de las unidades policiales que llegaron al lugar. El corredor conecta a Cali con el norte del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el centro de Colombia.

Hasta el momento no se reportaron capturas ni se conoce la identidad de los autores materiales. La Policía señaló que en la zona tienen presencia bandas delincuenciales y disidencias de las Farc, pero no atribuyó el ataque a un grupo específico.

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La institución anunció acciones para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, identificar a los responsables y reforzar la seguridad en esta vía. También rechazó la explosión por poner en riesgo la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) también condenó el atentado y divulgó la fotografía de los daños en el peaje: “Rechazamos de manera categórica un nuevo atentado terrorista contra la infraestructura vial del país, en el peaje de Mediacanoa, PR 36+000, Ruta 2301, sentido Yumbo - Mediacanoa, en Yotoco, Valle del Cauca”.

La ANI rechazó atentado contra peaje en Valle del Cauca - crédito @ANI_Colombia/X
La ANI rechazó atentado contra peaje en Valle del Cauca - crédito @ANI_Colombia/X

Y añadrieron que no es solo cuestión de atacar un punto de la infraestructura, sino que es una afectación a nivel nacional y aseguraron desde la entidad que “con @PolicíaColombia y la concesión @RutasdelValle se adelatna la verificación para restablecer la operación lo antes posible”.

La Policía pidió a quienes tengan información que se comuniquen con las líneas 123, 107 o el número 314 358 7212, y aseguró reserva absoluta para quienes aporten datos. Durante el fin de semana anterior, el peaje de El Mango, en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto, también fue atacado con una motocicleta acondicionada con explosivos.

Explotó una moto en un peaje de la Vía Panamericana

Un artefacto explosivo, presuntamente instalado en una motocicleta, detonó durante la mañana del sábado 31 de octubre de 2026 cerca del peaje de El Bordo, en el sector de La Sierra, Cauca, y causó daños materiales en la vía Panamericana, corredor que conecta el suroccidente de Colombia con el departamento de Nariño.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas heridas o fallecidas, mientras unidades de la Brigada 29 inspeccionaron el lugar para descartar la presencia de otros explosivos y establecer el alcance de la afectación.

Ataque con explosivos en un peaje de la vía Panamericana causa daños materiales - crédito @Regional_col/X

El Ejército atribuyó de manera preliminar el ataque a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, aunque todavía no se confirmó el tipo de artefacto ni la identidad de los responsables.

La institución informó que “hasta el momento, el tránsito por la vía internacional no presenta alteraciones” y solicitó a la ciudadanía reportar vehículos, objetos o personas sospechosas a la línea 107. El atentado ocurrió menos de un mes después de la explosión de un carrobomba en el mismo punto, registrada el 12 de octubre, que dejó tres personas heridas.

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